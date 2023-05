ŠK Slovan Bratislava získal rekordný trinásty titul v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Piatu majstrovskú trofej vo Fortuna lige za sebou si zaistil v sobotu víťazstvom 2:1 na ihrisku MFK Dukla Banská Bystrica v predposlednom 9. kole nadstavbovej skupiny o titul.



Oba góly vsietil Aleksandar Čavrič. Pred druhou Dunajskou Stredou majú "belasí" päťbodový náskok. Slovan bude v novej sezóne opäť reprezentovať slovenský futbal v Lige majstrov. Začne v 1. predkole (prvé zápasy 11./12. júla, odvety 18./19. júla). Meno súpera spozná na žrebe, ktorý je na programe 20. júna v Nyone.



Slovan začal pod Urpínom napĺňať papierové predpoklady už v dvanástej minúte, keď Lovat stihol loptu na ľavej strane ešte pred bránkovou čiarou, poslal ju pred bránku a z hranice malého vápna pohotovo zakončil Čavrič. Po pol hodine sa zranil brankár Slovana Trnovský a nahradiť ho musel Chovan. Domáci do polčasu územnú prevahu nepretavili do čistej šance a po zmene strán inkasovali aj druhýkrát, keď unikajúceho Abubakariho fauloval brankár Hruška a penaltu premenil Čavrič. V závere duelu znížil hlavou striedajúci Depetris, ale aj tak mohli na Štiavničkách i za asistencie polície prepuknúť majstrovské oslavy Slovana.

MFK Dukla Banská Bystrica – ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:1)



Góly: 89. Depetris – 12. a 61. Čavrič (druhý z 11m). Rozhodovali: Kráľovič – Vorel, Štrbo, bez kariet, 6018 divákov



Banská Bystrica: Hruška – Uhrinčať, Gorosito (83. Hanes), Willwéber – B. Ľupták – Pišoja (62. Depetris), Balić, Faško, Záhumenský – Káčerík (62. A. Slávik), Rymarenko



Slovan: Martin Trnovský (36. A. Chovan) – Medveděv, Križan, De Marco, Lovat – Kankava – Barseghjan (82. Zuberu), Kucka, Čakvetadze (72. Zmrhal), Čavrić (82. Pauschek) – Abubakari (72. Lichý)

Michal Ščasný, tréner Banskej Bystrice: „Gratulujem Slovanu a trénerom k majstrovskému titulu. Získali ho zaslúžene. My sme nemali dobrý prvý polčas. Slovan fantasticky bránil, zakrýval nám priestory. My sme nemohli hrať kolmo a tým pádom ani za obranu, keďže sme nedostali loptu do medzipriestorov. Chýbali nám potom i nábehy. Bol to opatrný prvý polčas z našej strany. V druhom sme sa zlepšili, ale bolo tam veľa malých strát a Slovan má smrtiace brejkové situácie, má rýchlostné typy hráčov, čo sa v zápase tiež preukázalo. Mali sme tam aj nejakú šancu, ale Slovan ich mal viac a zaslúžene vyhral.“



Boris Kitka, asistent trénera Slovana Bratislava: „Prišli sme do Bystrice pri všetkej úcte a rešpekte súperovi získať bod. Nakoniec sa nám podarilo zvíťaziť, za čom rád. Musím poďakovať hráčom nielen za tento zápas, ale za celú sezónu. Titul je podľa mňa v správnych rukách a zaslúžene sme ho získali. Zápas bol v Banskej Bystrici veľmi opatrný, hlavne prvý polčas. Išli sme do vedenia a čakali sme, že sa to trošku viac otvorí. Bystričania však mali celkom dobrý návrat. My sme sa cez stredovú líniu nevedeli dostať. Mali sme aj veľa strát lôpt. Druhý polčas to už bolo viac otvorené. Dôležité bolo, že sme išli do náskoku dvoch gólov. Potom sa to už iba dohrávalo. V závere duelu bol inkasovaný gól aj taký šťastný zo strany domácich, ale inak sme si to ukontrolovali.“



Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili v 9. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul na pôde MŠK ŽIlina 1:0. Napriek triumfu pod Dubňom už stratili šance na titul, pred posledným kolom strácajú na Slovan Bratislava päť bodov.



