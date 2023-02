Silné zemetrasenie v Turecku a Sýrii má už vyše 11-tisíc obetí, prezident Erdogan vyhlásil štátny smútok (video+foto)

aktualizované 8. februára 7:44













Otrasy s magnitúdom 7,8, ktoré bolo cítiť aj v Libanone či egyptskej Káhire, mali epicentrum severne od tureckého mesta Gaziantep, zhruba 90 kilometrov od hranice so Sýriou.



Neskôr počas pondelka v Turecku udrelo ďalšie zemetrasenie s magnitúdom 7,5, ktorého epicentrum bolo vzdialené viac ako 100 kilometrov od toho prvého a jeho následky ešte nie sú známe. Po zemetraseniach podľa Orhana Tatara zo zmieneného úradu pre zvládanie katastrof očakávajú až stovky ďalších otrasov.

„Tým, ktorí by sa mohli nachádzať v uvedených provinciách, odporúčame riadiť sa pokynmi miestnych orgánov," informoval rezort zahraničia s dodatkom, že v prípade núdze je možné kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare na pohotovostnej linke +90 5337600384. Odporúča tiež registráciu pred cestou do zahraničia a inštaláciu aplikácie Svetobežka.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) odporúča vyhnúť sa cestovaniu do viacerých juhovýchodných provincií Turecka, ktoré postihlo v pondelok v skorých ranných hodinách silné zemetrasenie. Medzi najviac zasiahnuté oblasti patria Kahramanmaras, Gaziantep, Malatya, Şanliurfa, Osmaniye, Diyarbakir, Adana, Hatay, Kilis, Adiyaman.„Tým, ktorí by sa mohli nachádzať v uvedených provinciách, odporúčame riadiť sa pokynmi miestnych orgánov," informoval rezort zahraničia s dodatkom, že v prípade núdze je možné kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare na pohotovostnej linke +90 5337600384. Odporúča tiež registráciu pred cestou do zahraničia a inštaláciu aplikácie Svetobežka.

Na pomoc obetiam nočného zemetrasenia v Turecku a Sýrii môžu finančne prispieť aj Slováci. Obete zemetrasenia v Turecku a Sýrii budú potrebovať pomoc najmä s dočasným bývaním, teplým oblečením a stravou.



Podľa prvých správ je situácia najviac kritická v oblasti sýrskeho Idlibu, kde je koncentrovaných mnoho vnútorných utečencov, ktorí opustili svoje domovy pre vojnu, informuje nezisková organizácia Človek v ohrození, podľa ktorej je situácia na mieste kritická, pretože záchranné akcie komplikuje intenzívny dážď a sneženie.



„Na mieste sú naši kolegovia a kolegyne zo sesterskej organizácie Člověk v tísni, vďaka ktorým budeme schopní okamžite pomáhať. Potrebná bude základná humanitárna pomoc, ako napríklad stany, deky, teplé oblečenie a strava,“ uviedla Andrea Najvirtová, riaditeľka neziskovej organizácie Človek v ohrození. Na akútnu prvú pomoc už vyčlenili z Klubu priateľov prvých 10-tisíc eur. Fond pomoci Klubu priateľov slúži pri katastrofách a vojnách, aby mohla prvá pomoc obetiam prísť rýchlo.



„V Sýrii má dlhodobú misiu naša sesterská organizácia Člověk v tísni. Aktuálne v spolupráci s miestnymi úradmi vyhodnocujú situáciu a sú pripravení okamžite začať poskytovať potrebnú humanitárnu pomoc,“ dodala Najvirtová.



Na pomoc obetiam vyhlásila zbierku aj humanitárna organizácia Magna. Ako informuje organizácia na svojej stránke, Magna vyslala do postuhnutej oblasti prvú pomoc v podobe zdravotníckych sád a liekov. Ich tímy sú v úzkom kontakte s úradmi v severozápadnej Sýrii a južnom Turecku, aby ľuďom postihnutým zemetrasením poskytli podporu na základe ich potrieb.



„Situácia na mieste je značne neprehľadná a každú hodinu sa čísla obetí a zranených znásobujú. Naše tímy mobilizujú pomoc a na miesta katastrofy posielame zásoby liekov a medicínskeho materiálu," uviedol operačný koordinátor pre Sýriu Christian Reynders.



