Slovensko má problém s obezitou, upozorňuje na to aj Kaufland

Obezita znižuje kvalitu života dospelým aj deťom

4.3.2024 (SITA.sk) -Obezita je často mylne považovaná za kozmetickú chybu. V skutočnosti ide o závažné chronické ochorenie, ktorého liečba patrí do rúk špecialistov. Dvojnásobne totiž zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, až 7-násobne zhoršuje riziko poškodenia obličiek a rozvoja cukrovky. Je tiež rizikovým faktorom vzniku onkologických ochorení a nadmerne zaťažuje pohybový aparát. Ovplyvňuje aj duševné zdravie, napríklad až 55 % pacientov s obezitou ohrozuje depresia.upozorňuje doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD, MPH, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA), viceprezidentka EASO pre stredoeurópsky región, špecialistka pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, vedecká pracovníčka z Biomedicínskeho centra SAV a spoluzakladateľka Linky obezity na Slovensku.Práve z jej iniciatívy vznikla v októbri 2023 bezplatná telefonická poradňa.vysvetľuje doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová. Vďaka podpore generálneho partnera projektu, Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu, na otázky odpovedá až deväť odborníkov z oblasti obezitológie, diabetológie a psychológie. Za prvé štyri mesiace lekári na Linke obezity prijali desiatky telefonátov, a to rovnako od žien aj mužov. Ich otázky smerovali k diétam a pohybu, pýtali sa tiež na liečbu antiobezitikami. Ako dôležité sa ukázalo spoločné hľadanie motivácie k chudnutiu, pohybu či šírenie informácií o komplexných redukčných programoch v regióne.Na zlepšenie životosprávy pomáhajú aj malé zmeny, napríklad premyslený nákup potravín.hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. a dodáva:Sedavý spôsob života a nevhodná strava podľa odborníkov stoja aj za nárastom detskej obezity v posledných rokoch. Na Slovensku je podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií z roku 2022 viac ako 12 tisíc detí obéznych. Budovať si návyk na zdravú životosprávu preto treba čo najskôr. Kaufland prostredníctvom vlastného projektu Čerstvé hlavičky učí školákov i škôlkarov jesť viac ovocia a zeleniny a doteraz na rôzne edukačné materiály, webináre a workshopy venujúce sa téme pestrej a vyváženej strany vynaložil už 180 000 eur. Dlhodobo spolupracuje s občianskym združením Skutočne zdravá škola a cez rôzne aktivity a projekty každý mesiac podporuje viac ako 42 000 detí z celého Slovenska v snahe o vyváženejšie stravovanie.Súčasťou jeho vlastnej iniciatívy Kaufland za zdravú výživu je mnoho projektov, podporujúcich zdravý životný štýl dospelých aj detí. Obľúbený predajca potravín už dávnejšie znížil množstvo soli, cukru a tuku vo výrobkoch vlastných značiek či buduje ihriská pre mládež. Prostredníctvom podpory Linky obezity , ktorá funguje každý utorok od 17:00 do 20:00 hod. na telefónnom čísle 0948 836 261, okrem iného podáva pomocnú ruku všetkým, ktorých trápi nadváha alebo obezita.Informačný servis