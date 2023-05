Slovensko má na MS v hokeji 2023 prvú výhru, o gól porazilo Lotyšsko (video+foto)

Hlasy po zápase



zdroj: RTVS



"Bol to náročný duel, ale ukázali sme na konci charakter. Ustrážili sme si to a Škorvi (brankár Škorvánek, pozn.) nás výborne podržal. Záver sme zvládli a sme radi. Mali sme výborný začiatok a aj v druhej tretine sme mali šance na ďalšie góly a rozhodnúť. Nevyšlo to, ale našťastie sme rozhodli v tretej časti. Ustrážili sme si oslabenie o dvoch hráčov a myslím si, že zaslúžene berieme tri body.""V prvej tretine tam nebolo veľa striel, ale nič mi tam nepadlo a to pomohlo. Chalani mi pomáhali a nepúšťali súpera do veľkých šancí. To, čo sme im dovolili, bolo z bezpečných vzdialeností. Dosť mi chlapci pomohli, je to super víťazstvo. Je dôležité, že sme rozhodli v tretej tretine, hra tam však už bola vyrovnaná. Pri inkasovanom góle to hráč súpera spravil dobre. Tri body sú pre nás vzpruha a dúfame, že nám to pomôže do ďalších duelov.""Bol to veľmi 'ubojovaný' duel. Vedeli sme, že hráme proti domáci, ktorí boli 'nažhavení' a včera im tiež nevyšiel zápas. Čakali sme, že to bude intenzívne. Celý turnaj je náročný. Mali sme do duelu dobrý vstup, čo nás teší. Budeme sa snažiť preniesť si to aj do ďalších zápasov. Mali sme niekoľko šancí a pár prečíslení, no musíme sa v tom zlepšiť, aby sme pri prečísleniach mali aj strely. Sme tu skvelá partia a bojujeme jeden za druhého, čo sa dnes aj ukázalo."