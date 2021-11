Slovensko má podľa štúdie GLOBSEC slabiny, ľudia veria dezinformáciám a majú sympatie k Rusku

Česko dopadlo lepšie ako Slovensko

Romantické a mylné predstavy

Démonizácia euroatlantického postavenia

Čína je pre nás veľkou neznámou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Najväčšou slabinou Slovenska sú sympatie verejnosti voči Ruskej federácii a náchylnosť Slovákov podľahnúť dezinformáciám. Skonštatovala to štúdia organizácie GLOBSEC o odolnosti a zraniteľnosti krajín voči zahraničnému vplyvu, najmä Ruska a Číny.Prieskum analyzoval celkovo osem krajín strednej Európy a západného Balkánu v piatich aspektoch: postoje verejnosti, politické podmienky, verejná správa, informačný priestor a občiansky a akademický priestor.Spomedzi Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Čiernej hory, Severného Macedónska, Rumunska a Srbska skončilo Slovensko v prvej trojke najodolnejších krajín. Lepšie dopadla iba Česká republika a Rumunsko.„Výrazná pro-transatlantická orientácia krajiny bola v poslednom desaťročí posilnená podporou väčšiny dôležitých politických hráčov vrátane viacerých prezidentov a ministrov zahraničných vecí. Prokremeľské osobnosti však naďalej vystupujú na politickej scéne a snažia sa využiť kľúčovú zraniteľnosť krajiny – postoje občanov,“ uviedla štúdia s tým, že proruské postoje a nedostatok povedomia o vplyve Číny predstavujú kľúčové body spoločenskej zraniteľnosti na Slovensku.V indexe zraniteľnosti skončilo Slovensko v prieskume najhoršie pri postojoch verejnosti. Podľa GLOBSEC-u ide v tomto prípade najmä o spriaznenosť Slovákov s Ruskom, ktorá je zakorenená v „romantických a mylných predstavách panslavizmu 19. storočia“. Rovnako sú Slovákom sympatickí silní vodcovia, čo sa môže pretaviť aj do podpory nedemokratických režimov.„To je ďalej podporené systémovým prokremeľským vplyvom,“ pokračovala štúdia GLOBSEC-u. Pozitívny sentiment konzistentne potvrdzujú aj zistenia výskumu, pretože 61 percent slovenských respondentov nevníma Rusko ako hrozbu a 47 percent považuje Rusko za najdôležitejšieho strategického partnera Slovenska.Slováci sú tiež náchylní podľahnúť dezinformáciám a konšpiračným teóriám. Podľa prieskumu až 60 percent Slovákov verí, že o svetových záležitostiach nerozhodujú volení lídri, ale tajné skupiny, ktorých cieľom je nastoliť totalitný svetový poriadok.„Tento faktor využívajú prokremeľskí aktéri na démonizáciu euroatlantického postavenia Slovenska a podkopávanie demokratických hodnôt. Výsledky takýchto akcií v kombinácii s nedostatočnou strategickou komunikáciou zo strany Európskej únie a NATO a národnej vlády dokazujú zistenia GLOBSEC, ktoré poukazujú na značné medzery v chápaní toho, ako EÚ, NATO a demokratické procesy ako také fungujú,“ vysvetlili.Prieskum tiež zistil, že Čína je pre slovenskú spoločnosť „veľkou neznámou“. Viac ako tretina opýtaných nevie, kto je čínsky prezident Si Ťin-pching a ďalších 19 percent vníma čínsky režim ako potenciálnu inšpiráciu pre Slovensko.Najlepšie Slovensko skončilo v kategóriách politické podmienky a občiansky a akademický priestor. „Napriek tomu, že Slovenský politický priestor má otvorene prokremeľské strany, ich vplyv je momentálne limitovaný,“ doplnil GLOBSEC.Zo všetkých analyzovaných krajín skončilo najhoršie Srbsko, ktoré získalo na škále indexu 55 zo 100 bodov. Z krajín Európskej únie dopadlo najhoršie Maďarsko, ktoré v indexe odolnosti a zraniteľnosti krajiny dostalo 44 bodov.Slovensko má skóre 32 zo 100. Do prieskumu sa zapojilo osem tisíc respondentov, 355 expertov, 26 analytikov, pričom analyzovali 97 politických subjektov a 128 bezpečnostných stratégií a štúdií.