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30. septembra 2026
Slovensko mohlo byť uzlom širšej siete napojenej na GRU. Stopa vedie od Prešova až do Nemecka
Podľa zistení, na ktoré sa odvolávajú zahraničné médiá, ruské tajné služby pri podobných operáciách čoraz častejšie využívajú ľudí z tretích krajín namiesto vlastných profesionálnych ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Podľa zistení, na ktoré sa odvolávajú zahraničné médiá, ruské tajné služby pri podobných operáciách čoraz častejšie využívajú ľudí z tretích krajín namiesto vlastných profesionálnych agentov.
Plánovaný podpaľačský útok na závod ukrajinského výrobcu dronov Skyeton pri Prešove nemusí byť izolovaným prípadom. Nemeckí vyšetrovatelia ho podľa dostupných informácií spájajú so širšou sieťou napojenou na ruskú vojenskú rozviedku GRU, pričom Slovensko mohlo byť jedným z miest, odkiaľ jej členovia operovali.
Na širšie súvislosti prípadu v utorok upozornil portál EUobserver. Ten spája slovenskú stopu s podpaľačským útokom v Mníchove a pokusom o útok pomocou dronu s výbušninou na letisku v Lipsku.
Nemecké médiá s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje spojili skupinu pôsobiacu zo Slovenska s ruskou vojenskou rozviedkou. Novšie zhrnutie EUobservera poukazuje predovšetkým na možný rozsah celej siete a význam Slovenska v jej aktivitách.
Podľa nemeckých bezpečnostných zdrojov boli dvaja občania Bulharska zadržaní po podpaľačskom útoku z 3. septembra v Mníchove súčasťou skupiny napojenej na GRU, ktorá mala operovať zo Slovenska.
Útok sa odohral v blízkosti spoločností Rohde & Schwarz a Helsing. Druhá z nich pôsobí v obrannom priemysle a dodáva drony Ukrajine. Páchatelia mali z idúceho vozidla hodiť na stavenisko dve zápalné zariadenia. Jedno spôsobilo požiar, ktorý sa podarilo rýchlo uhasiť, druhé zneškodnili.
Nemeckí vyšetrovatelia podľa medializovaných informácií predpokladajú, že rovnaká širšia sieť súvisela aj s pripravovaným podpaľačským útokom na závod spoločnosti Skyeton v Haniske pri Prešove. Slovenská polícia plánovaný útok prekazila v auguste. V súvislosti s prípadom zadržali občanov Lotyšska a Ukrajiny, ďalšieho Lotyša zadržali v Hamburgu.
Tretia stopa vedie na letisko v Lipsku. Nemecké bezpečnostné orgány spájajú s ruskou vojenskou rozviedkou aj augustový pokus o útok, pri ktorom objavili dron vybavený výbušninou a rozbuškou v blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy. V areáli sa nachádzalo ukrajinské nákladné lietadlo Antonov používané na prepravu materiálu.
Nemecká vláda už zodpovednosť za tento incident verejne pripísala Rusku. Podľa zistení, na ktoré sa odvolávajú zahraničné médiá, ruské tajné služby pri podobných operáciách čoraz častejšie využívajú ľudí z tretích krajín namiesto vlastných profesionálnych agentov.
Nábor môže prebiehať prostredníctvom komunikačných aplikácií vrátane Telegramu a odmeny môžu byť vyplácané v kryptomenách. Ľudia vykonávajúci konkrétnu sabotáž pritom nemusia poznať skutočného objednávateľa operácie. Takýto spôsob fungovania komplikuje vyšetrovanie a umožňuje profesionálnym príslušníkom spravodajských služieb zostať od samotných páchateľov vzdialení o niekoľko medzičlánkov.
EUobserver upozorňuje, že rozsah siete ani presná úloha Slovenska zatiaľ nie sú definitívne objasnené. Podľa doterajších zistení nemeckých bezpečnostných zložiek však slovenská stopa nemusí byť okrajová.
Ak sa tieto zistenia potvrdia, prípad pri Prešove by nepredstavoval iba samostatný pokus o sabotáž slovenského závodu, ale súčasť širšej operácie zameranej na európsky obranný priemysel, letiská a logistické trasy používané pri podpore Ukrajiny. Nemecké úrady zatiaľ verejne nepotvrdili všetky podrobnosti medializovaných prepojení. Vyšetrovania jednotlivých prípadov pokračujú.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko mohlo byť uzlom širšej siete napojenej na GRU. Stopa vedie od Prešova až do Nemecka © SITA Všetky práva vyhradené.
