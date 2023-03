Ukrajina sa stala tretím najväčším importérom zbraní na svete, nemecký obranný priemysel už má „príliš málo všetkého“

Tretí najväčší importér zbraní

Zvýšenie výroby

Pomalé tempo modernizácie

15.3.2023 (SITA.sk) - Nemecký obranný priemysel je pripravený zvýšiť výrobu, vrátane zbraní a munície, ktoré sú potrebné na Ukrajine, no skôr ako investuje do ďalších výrobných kapacít, potrebuje od vlády jasne vedieť, čo chce.Ukrajina sa v roku 2022 v dôsledku ruskej invázie stala tretím najväčším importérom zbraní na svete, pričom na ňu pripadajú dve percentá globálneho dovozu zbraní za posledných päť rokov, konštatoval v nedávnej správe Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI).Niektoré z týchto zbraní na Ukrajinu poslali zo zásob západných krajín a ďalšie Kyjev nakúpil za vlastné prostriedky alebo finančnú pomoc poskytnutú spojencami. Obavy však vyvoláva najmä rýchlosť, akou Ukrajina spotrebúva muníciu, čo zaťažuje kapacity západných obranných spoločností potrebné na dostatočné zásobovanie ukrajinskej armády aj ich vlastných.„Pre nás ako priemysel je dôležité získať predvídateľnosť,“ skonštatoval tento týždeň v rozhovore pre agentúru Associated Press (AP) šéf nemeckého združenia výrobcov zbraní Hans Christoph Atzpodien.„To znamená, že nám musia jasne povedať, ktoré výrobky sú potrebné a v akom čase,“ vysvetlil výkonný riaditeľ Zväzu nemeckého bezpečnostného a obranného priemyslu s tým, že sú pripravení a priemysel je podľa neho oveľa flexibilnejší, ako sa o ňom tvrdí.Členovia združenia, medzi ktorými sú významní výrobcovia zbraní ako napríklad Rheinmetall, podľa neho môžu zvýšiť výrobu, napríklad opätovným spustením odstavených prevádzok a strojov a tiež prijatím ďalších pracovníkov.„Samozrejme, potrebujeme aj pevný základ vo forme objednávok, aby sme mohli uskutočniť investície,“ doplnil Atzpodien s tým, že pomôcť by mohli aj návrhy na spájanie nákupov na európskej a nie národnej úrovni.Za predpokladu, že to nespomalí proces obstarávania. Nemeckí výrobcovia zbraní tiež podľa neho majú záujem, aby európske krajiny harmonizovali svoje vývozné pravidlá, aby neboli znevýhodnení v porovnaní s konkurenciou v niektorých susedných krajinách.Splnomocnenkyňa nemeckého parlamentu pre obranu Eva Högl v utorok vyjadrila poľutovanie nad pomalým tempom modernizácie nemeckých ozbrojených síl. V minulom roku sa podľa nej v skutočnosti nevyčerpalo nič zo špeciálneho fondu vo výške 100 miliárd eur, hoci sa uskutočnilo niekoľko významných objednávok.„Je tiež dôležité rýchlo nahradiť vybavenie, ktoré bolo poskytnuté Ukrajine“ a urýchliť údržbu existujúceho vybavenia, uviedla počas prezentácie svojej výročnej správy. „Bundeswehr má príliš málo všetkého a od 24. februára (2022) ešte menej,“ skonštatovala s tým, že je „príliš málo tankov“ na to, aby mohli dostatočne cvičiť a chýbajú tiež „člny a lode, chýbajú lietadlá“.