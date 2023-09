Slovensko má potenciál byť magnetom pre talenty, ale je nutné podniknúť viaceré kroky (video)

Kľúčový je talent

12.9.2023 (SITA.sk) - Slovensko má potenciál byť krajinou, ktorá je magnetom pre talent. Treba však podniknúť viaceré kroky, aby u nás chceli talentovaní ľudia zostať a tiež k tomu, aby sme talenty k nám prilákali.Skonštatoval to premiér Ľudovít Ódor pri príležitosti utorkovej konferenciev Hoteli Bôrik v Bratislave.Ide o prvú zo série odborných konferencií, ktoré premiér inicioval s cieľom riešiť túto problematiku. Na konferencii odznelo, že pre ďalší rozvoj našej krajiny je talent kľúčový, v opačnom prípade Slovensko v budúcnosti čaká horšia kvalita života - ťažšie udržateľné verejné financie, menej medzinárodne úspešných firiem, viac rozdelených rodín.Stratou jedného vysokoškolsky vzdelaného človeka štát prichádza odhadom o hodnotu vo výške 2 843 000 eur. Podobnú hodnotu štát získava pri prilákaní a udržaní vysokoškolsky vzdelaného človeka zo zahraničia.„Talent je základom kvalitnej budúcnosti Slovenska. Pre krajinu, ktorá má ambíciu zmeniť svoj ekonomický model z výroby na inovácie, je investícia do ľudského kapitálu nevyhnutná. Prináša krajine obrovskú pridanú hodnotu, ktorá sa s postupnou vyššou inovačnou výkonnosťou krajiny môže ešte znásobiť,“ vyhlásil Ódor, podľa ktorého je nevyhnutné, aby agenda lákania a udržania talentov zostala premiérskou témou.Na konferencii predstavili rozsiahlu analýzu, ktorú vypracovala Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR . Identifikovala v nej štyri hlavné oblasti intervencií, ako tento cieľ naplniť, ako aj nástroje, akými je zmenu možné dosiahnuť.Prvou oblasťou je zmiernenie odlivu talentov zo Slovenska do zahraničia, a to prijatím zásadných krokov smerom k zlepšeniu pridanej hodnoty slovenského vysokého školstva pre študentov, implementáciou reformy vysokých škôl a zameraním sa na udržanie a spokojnosť kvalitných zamestnancov vysokých škôl.Cieľom tejto politiky je do roku 2030 znížiť na polovicu podiel slovenských študentov, ktorí navštevujú vysokú školu v zahraničí, ako aj absolventov vysokých škôl, ktorí za uplatnením odchádzajú do zahraničia.Ďalšou agendou je zvýšenie návratu slovenských talentov zo zahraničia späť na Slovensko prostredníctvom posilňovania väzieb so Slovenskom.Realizovať by sa to malo budovaním komunít, zlepšovaním pracovných podmienok, propagáciou atraktívnych pracovných príležitostí, aktívnym budovaním motivácie pre návrat či maximálnym zjednodušením administratívy.Cieľom politiky je do roku 2030 zvýšiť aspoň o päť percentuálnych bodov podiel talentov, ktorí sa zo zahraničia vrátia späť na Slovensko.Tretím opatrením je zvýšiť príchod medzinárodných talentov. Potrebné je preto dostať Slovensko na tzv. imigračnú mapu zahraničných talentov.Zároveň treba využiť potenciál ukrajinského talentu, nastaviť aktívnu a užívateľsky prívetivú politiku inklúzie a integrácie tak talentov, ako aj ich rodinných príslušníkov a v neposlednej miere je na Slovensku nevyhnutné formovať pozitívny postoj voči diverzite.Cieľom je do roku 2030 zdvojnásobiť počet vysokokvalifikovaných cudzincov a ich udržanie na našom území aspoň na päť rokov.Štvrtou oblasťou je zvýšenie miery a kvality spolupráce s talentom v zahraničí tak, že sa bude systematicky podporovať a udržiavať vzťah so Slovenskom, dôjde k prehlbovaniu starostlivosti a skvalitňovaniu služieb štátu a budú sa vytvárať špecifické príležitosti na podporu spolupráce, zjednoduší sa prístup k nim a zabezpečí sa ich propagácia.