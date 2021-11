Hotel, penzión aj „zlatý vláčik“. Sulíkovo ministerstvo prišlo na podvody pri dotáciách

TIS

TIS

TIS

Dotácie pre penzión či zlatý vláčik

TIS

TIS

Aktualizácia vlastného registra koronadotácií

TIS

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Spätné preverovanie „koronadotácií" na nájomné, ktoré podnikateľom do konca júna vyplácalo Ministerstvo hospodárstva SR, viedlo rezort k podaniu šiestich trestných oznámení dovedna za vyše 1,2 milióna eur.Uvádza to na sociálnej sieti organizácia Transparency International Slovensko (). Z dosiaľ vyplatených 134 miliónov eur ide podľa organizácie o necelé percento, pričom ďalších 33 podozrivých žiadateľov už ministerstvo postúpilo aj finančnej správe.Ďalšími stovkami žiadostí sa podľastále zaoberá aj odbor kontroly ministerstva. „Dotácie za 1,84 milióna eur už okrem toho vrátilo 1001 subjektov aj proaktívne. Ministerstvo pri nich zatiaľ nemá zanalyzované dôvody, v akej miere išlo o špekulácie a podvody a v akej o administratívne dôvody," uvádzaSpomedzi odhalených prípadov organizácia pripomína dotácie pre prievidzský Hotel Magura, bojnický penzión Zefír, bratislavských mestských poslancov alebo spolumajiteľa hokejového Slovana a ich rodinný „zlatý vláčik".Rýchla a čo najmenej byrokratická pomoc podnikateľom bola podľanajmä v prvých mesiacoch pandémie pochopiteľná priorita štátu. Ako problém však organizácia vidí nedostatočnú transparentnosť priťahujúcu aj rôznych špekulantov.„Potvrdila to aj nedávna kauza miliónových dotácií pre schránkové firmy, ktoré im zo schémy Prvej pomoci vyplácali štyria úradníci z Úradu práce v Pezinku," uvádzaOrganizácia zároveň informuje, že aktualizovala vlastný register „koronadotácií" o najnovšie dáta, pričom v ňom pribudli ďalšie dotácie za vyše 120 miliónov eur.„Z toho takmer 100 miliónov predstavujú práve dotácie zo schémy úradov práce Prvá pomoc na podporu zamestnanosti. Objem peňazí vyplatených ministerstvom dopravy na podporu subjektov v cestovnom ruchu stúpol o 20 miliónov a dotácie za vyše 400-tisíc eur boli vyplatené aj v oblasti kultúry," uvádzaOrganizácia dodala, že celkovo sú tak v registri informácie už o 176-tisíc žiadateľoch a dotáciách za vyše 2,3 miliardy eur.