Dobrovoľní darcovia môžu darovať financie vkladom na účet verejnej zbierky IBAN: SK5811000000002943004292, Variabilný symbol: 1101, alebo SMS v tvare MAGNA na číslo 836. Darovať peniaze môžu záujemcovia aj cez stránku Zdravotníckej humanitárnej organizácie Magna: https://www.magna.org/syria-turecko-vyhlasujeme-zbierku-pre-obete-zemetraseni-a-vysielame-prvu-pomoc/.

8.2.2023 (SITA.sk) -Počet obetí zemetrasenia s magnitúdom 7,8, ktoré v pondelok zasiahlo juhovýchodné Turecko a severnú Sýriu,Približnea útočisko našli v dočasných prístreškoch alebo v hoteloch, uviedli úrady krajiny.Turecký viceprezident Fuat Oktay informoval, že v jeho krajine zemetrasenie zabiloV Sýrii na vládou kontrolovaných územiach je podľa ministerstva zdravotníctvaZ povstalcami kontrolovaných území opozičná Sýrska civilná obrana, známa aj ako Biele helmy, ktorá vedie záchranné operácie,Záchranári v oboch krajinách naliehavo pátrajú po ľuďoch v troskách budov.. Len v Turecku sa v dôsledku zemetrasenia zrútilo takmer 6 000 budov.Slováci by medzi obeťami silného zemetrasenia v Sýrii a Turecku byť nemali. Pre agentúru SITA to uviedol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV) SR „Z informácií, ktoré má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR momentálne k dispozícii, nevyplýva, že by medzi zranenými či obeťami mali byť aj občania SR. Situáciu však naďalej sledujeme a sme v kontakte s miestnymi úradmi," uviedol rezort diplomacie.Ponuky na pomoc - od pátracích a záchranných tímov až po zdravotnícke potreby a peniaze - prišli z desiatok krajín a tiež Európskej únie (EÚ) Bezprostrednú pomoc ponúkli Turecku už Grécko, Izrael, Bulharsko či Egypt, ktorý navrhol pomoc aj Sýrii. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tiež vyjadril Turecku podporu a ochotu pomôcť. Asistenciu sú Ankare pripravené poskytnúť aj Spojené štáty a Nemecko, záchranárov posiela aj Holandsko.. Český Hasičský záchranný zbor na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že do Turecka vycestuje 68-členný tím pozostávajúci z členov zboru v Prahe a Moravsko-sliezskom kraji. Prezident Erdogan v televíznom príhovore oznámil, že pomoc ponúkli desiatky krajín.Nezisková lekárska humanitárna organizácia Lekári bez hraníc poskytla okamžitú podporu 23 zdravotníckym zariadeniam v sýrskych provinciách Idlib a Aleppo. Organizácia v tlačovej správe informovala, že zdravotníckym zariadeniam darovala lekárske sady prvej pomoci a posilnila tamojšie tímy ďalším zdravotníckym personálom.Organizácia taktiež zabezpečila pre vysídlených obyvateľov v severozápadnej Sýrii prikrývky a sady s najzákladnejšími životnými potrebami. Lekári bez hraníc zároveň monitorujú situáciu v spomenutých sýrskych provinciách i na juhu Turecka, keďže počet mŕtvych a zranených každou hodinou narastá.. Spravila tak v reakcii na tureckú žiadosť o aktiváciu Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Prostredníctvom svojej webstránky o tom informuje Európska komisia „Silné zemetrasenie s magnitúdom 7,8, jedno z najsilnejších v regióne za viac ako 100 rokov, zasiahlo v noci provinciu Gaziantep v Turecku a tiež susednú Sýriu," uviedli v spoločnom vyhlásení šéf európskej diplomacie Josep Borrell a eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič Na poskytovanie služieb núdzového mapovania aktivovali aj únijný satelitný systém Copernicus. EÚ je podľa Josepa Borrella a Lenarčiča pripravená prostredníctvom svojich humanitárnych programov poskytnúť podporu aj zasiahnutým ľuďom v Sýrii.Pomoc do zemetrasením postihnutého Turecka vyslalo aj Ministerstvo