Žilina bola v prvom polčase favoritovi vyrovnaným súperom. V druhom polčase sa prejavila strelecká kvalita Krstovića, ktorý v 66. minúte sedemnástym gólom v sezóne rozhodol o víťazstve Dunajskej Stredy. Trénerovi Adriánovi Guľovi však pribudli ďalšie starosti so zraneniami, z už tak oklieštenej zostavy dnes počas zápasu vypadli zranení Káčer a Brunetti. Domáci síce prehrali, ale zároveň sa môžu tešiť na baráž o Európsku konferenčnú ligu.

MŠK Žilina - DAC Dunajská Streda 0:1 (0:0)



Gól: 66. Krstović. ŽK: Stojčevski - Leginus, Blackman, Davis. Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Vitko. 1852 divákov.



MŠK Žilina: Belko - Minárik (C), Stojčevski, Ndjeungoue - Rusnák (74. D. Javorček), Gidi, M. Sauer (67. Iľko), Bari - Kaprálik, Ďuriš (74. Essomba), Galčík (67. Jambor)



DAC: Petráš - D. Kružliak (C), Muhamedbegović, Brunetti (76. Davis) - Leginus, Veselovský (84. Blackman), Dimun, Káčer (76. Riquelme), Mendez - Krstović, Niarchos (57. Nebyla)

Jaroslav Hynek, tréner MŠK Žilina: "Ja chcem rovnako poďakovať fanúšikom, ktorí dnes prišli a urobili skvelú kulisu. My sme odohrali zápas tak ako sme chceli, v ofenzíve aj defenzíve, boli sme presní a dokázali sme zbrane DAC dobre eliminovať. Rozhodla jedna štandardná situácia, jeden detail, ktorý sme si nedokázali postrážiť a tým pádom sme prišli o výsledok, ale hráčov chcem pochváliť za to, ako zareagovali na podnety, ktoré sme im dávali pred zápasom aj počas zápasu. Dokázali sme hrať náročne, kondične sme aj po góle DAC dokázali pressovať a vytvoriť si tlak. Štandardka v závere bola vyústením tlaku, súper si to však postrážil a zaslúžene vyhral."



Adrián Guľa, tréner DAC D. Streda: "Po komplikáciách ktoré nastali so zraneniami a kartami sme museli zmeniť rozostavenie, ale myslím, že to bolo funkčné, napriek pomalšiemu vstupu do prvého polčasu, čo bolo o emócii a vnútornom nastavení. V druhom polčase, tým, že máme Krstovića, ktorý dokázal využiť rohový kop na svoj veľmi dôležitý gól, sme to dokázali zvládnuť do víťazstva, pretože súper mal v hre veľmi slušné pasáže, no okrem úvodu nemal vážnejšiu šancu. Ďakujem hráčom, za dnešný výkon a takisto ďakujem našim fanúšikom, toto víťazstvo je pre nich."



Futbalisti FC Spartak Trnava zvíťazili v predposlednom 9. kole nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige v Podbrezovej 3:0. Hostia tak potvrdili konečné tretie miesto v tabuľke, o ktoré už nemôžu prísť. Domácim patrí štvrtá priečka, pretože majú lepšie skóre ako piata Banská Bystrica.

Spartak sa dostal do vedenia v 21. minúte duelu. Prenikajúceho Abdulrahmana Taiwa fauloval brankár Richard Ludha a rozhodca Marián Ruc nariadil penaltu. Obranca Filip Twardzik ju premenil a zaznamenal svoj druhý gól v sezóne. V druhom polčase Taiwo dvoma gólmi potvrdil presvedčivé víťazstvo Trnavy.

FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava 0:3 (0:1)



Góly: 21. Twardzik (z 11 m), 65. a 76. Taiwo, ŽK: Ludha, Špyrka - Štefánik, Procházka. Rozhodovali: Ruc - Štofik, Halíček, 1500 divákov



Podbrezová: Ludha – Oravec, Bakaľa, Bartoš – Ďatko (74. Faško), Grešák, Bariš (66. Paraj), Blahút (66. Talakov) – Špyrka (46. Kukoľ), Kováčik (46. Sangare) – Pavúk



Spartak: Vantruba – Twardzik, Kóša, Štetina, Koštrna – Bukata (81. Oseni), Štefánik (74. Paur), Procházka – Ofori (74. Azevedo), Taiwo (81. Ristovski), Daniel (81. Iván)

Futbalisti MFK Skalica trimfovali v sobotnom zápase predposledného 9. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie nad Liptovským Mikulášom 4:0. Domáci vďaka plnému bodovému zisku definitívne odvrátili hrozbu účasti v baráži a poskočili na ôsmu priečku. Hostia šancu na udržanie už nemajú, obsadia posledné 12. miesto a po sezóne zostúpia do II. ligy.



