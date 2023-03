Slovensko môže prísť o minimálne miliardu eur, zbabraný plán obnovy je podľa Rašiho veľkým fiaskom (video)

Vizitka poverenej vlády

15.3.2023 (SITA.sk) - Slovensku môže v rámci plánu obnovy prepadnúť minimálne miliarda eur, ak nie viac. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal podpredseda strany Hlas - sociálna demokracia Aj šéfka plánu obnovy Lívia Vašáková podľa Rašiho tvrdí, že plán obnovy je potrebné preškrtať, lebo by sme inak prišli o nemalé peniaze. Ak Slovensko neuskutoční nejakú reformu, resp. míľnik, tak sa automaticky zastaví ďalší proces plánu obnovy a nedostane ďalšie platby.Vizitkou súčasnej poverenej vlády je podľa Rašiho zbabraný plán obnovy, kolabujúce zdravotníctvo, či rozvrátené verejné financie. Plán obnovy je pritom podľa neho historická a neopakovateľná šanca na investície do rozvoja Slovenska.„Upozorňujeme pravidelne, že sa môže stať nevyužitou šancou,“ povedal Raši. Plán obnovy je podľa neho veľkým fiaskom najmä v rámci sektora zdravotníctva a rezortu investícií.Plán obnovy pritom neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do ďalších rokov. Plán obnovy je zmluva a prostriedky sú viazané na špecifické projekty. Ak chce Slovensko získať platbu, je potrebné dokázať, že to, čo si naplánovalo, aj splní.Slovenský plán obnovy a odolnosti zahŕňa širokú škálu investičných a reformných opatrení v 18 tematických zložkách. Má hodnotu 6,3 miliardy eur vo forme grantov. Európskej komisii ho Slovensko predložilo koncom apríla 2021. Je súčasťou nástroja Next Generation EU. Cieľom je prekonať následky krízy spôsobené pandémiou koronavírusu COVID-19 a zabezpečiť väčšiu odolnosť do budúcnosti. Rada Európskej únie odobrila slovenský plán obnovy 13. júla 2021.