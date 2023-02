Slovensko má nádej byť lepšou krajinou, povedala prezidentka Čaputová po diskusii s osobnosťami Spiša (foto)

Slovensko má nádej byť lepšou krajinou

Venovali sa viacerým témam

Čakajú ju ďalšie stretnutia

8.2.2023 (SITA.sk) - Na Spiši v stredu pokračuje regionálny výjazd prezidentky SR Zuzany Čaputovej. V rámci jeho prvého dňa v utorok večer navštívila Levoču. Stretla sa tam s primátorom mesta Miroslavom Vilkovským , rovnako diskutovala s osobnosťami regiónu.Na pozvanie Kancelárie prezidenta SR tam podľa samosprávy pricestovalo 52 hostí, išlo o zástupcov mesta, okolitých miest a obcí, ale aj riaditeľov škôl a zariadení sociálnych služieb. Rovnako boli medzi nimi terénni sociálni pracovníci či zástupcovia neziskového sektora z okresov Levoča, Spišská Nová Ves a Kežmarok.Podľa Čaputovej bola na stretnutí široká vzorka ľudí zo zdravotníctva, školstva, sociálnych služieb, cirkví a ďalší.„Stretla som kompetentných, odhodlaných ľudí, ktorí robia skvelé veci v tej oblasti, v ktorej pôsobia, niekedy napriek ťažkým podmienkam,“ skonštatovala vo svojom vyhlásení pre médiá prezidentka Čaputová. Takéto stretnutia sú podľa nej potvrdením toho, že Slovensko má nádej byť lepšou krajinou.„Nie všetky oblasti na Slovensku fungujú ideálne, v mnohých oblastiach treba zabrať, ale myslím si, že šanca byť lepšou krajinou je práve založená na takýchto ľuďoch, ktorých som dnes stretla,” dodala.Ešte predtým viedli prvé kroky prezidentky do Baziliky sv. Jakuba, kde si podľa jej slov opätovne pozrela oltár Majstra Pavla. Pred historickou budovou radnice ju čakali desiatky ľudí, ktorí ju prišli pozdraviť. Samospráva ďalej na sociálnej sieti informovala, že prezidentka sa zhovárala aj so študentmi miestneho gymnázia i deťmi z jednej z materských škôl.Levočský primátor odovzdal prezidentke dar, ktorým bol obraz od levočského maliara Ľubomíra Repaského. Počas stretnutia za zatvorenými dverami sa venovali viacerým témam. Ako informoval primátor, išlo o starostlivosť o kultúrne pamiatky, zvládanie energetickej krízy v samospráve či transformáciu miestnej nemocnice.„Pani prezidentka mala dostatok informácií o spišských nemocniciach, ktoré sú v prevažnej miere v súkromných rukách, a sú teda obchodnými spoločnosťami. Živo sa zaujímala o fungovanie týchto zdravotníckych zariadení,“ uviedol po stretnutí na sociálnej sieti Vilkovský. Dodal, že hovorili aj o starostiach, ktoré ľudí v regióne trápia, vrátane témy zamestnanosti.V stredu prezidentka navštívi spoločnosť Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi. Neskôr sa v obci Toporec (okres Kežmarok) stretne s terénnymi pracovníkmi a učiteľkami miestnej materskej škôlky.V Kežmarku má Čaputová naplánované rokovanie s predstaviteľmi samosprávy Kežmarského okresu, prezrie si aj miestnu kompostáreň a stretne sa so zamestnancami mestských verejnoprospešných služieb. Navštívi tiež tamojší drevený artikulárny kostol.Hovorca prezidentky Martin Strižinec informoval, že prezidentka sa bude v rámci regionálneho výjazdu zaujímať predovšetkým o to, ako sa obyvatelia regiónu a samosprávy vysporadúvajú s aktuálnou sociálnou a ekonomickou situáciou.