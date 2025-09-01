Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. septembra 2025

Slovensko má najmenej chránenú ústavu v Európe, Fiačan poukazuje na jej časté zmeny


Tagy: Predseda Ústavného súdu SR Ústava SR Zmena ústavy

Slovensko má v rámci Európy najmenej chránenú ústavu. Povedal to v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 predseda ústavného súdu



Zdieľať
65e848a539f64710677481 676x401 1.9.2025 (SITA.sk) - Slovensko má v rámci Európy najmenej chránenú ústavu. Povedal to v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 predseda ústavného súdu Ivan Fiačan s poukazom na to, že poslanci pripravujú už 23 zmenu Ústavy SR, ktorá má 33 rokov. Šéf ústavného súdu v tejto súvislosti pripomenul, že na zmenu ústavy na Slovensku stačí len kvalifikovaná - 3/5 väčšina, teda 90 hlasov poslancov.


"Inak sa nelíši tento proces od obyčajného legislatívneho procesu so všetkými neduhmi," skonštatoval Fiačan, pričom spomenul skrátené legislatívne konanie alebo tzv. prílepky.

Pokiaľ ide o riešenie situácie s častými zmenami ústavy, v odbornom priestore podľa Fiačana rezonujú rôzne riešenia, napríklad zdvihnutie kvóra na zmenu ústavy na 100 poslancov. "Teda z 3/5 na 2/3," vysvetlil šéf ÚS SR. Rovnako sa podľa neho hovorí o zúžení návrhového oprávnenia. "Lebo teraz aj jeden poslanec môže prísť so zmenou ústavy," uviedol Fiačan.

Doplnil, že proti častým zmenám ústavy by mohlo fungovať aj vylúčenie skráteného legislatívneho konania alebo vylúčenie skrátenia lehôt. "V prípade, ak sú aj predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, tak vrátenie do výborov, a tak ďalej. Tých možností je mnoho," dodal predseda ústavného súdu.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko má najmenej chránenú ústavu v Európe, Fiačan poukazuje na jej časté zmeny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predseda Ústavného súdu SR Ústava SR Zmena ústavy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Lidl na Slovensku preinvestoval už viac ako miliardu eur
<< predchádzajúci článok
Tragická nehoda v Tornali, zahynul chodec bez reflexných prvkov – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 