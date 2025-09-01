Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

01. septembra 2025

Tragická nehoda v Tornali, zahynul chodec bez reflexných prvkov – FOTO


Pri tragickej nehode v okrese Revúca zahynul chodec. Ako informuje banskobystrická krajská polícia, nehoda sa stala dnes v skorých ranných hodinách, na ceste I/16 v Tornali - časť Behynce v smere na obec ...



541744977_1083890037268768_1245309879088273775_n e1756727393877 676x455 1.9.2025 (SITA.sk) - Pri tragickej nehode v okrese Revúca zahynul chodec. Ako informuje banskobystrická krajská polícia, nehoda sa stala dnes v skorých ranných hodinách, na ceste I/16 v Tornali – časť Behynce v smere na obec Stránska.


Vozidlo dopravnej zdravotnej služby za zníženej viditeľnosti a hmly zrazilo chodca, ktorý na sebe nemal žiadne reflexné prvky. Po náraze utrpel 61-ročný občan Maďarska zranenia, ktorým na mieste podľahol.

V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Jej príčina, ako aj bližšie okolnosti vzniku sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Polícia v tejto súvislosti pripomína dôležitosť používania reflexných prvkov. „V tomto období sa už môžu vyskytovať ranné hmly a viditeľnosť tak môže byť znížená," upozorňujú policajti.


Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda v Tornali, zahynul chodec bez reflexných prvkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

