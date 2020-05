Slovensko mohlo s Beckom získať Davisov pohár, Hrbatý s ním však vo finále hrať nechcel

Titul by im možno neodobrali

8.5.2020 (Webnoviny.sk) - V minulosti sa Dominik Hrbatý vyjadril, že s Karolom Beckom by sa tenisti Slovenska pravdepodobne stali víťazmi Davisovho pohára v roku 2005. Po 15 rokoch v rozhovore pre denník Šport Hrbatý to potvrdil, ale zároveň priznal, že bol rezolútne proti tomu, aby Beck s pozitívnym dopingovým nálezom nastúpil vo finále proti Chorvátsku.V domácom prostredí bratislavského NTC napokon Slováci Chorvátom podľahli 2:3. A to aj napriek tomu, že Hrbatý po heroických výkonoch vyhral obe svoje dvojhry nad vtedy deviatym hráčom sveta Ivanom Ljubičičom a dvadsaťdvojkou renkingu Mariom Ančičom."Vždy som sa držal hesla, že treba všetko spraviť pre víťazstvo a vtedy sa dá akceptovať, že to niekedy nevyjde. Všetko je v rovine - keby bolo keby… Stále si však myslím, že Karol Beck by jeden z troch zápasov vyhral. Bol vtedy najvyššie v kariére v rebríčku a s Mišom Mertiňákom mu to išlo dobre aj vo štvorhre. S Beckom by sme vyhrali a ťažko povedať, či by nám v prípade jeho finálového štartu odobrali titul. Keď vidím, ako ITF rieši dopingové kauzy, nepripadá mi všetko čisté. Silné federácie majú väčšie slovo, s malými sa ani nebavia a naparia im trest. Išlo by však o meno Davisovho pohára. Možno by to dopadlo ako s českým tenistom Petrom Kordom. Síce mu dali dvojročný dištanc za doping, ale o titul z Australian Open 1998 neprišiel. Do konca života by sa však s nami viezlo, že sme Davis Cup vyhrali nečisto. Ja som mal zásadný podiel na tom, že Karol vo finále nenastúpil," uviedol Dominik Hrbatý pre Šport.Na otázku, či mali v tíme interné hlasovanie proti štartu Becka, odpovedal: "Nehlasovalo sa, ale ja som povedal, že jednoznačne nechcem, aby Karol hral. Každý z tímu sa mohol vyjadriť. Chcel som vyhrať, tak ako sa má - v duchu fair play a čestne. Neľutujem to, aj keď sme prehrali. Spravili sme, čo bolo v našich silách. Na viac sme v tom momente a v tej zostave nemali.“Hrbatý po rokoch osvetlil aj spôsob, akým sa dozvedel o náleze svojho mladšieho tímového kolegu. Pôvodná verzia pre verejnosť bola taká, že Karol Beck má poranené koleno. Napokon ho v prvej dvojhre nahradil Karol Kučera. "Začali sa šíriť šumy, no nikto nám nechcel nič povedať, vrátane generálneho sekretára STZ Igora Mošku. Týždeň pred Davis Cupom som už na neho pritlačil. Išli sme za ním a priznal, že Beck mal pozitívnu vzorku. Vtedy som sa vyjadril, že nesúhlasím s tým, aby Karol nastúpil vo finále. Celý život som hral čestne a so srdcom. Ani vo finále Davis Cupu som nechcel podvádzať. Nestálo by mi to za to," objasnil bývalý dvanásty hráč svetového rebríčka ATP.Niekdajší bojovník na kurtoch je tretí rok vo funkcii kapitána slovenského daviscupového tímu. A hoci sa už verejne vyjadril, že si nie istý svojím pokračovaním, počas najbližšieho súboja o zotrvanie v I. svetovej skupine proti Čile by mal sedieť na slovenskej lavičke."Ak za mnou prídu hráči a povedia, že celý tím stojí o to, aby som im naďalej pomáhal, zostanem. Ak by však mali pocit, že som niektoré zápasy nezvládol, nebudem pokračovať. Nekonám bez chýb a mnohé veci vidím až po zápasoch. Hráči majú právo na vlastný názor. Ak budú mať pocit, že s niekým iným majú väčšie šance, budem len rád a miesto mu prenechám," naznačil Hrbatý.Možný termín súboja Slovensko - Čile vidí takto: "Myslím si, že sa bude hrať a že boje o záchranu prebehnú v novembri, keď sa bude konať aj finálový turnaj. Je to len môj názor. Ak chcú dať po US Open ešte Roland Garros, Davis Cup by sa v septembri už nezmestil. Novembrový termín sa mi javí ako logický.“