vnútra SR . Zložky rezortu pátrajú po preživších a pomáhajú osobám, ktoré zasiahlo zemetrasenie. Do Turecka zamierilo desať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zo Záchrannej brigády v Žiline a päť horských záchranárov spolu so špeciálne vycvičenými psami.Sekciu krízového riadenia MV SR oslovili so žiadosťou o pomoc cez celoeurópsky medzinárodný komunikačný a informačný systém CECIS. Slovensko tiež týmto krokom zareagovalo na požiadavku zo strany európskeho Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie – ERCC (Emergency Response Coordination Centre).„Vyslané zložky majú rozsiahle skúsenosti s pátracou a záchranárskou činnosťou. Na kvalitatívne svetovej úrovni sú aj psy, špeciálne trénované napríklad aj na vyhľadávanie zavalených osôb v ruinách,” povedal poverený minister vnútra Roman Mikulec Sekcia krízového riadenia aktívne komunikovala s tureckou stranou s cieľom čo najrýchlejšieho presunu záchranných zložiek do postihnutých oblastí. Prepravu Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR do mesta Adana však komplikovalo mimoriadne silné sneženie v Turecku. „Takéto krízové situácie, hoci sa dejú ďaleko od Slovenska, preverujú akcieschopnosť a koordináciu zložiek ministerstva vnútra, čo zvyšuje odbornosť a pripravenosť v prípade potreby aj na zásahy na našom území,” dodal šéf rezortu.Vybudovanie vyslaných tímov hasičov a horských záchranárov podporila Európska únia prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci realizácie projektu MUSAR – pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí a projektu Horský špecializovaný záchranný modul.Dosial prišlo do Turecka pomôcť so pátracími a záchrannými operáciami približne 3 294 tímov zo 14 krajín, informoval viceprezident Fuat Oktay. Tímy podľa neho posielajú do najhoršie zasiahnutých provincií - Hatay, Kahramanmaraş a Adiyaman. Oktay vymenoval, že pomoc v podobe tímov Turecku poskytujú Česko, Francúzsko, Malta, Holandsko, India, Poľsko, Alžírsko, Taliansko, Moldavsko, Albánsko, Izrael, Uzbekistan, Maďarsko, Nemecko, Srbsko, Slovensko, Katar, Spojené kráľovstvo a Rusko.Palestínsky minister zahraničia Riád Malkí medzičasom informoval, že Palestínska samospráva pošle na pomoc Sýrii a Turecku dve humanitárne misie. Podľa vládneho hovorcu by mala zahŕňať tímy civilnej obrany a zdravotníkov.Líbya tiež podľa tamojšej vlády posiela do Turecka 55-členný tím pozostávajúci zo záchranárov a zdravotníkov, ktorých budú sprevádzať aj štyri psy.Španielski zdravotníci v Turecku postavia poľnú nemocnicu na liečbu zranených, oznámil španielsky minister zahraničia José Manuel Albares. Španielsko zároveň zmobilizovalo vojakov a drony z jeho vojenskej pohotovostnej jednotky na letisko Malatya, kde turecké úrady zriadili medzinárodné centrum pomoci.Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničia Mao Ning oznámila, že Čína poskytne pomoc Turecku v hodnote šiestich miliónov dolárov, vyšle „ťažké mestské záchranné tímy a lekárske tímy a poskytne záchranný materiál, ktorý turecká strana naliehavo potrebuje“. „Koordinujeme poskytovanie naliehavo potrebných humanitárnych dodávok Sýrii a urýchľujeme realizáciu prebiehajúcich projektov potravinovej pomoci,“ doplnila.Turecký viceprezident oznámil „vážny pokrok“ na domácom fronte, a to s poskytovaním žeriavov do postihnutých oblastí. Podľa jeho slov poslali viac ako 500 kusov ťažkej techniky. Politik zároveň informoval, že okolo 380-tisíc ľuďom, ktorí prežili následky pondelkových otrasov, poskytujú útočisko vo vládnych ubytovniach alebo hoteloch.(1 EUR = 1,0776 USD)