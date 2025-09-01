|
Pondelok 1.9.2025
Meniny má Drahoslava
Denník - Správy
01. septembra 2025
Tragická nehoda v Tornali, zahynul chodec bez reflexných prvkov – FOTO
Pri tragickej nehode v okrese Revúca zahynul chodec. Ako informuje banskobystrická krajská polícia, nehoda sa stala dnes v skorých ranných hodinách, na ceste I/16 v Tornali - časť Behynce v smere na obec ...
1.9.2025 (SITA.sk) - Pri tragickej nehode v okrese Revúca zahynul chodec. Ako informuje banskobystrická krajská polícia, nehoda sa stala dnes v skorých ranných hodinách, na ceste I/16 v Tornali – časť Behynce v smere na obec Stránska.
Vozidlo dopravnej zdravotnej služby za zníženej viditeľnosti a hmly zrazilo chodca, ktorý na sebe nemal žiadne reflexné prvky. Po náraze utrpel 61-ročný občan Maďarska zranenia, ktorým na mieste podľahol.
V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Jej príčina, ako aj bližšie okolnosti vzniku sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Polícia v tejto súvislosti pripomína dôležitosť používania reflexných prvkov. „V tomto období sa už môžu vyskytovať ranné hmly a viditeľnosť tak môže byť znížená," upozorňujú policajti.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda v Tornali, zahynul chodec bez reflexných prvkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
