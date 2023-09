Ukrajina je oveľa bližšie k odmínovaciemu zariadeniu Božena 5, vyzbieralo sa naň 417-tisíc eur

Suma vyše 400-tisíc

Nadácia OSF a Pontis

Dárek pro Putina

Zamínovaných 300-tisíc kilometrov

12.9.2023 (SITA.sk) - Odmínovacie zariadenie Božena 5 je oveľa bližšie k tomu, aby sa dostalo na Ukrajinu. Informovala o tom iniciatíva Mier Ukrajine s tým, že vďaka darom verejnosti sa Božena 5 môže dostať na Ukrajinu do konca tohto roka.„Od mája vyše päťtisíc darcov poslalo 417-tisíc eur. Táto suma môže za krátko stúpnuť o ďalších 200-tisíc eur, čím by sa zbierka dostala úspešne do cieľa," uviedla iniciatíva a vysvetlila, že Nadácia Pontis Taipejská reprezentačná kancelária na Slovensku organizátorom zbierky na Boženu poskytnú takzvaný matchingový dar.„Z tohto daru bude zdvojnásobené každé jedno euro, ktoré na Boženu od dnešného dňa pribudne na darcovskej platforme Donio do 4. októbra, teda počas najbližších 23 dní," spresnila iniciatíva. Ak by teda ľudia poslali v danom období, matchingový dar prinesie ďalšícha zbierka by tak mohla prekročiť„Za konzorcium nadácií OSF a Pontis chcem potvrdiť, že v zbierke na Boženu venujeme 100-tisíc eur, ak sa iniciatíve Mier Ukrajine podarí vyzbierať 100-tisíc eur od individuálnych darcov. Poďme to spolu dokončiť, pošlime Boženu na Ukrajinu,“ vyhlásil Fedor Blaščák z Nadácie otvorenej spoločnosti.Výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša uviedol, že pomáhať Ukrajine je nielen morálne správne a potrebné, ale pre záujmy Slovenska kľúčové. „Poskytnutie financií na zariadenie, ktoré pomáha zvyšovať bezpečnosť ľudí na oslobodenom území, je pre nás samozrejmosťou." doplnil Kišša.Spoluzakladateľ iniciatívy Dárek pro Putina v ČR a Darček pre Putina v SR zdôraznil, že teraz bude dôležité, aby darcovia nepoľavili v podporovaní zbierky, pretože získanieby znamenalo zloženie takmer celkovej sumy na odmínovacie zariadenie Božena. Zbierku spustilia verejnosť na ňu prispieva prostredníctvom platforiem www.darcekpreputina.eu a www.donio.sk. Získala si aj záštitu Ministerstva obrany SR „Cieľová suma na nákup odmínovacieho zariadenia slovenskej výroby s príslušenstvom je 650-tisíc eur. Cena zahŕňa aj výcvik hasičského EOD (likvidácia výbušnej munície) tímu na Ukrajine, dopravník, vybavenie pre hasičský EOD tím (prvky balistickej ochrany, detektory a menšie vybavenie), ako aj dopravu na miesto určenia. Výrobca Way Industries v cene zabezpečí výcvik obsluhy," priblížila iniciatíva Mier Ukrajine.Podľa oficiálnych zdrojov je mínami pokrytá plocha veľká ako polovica Nemecka a niektoré zdroje uvádzajú, že zamínovaných je ažkilometrov štvorcových územia Ukrajiny. Božena 5 je slovenský efektívny odmínovací stroj. Slovenskí ženisti, s ktorými iniciatíva bola v kontakte, a ktorí slúžili na misiách OSN , potvrdili, že reálne zachraňuje životy.„Pomáhali si s ňou na mínových poliach i v zastavaných oblastiach. Zo 600 slovenských ženistov počas piatich rokov trvajúcich odmínovacích prác v bývalej Juhoslávii nikto nezahynul," doplnila iniciatíva.