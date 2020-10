Veľké firmy budú môcť testovať na koronavírus vo vlastnej réžii, štát im poskytne prostriedky

Odberové miesta musia spĺňať podmienky

25.10.2020 (Webnoviny.sk) - Testovať vo vlastnej réžii bude môcť viacero firiem a tiež poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Informovalo o tom Ministerstvo obrany SR.„Firmy, ktoré zamestnávajú viac ako 4 000 zamestnancov, ich budú môcť testovať vo vlastnej réžii. Štát im na účely hromadného firemného testovania poskytne antigénové testy, certifikáty a príslušníka Ozbrojených síl SR, ktorý bude na priebeh testovania dohliadať,“ uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.Predpokladom testovania vo vlastnej réžii je schopnosť firiem zabezpečiť odborný zdravotnícky a administratívny personál. „Rovnako, ako v prípade odberových miest celoplošného testovania, platí, že odberové miesta firiem musia spĺňať všetky podmienky stanovené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,“ upozornila Martina Kovaľ Kakaščíková.Ďalšou podmienkou je, aby testovanie v rámci firiem prebehlo v termínoch kopírujúcich celoplošné testovania obyvateľov SR a aby boli výsledky testovania poskytnuté Národnému centru zdravotníckych informácií.Možnosť testovať vo vlastnej réžii budú mať tiež nemocnice, polikliniky a ďalší poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. „V tomto prípade je podmienkou prístup testujúceho subjektu do Národného centra zdravotníckych informácií a tiež nesfalšovateľné certifikáty,“ konštatovala Kovaľ Kakaščíková.Firmy a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem o testovanie vo vlastnej réžii, sa musia prihlásiť sa žiadosťou na michal.krizan@mod.gov.sk do 27. októbra 2020 do 12. hodiny.