Futbal v Nemecku dostal od politikov „zelenú“, reštart I. bundesligy bude v polke mája

DFL

Bundesliga vyvrcholí na konci júna

Testovanie hráčov na koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie Nemeckej futbalovej ligy (DFL) vo štvrtok popoludní potvrdilo reštart I. bundesligy na sobotu 16. mája. Po viac ako dvoch mesiacoch sa 16. - 18. mája uskutočnia súboje 26. kola súťaže."Zelenú" na obnovenie ligy dalo stredajšie rokovanie kancelárky Angely Merkelovej s predsedami vlády jednotlivých spolkových krajín. Informoval o tom portál denníka Kicker.Súboje I. bundesligy sa budú konať bez divákov na tribúnach, fanúšikovia však budú mať možnosť sledovať svojich miláčikov prostredníctvom televíznych prenosov.klubom dodala detailný manuál, podľa ktorého majú postupovať, aby sa súťaž mohla opäť začať a aj úspešne dokončiť.V sobotu 16. mája sa uskutoční šesť duelov, v nedeľu ďalšie dva a kolo dohrajú v pondelok 18. mája jedným zápasom.Nemecká I. bundesliga by mala vyvrcholiť 34. kolom počas záverečného júnového víkendu. Dovtedy sa bude hrať väčšinou počas víkendov, iba dvakrát kluby absolvujú tzv. "anglický týždeň" sú súbojmi v uprostred pracovného týždňa.Známe je aj to, že stretnutia záverečných kôl v nemeckom futbalovom pohári (DFB-Pokal) prídu na rad až v júli. Po 30. júni sa uskutoční aj baráž medzi 16. tímom prvej a tretím klubom druhej bundesligy.Do konca najvyššej nemeckej futbalovej súťaže zostáva odohrať 9 kôl plus jeden odložený zápas, čo znamená dokopy 82 stretnutí. V tabuľke má vedúci Bayern Mnícho v náskok štyroch bodov pred druhou Borussiou Dortmund a päť bodov pred tretím RB Lipsko V Nemecku v uplynulých dňoch uskutočnili prvé kolo celoplošného testovania na nový koronavírus u hráčov a členov realizačných tímov prvej a druhej bundesligy. Z vyše 1700 testov bolo 10 pozitívnych prípadov. Aktuálne prebieha druhé kolo testovania.Známe zatiaľ nie je to, aké to bude s rozhodcami. Tí totiž ešte neabsolvovali testy a nemajú bližšie informácie o tom, za akých podmienok budú vykonávať svoju prácu.