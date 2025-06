Slovensko musí byť pevným zástancom mieru, nemalo by byť súčasťou žiadnych vojenských dobrodružstiev, hovorí premiér Fico

Riešenie s NATO podľa Fica

Výdavky na obranu

18.6.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) je presvedčený, že Slovensko musí byť pevným zástancom mieru, zdôraznil tiež, že by nemalo byť súčasťou žiadnych vojenských dobrodružstiev.„Ďalšia svetová vojna je žiaľ pred dverami," myslí si premiér. Uviedol to v stanovisku, ktoré zaslal Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR , a v ktorom premiér pripomenul svoju úvahu o tom, že Slovensku by svedčala neutralita. Poznamenal, že všetci z toho, ako obvykle, idú vyskočiť z kože. NATO je ako golfový klub. Ak si chcete zahrať, musíte platiť členský príspevok. USA sa rozhodli zvýšiť členské na 5 percent HDP. Je to síce v čase ozdravovania verejných financií a budovania sociálneho štátu iracionálne, ale súčasne realitou, pred ktorou stojíme," vraví Fico. Rozhodnutie je podľa neho jednoduché.Jedným riešením je zaplatenie nového stanoveného členského, pričom ide o sumu vyše sedem miliárd eur, no minimálne s výhradou, že prostriedky na obranu Slovensko použije podľa vlastnej úvahy, najmä na projekty duálneho určenia ako nemocnice či cesty. Druhým možným riešením je podľa premiéra vystúpenie z NATO.„Je úplne absurdné dávať na obranu takmer pätinu celého rozpočtu, na to nemáme," vraví. Dodal, že preto Slovensko trvá na duálnych projektoch a vlastnom tempe.„A preto považujem za úplne logické, že túto otázku by sme mohli postaviť občanom Slovenskej republiky, pretože zvýšené výdavky na obranu pôjdu na úkor iných výdavkov. Cítime sa ohrození? Ak áno, dajme 7 miliárd na obranu a nešomrime," uviedol premiér, spytujúc sa, čo je také šokujúce na jeho úvahe, že neutralita by za daných okolností svedčala Slovensku tak, ako svedčí Rakúsku a Švajčiarsku.„Pre mňa je šokujúce to, ako poslušne sú médiá a opozícia pripravené slúžiť iným, len nie Slovensku," uzavrel.