Plánovaný podpaľačský útok na závod ukrajinského výrobcu dronov Skyeton pri Prešove nemusí byť izolovaným prípadom. Nemeckí vyšetrovatelia ho podľa dostupných informácií spájajú so širšou sieťou napojenou na ruskú vojenskú rozviedku GRU, pričom Slovensko mohlo byť jedným z miest, odkiaľ jej členovia operovali.
Na širšie súvislosti prípadu v utorok upozornil portál EUobserver. Ten spája slovenskú stopu s podpaľačským útokom v Mníchove a pokusom o útok pomocou dronu s výbušninou na letisku v Lipsku.
Nemecké médiá s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje spojili skupinu pôsobiacu zo Slovenska s ruskou vojenskou rozviedkou. Novšie zhrnutie EUobservera poukazuje predovšetkým na možný rozsah celej siete a význam Slovenska v jej aktivitách.
Podľa nemeckých bezpečnostných zdrojov boli dvaja občania Bulharska zadržaní po podpaľačskom útoku z 3. septembra v Mníchove súčasťou skupiny napojenej na GRU, ktorá mala operovať zo Slovenska.
Útok sa odohral v blízkosti spoločností Rohde & Schwarz a Helsing. Druhá z nich pôsobí v obrannom priemysle a dodáva drony Ukrajine. Páchatelia mali z idúceho vozidla hodiť na stavenisko dve zápalné zariadenia. Jedno spôsobilo požiar, ktorý sa podarilo rýchlo uhasiť, druhé zneškodnili.
Nemeckí vyšetrovatelia podľa medializovaných informácií predpokladajú, že rovnaká širšia sieť súvisela aj s pripravovaným podpaľačským útokom na závod spoločnosti Skyeton v Haniske pri Prešove. Slovenská polícia plánovaný útok prekazila v auguste. V súvislosti s prípadom zadržali občanov Lotyšska a Ukrajiny, ďalšieho Lotyša zadržali v Hamburgu.
Tretia stopa vedie na letisko v Lipsku. Nemecké bezpečnostné orgány spájajú s ruskou vojenskou rozviedkou aj augustový pokus o útok, pri ktorom objavili dron vybavený výbušninou a rozbuškou v blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy. V areáli sa nachádzalo ukrajinské nákladné lietadlo Antonov používané na prepravu materiálu.
Nemecká vláda už zodpovednosť za tento incident verejne pripísala Rusku. Podľa zistení, na ktoré sa odvolávajú zahraničné médiá, ruské tajné služby pri podobných operáciách čoraz častejšie využívajú ľudí z tretích krajín namiesto vlastných profesionálnych agentov.
Nábor môže prebiehať prostredníctvom komunikačných aplikácií vrátane Telegramu a odmeny môžu byť vyplácané v kryptomenách. Ľudia vykonávajúci konkrétnu sabotáž pritom nemusia poznať skutočného objednávateľa operácie. Takýto spôsob fungovania komplikuje vyšetrovanie a umožňuje profesionálnym príslušníkom spravodajských služieb zostať od samotných páchateľov vzdialení o niekoľko medzičlánkov.
EUobserver upozorňuje, že rozsah siete ani presná úloha Slovenska zatiaľ nie sú definitívne objasnené. Podľa doterajších zistení nemeckých bezpečnostných zložiek však slovenská stopa nemusí byť okrajová.
Ak sa tieto zistenia potvrdia, prípad pri Prešove by nepredstavoval iba samostatný pokus o sabotáž slovenského závodu, ale súčasť širšej operácie zameranej na európsky obranný priemysel, letiská a logistické trasy používané pri podpore Ukrajiny. Nemecké úrady zatiaľ verejne nepotvrdili všetky podrobnosti medializovaných prepojení. Vyšetrovania jednotlivých prípadov pokračujú.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko mohlo byť uzlom širšej siete napojenej na GRU. Stopa vedie od Prešova až do Nemecka © SITA Všetky práva vyhradené.
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