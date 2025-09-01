|
Pondelok 1.9.2025
Meniny má Drahoslava
Denník - Správy
Slovensko má najmenej chránenú ústavu v Európe, Fiačan poukazuje na jej časté zmeny
Slovensko má v rámci Európy najmenej chránenú ústavu. Povedal to v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 predseda ústavného súdu
1.9.2025 (SITA.sk) - Slovensko má v rámci Európy najmenej chránenú ústavu. Povedal to v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 predseda ústavného súdu Ivan Fiačan s poukazom na to, že poslanci pripravujú už 23 zmenu Ústavy SR, ktorá má 33 rokov. Šéf ústavného súdu v tejto súvislosti pripomenul, že na zmenu ústavy na Slovensku stačí len kvalifikovaná - 3/5 väčšina, teda 90 hlasov poslancov.
"Inak sa nelíši tento proces od obyčajného legislatívneho procesu so všetkými neduhmi," skonštatoval Fiačan, pričom spomenul skrátené legislatívne konanie alebo tzv. prílepky.
Pokiaľ ide o riešenie situácie s častými zmenami ústavy, v odbornom priestore podľa Fiačana rezonujú rôzne riešenia, napríklad zdvihnutie kvóra na zmenu ústavy na 100 poslancov. "Teda z 3/5 na 2/3," vysvetlil šéf ÚS SR. Rovnako sa podľa neho hovorí o zúžení návrhového oprávnenia. "Lebo teraz aj jeden poslanec môže prísť so zmenou ústavy," uviedol Fiačan.
Doplnil, že proti častým zmenám ústavy by mohlo fungovať aj vylúčenie skráteného legislatívneho konania alebo vylúčenie skrátenia lehôt. "V prípade, ak sú aj predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, tak vrátenie do výborov, a tak ďalej. Tých možností je mnoho," dodal predseda ústavného súdu.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má najmenej chránenú ústavu v Európe, Fiačan poukazuje na jej časté zmeny © SITA Všetky práva vyhradené.
