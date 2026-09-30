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KPMG na Slovensku posilňuje podporu klientov pri digitálnej transformácii vďaka partnerstvu so SAP


Tagy: Digitálna transformácia PR

KPMG na Slovensku rozšírilo svoju spoluprácu so spoločnosťou SAP a získalo status SAP Sell partnera. Tento krok potvrdzuje odborné kompetencie spoločnosti v oblasti podnikových transformácií a ...



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niznik ladislav 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - KPMG na Slovensku rozšírilo svoju spoluprácu so spoločnosťou SAP a získalo status SAP Sell partnera.


Tento krok potvrdzuje odborné kompetencie spoločnosti v oblasti podnikových transformácií a zároveň prináša ešte širšie možnosti, ako klientom poskytovať komplexné riešenia prepájajúce biznis poradenstvo, procesnú transformáciu a moderné cloudové technológie.

V prostredí rastúceho tlaku na efektivitu, inovácie a schopnosť reagovať na meniace sa podmienky trhu sa digitálna transformácia stáva jednou z najdôležitejších priorít organizácií. KPMG na Slovensku preto dlhodobo rozvíja svoje technologické a transformačné kompetencie s cieľom pomáhať klientom dosahovať merateľné obchodné výsledky.

Potvrdenie expertízy v oblasti transformácie


Získanie statusu SAP Sell partnera je ďalším krokom v rozvoji technologických služieb KPMG na Slovensku a potvrdením dlhoročných skúseností firmy s realizáciou komplexných transformačných projektov. Partnerstvo rozširuje schopnosť spoločnosti sprevádzať klientov celým transformačným cyklom, od návrhu stratégie a optimalizácie procesov až po implementáciu a rozvoj riešení SAP.

"Firmy dnes nehľadajú len nové technológie. Hľadajú partnerov, ktorí im pomôžu transformovať fungovanie organizácie a dosiahnuť konkrétne výsledky. Rozšírenie partnerstva so SAP nám umožňuje ešte lepšie prepájať naše poradenské skúsenosti s technologickými riešeniami a prinášať klientom komplexnú podporu pri ich transformácii," hovorí Ladislav Nižník, líder SAP tímu v KPMG na Slovensku, ktorý má takmer dve desaťročia skúseností s dodávkou a prevádzkou ERP a SAP riešení, ako aj s riadením komplexných technologických a transformačných projektov. Jeho tím spolupracuje s klientmi naprieč viacerými odvetviami.

Väčšia hodnota pre klientov


Rozšírenie partnerstva prináša klientom KPMG na Slovensku ďalšie výhody vyplývajúce z užšej spolupráce so SAP na lokálnej úrovni. Firmy získavajú prístup ku kombinácii strategického poradenstva, technologickej expertízy a moderných cloudových riešení, ktoré podporujú efektívnejšie riadenie procesov, lepšiu prácu s dátami a rýchlejšie zavádzanie inovácií. Jedným z takýchto riešení je aj SAP S/4HANA Public Cloud.

Transformačné projekty realizované prostredníctvom cloudových riešení SAP umožňujú organizáciám štandardizovať procesy, zvyšovať transparentnosť riadenia a vytvárať pevný základ pre ďalší rozvoj v oblastiach ako dátová analytika či umelá inteligencia.

"Firmy dnes vstupujú do novej etapy digitálnej transformácie, ktorú bude výrazne formovať umelá inteligencia a ďalšie nové technológie. Aj náš nedávny prieskum ukázal, že práve AI bude pre takmer tretinu slovenských manažérov argumentom napríklad v prospech širšieho využívania cloudu. Ak však firmy chcú tieto technológie využiť naplno, potrebujú pevný základ v podobe kvalitných, konzistentných a prepojených dát. Vďaka posilneniu spolupráce s KPMG na Slovensku dokážeme zákazníkom ešte efektívnejšie pomáhať prepájať technológie, dáta a biznisové potreby a urýchľovať ich transformáciu," hovorí Martin Ferenec, generálny riaditeľ SAP Slovensko.

Investícia do budúcnosti


Podľa Ladislava Nižníka bude význam cloudových technológií, automatizácie a umelej inteligencie v nasledujúcich rokoch naďalej rásť. Firmy budú čoraz viac vyhľadávať riešenia, ktoré im umožnia inovovať rýchlejšie, flexibilnejšie a s nižšou prevádzkovou náročnosťou.

"Našou ambíciou je byť dôveryhodným partnerom pre organizácie, ktoré chcú transformovať svoje podnikanie a zvyšovať svoju konkurencieschopnosť. Technológie sú kľúčovým nástrojom, no skutočnú hodnotu prinášajú až vtedy, keď vedú k lepším rozhodnutiam, efektívnejším procesom a dlhodobému rastu," uzatvára Nižník.

Plnú verziu rozhovoru s Ladislavom Nižníkom o tom, ako SAP riešenia pomáhajú firmám zefektívňovať procesy, získať lepší prehľad o financiách a zvládať digitálnu transformáciu, nájdete na webe KPMG.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - KPMG na Slovensku posilňuje podporu klientov pri digitálnej transformácii vďaka partnerstvu so SAP © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Digitálna transformácia PR
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