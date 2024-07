Slovensko na ME v Nemecku zanechalo skvelý dojem, napriek tomu si svoje postavenie vylepšilo len o jednu priečku

Sú na 44. mieste

Výrazne si polepšili Turci

18.7.2024 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti zanechali na nedávno skončenom európskom šampionáte v Nemecku vynikajúci dojem.Aj napriek tomu, že si získali výrazný rešpekt fanúšikov i konkurenčných tímov, na postavení v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa to príliš neodzrkadlilo. Slováci si totiž svoje postavenie vylepšili iba o jednu priečku. Aktuálne im patrí 44. miesto so ziskom 1479,07 bodu.Zverenci trénera Francesca Calzonu na nemeckých trávnikoch zaznamenali jednu výhru, jednu remízu a dve prehry (v osemfinálovom zápase nestačili na Angličanov po predĺžení, pozn.).Na čele sú naďalej Argentínčania, ktorí svoju dominanciu potvrdili aj počas uplynulého víkendu, keď triumfovali na turnaji Copa América. Na druhej pozícii figurujú Francúzi. Na tretiu priečku sa vyšvihli Španieli, ktorí si zlepšili bodový zisk triumfom na ME 2024 v Nemecku.Medzi najlepšími nechýbajú výbery Anglicka, Brazílie, Belgicka, Holandska, Portugalska, Talianska a premiérovo sa do najlepšej desiatky dostal aj neúspešný finalista Copa América – Kolumbia.Výrazný skok smerom nahor zaznamenali Turci. Štvrťfinalista Eura sa zlepšil o šestnásť pozícii a je na 26. mieste. Naopak, citeľný prepad evidujú futbalisti českej reprezentácie, ktorí figurujú na 47.mieste, teda o trinásť priečok nižšie ako v predposlednom vydaní rebríčka.