Skóre duelu otvoril útočník Adam Morong v 40. minúte, keď hlavičkou prekonal brankára Dominika Sváčka. V druhom polčase strelil svoj druhý gól v zápase a zvýšil už na 2:0. V 77. minúte sa domáci presadili aj tretíkrát. Hosťujúci Richard Bartoš stratil loptu a Andrej Fábry využil jeho chybu. V závere ešte Jakub Švec aj vďaka teču protihráča upravil na konečných 4:0.

MFK Skalica – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:0 (1:0)



Góly: 40. a 57. Morong, 66. Fábry, 80. Švec. ŽK: Morong - Gerát, Popovič, Diviš. Rozhodovali: Ziemba – Jekkel, Zemko, 814 divákov



Skalica: Šemrinec – Krčík, Blažek, Hurtado, Rudzan – Morong (64. Yao), Mášik (64. Podhorin), Hollý (71. Černek), Kousal – Fábry (71. Vlasko), Haša (71. Švec)



Liptovský Mikuláš: Sváček – Diviš, Spychka, Popovič, Nečas (22. Steinhübel) – Gerát, Staš (90. Soukup) – Laura (68. Gaži), Bartoš, Jendrišek (90. Kuchárik) – Voško (68. Fadairo)

Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v 9. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie nad MFK Zemplín Michalovce 2:0. Od začiatku sa domácu i snažili o ofenzívnu aktivitu. Tá bola korunovaná v 63. minúte, keď po prihrávke Samuela Štefčíka, loptu do prázdnej doklepol Matej Madleňák – 1:0. O šesť minút na to Samuel Šefčík, ktorý hral s veľkým apetítom, svojou ľavačkou vyslal utešený projektil, ktorý skončil v pravom vinkli michalovskej brány - 2:0.

MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (0:0)



Góly: 63. Madleňák, 69. Šefčík,rozhodovali: Gemzický – Košecký, Roszbeck. ŽK: Domonkos, Rakyta - Volanakis, 654 divákov.



Ružomberok: Krajčírik – Úradník, Fabiš, Malý, Selecký – Zsigmund (67. Švehla), Domonkos (81. Rakyta) – Šefčík (83. Kelemen), Chrien, Madleňák (67. Macejko) – Gerec.



Michalovce: Kožuchar – Kotula, Marjanovič, Volanakis, Ceklič (38. Marcin) – Njie (83. Žofčák) – Vaško (46. Begala), Pea – Magda, Adekunle, Jánošík (83. Kanu).

Peter Struhár, tréner Ružomberka: „Myslím si, že naše víťazstvo je zaslúžené, ale v prvom polčase bolo vidieť dosť nepresností, ale aj súper s tromi obrancami nám vykrýval priestory, ktoré sme chceli využívať. Zase sme si vyskúšali zase nových mladých hráčov a ukázali, že s nimi treba rátať. V druhom polčase sme sa už dostávali častejšie do zakončenia, chalani boli aj efektívni, keď z troch striel dali dva góly. Hráči mali emóciu. Dali sme si cieľ, že sa dobrým výsledkom chceme rozlúčiť s našimi divákmi. Po dvoch predchádzajúcich prehrách sme mali aj výčitky. Tie zápasy neboli v poriadku.“



Norbert Hrnčár, tréner Michaloviec: „Zápas sme nezvládli. Nebolo to dobré pohybovo, neboli sme dôrazní v súbojoch, chýbala emócia, energia. Domáci zaslúžene zvíťazili. Keď sa chceme vyhnúť baráži na posledné stretnutie musíme nastúpiť s iným nastavením s úplne inou emóciou. Je týždeň na to, aby sme tieto veci zmenili. A na posledné kolo išli v inom nastavení.“