Ružomberčania sa aj napriek prehre prebojovali do druhého kola, teraz ich čaká turecký Trabzonspor

Odveta v Turecku

Nešlo im to v koncovke

19.7.2024 (SITA.sk) - Úradujúci víťaz Slovenského pohára vo futbale MFK Ružomberok sa v Európskej lige 2024/2025 prebojoval do druhého kvalifikačného kola.V prvom tím spod Čebraťa prešiel cez kazašský tím FK Tobol Kostanaj, po domácom triumfesíce „Ruža" prehrala u súpera, no stačilo jej to na postup, keďže pred týždňom doma triumfovalaRužomberčania v 2. kvalifikačnom kole vyzvú turecký Trabzonspor a prvý duel absolvujú doma vo štvrtok 25. júla, odveta v Turecku je na programe o týždeň neskôr 1. augusta.Už v pondelok 22.7. sa hráči MFK dozvedia aj meno možného súpera v prípade postupu ďalej. Môžu nimi byť aj holandský Ajax Amsterdam či rakúsky Rapid Viedeň alebo česká Viktoria Plzeň Ružomberský klub prehrával v Kazachstane od 8. minúty gólom Ahmeda El Messaoudiho, no v ďalšom priebehu duelu sa už skóre nezmenilo a hosťom na postup. Zverenci trénera Ondřeja Smetanu držali loptu dlhšie na svojich kopačkách, no domáci boli strelecky aktívnejší (20:8) a mali aj viac pokusov na bránku (7:1).„Musím sa fanúšikom ospravedlniť za celý tím aj poďakovať sa im za podporu v odvetnom súboji. Hra nám vychádzala, ale nešlo nám to v koncovke," uviedol po súboji tréner domácich Nurbol Žumaskalijev.Majiteľ kazašského klubu Alimžan Kaldijarov dodal: „Vidím aj pozitíva. V prvom súboji sme dostali až štyri góly po rohoch a v odvete síce mal súper tiež rohy, no boli sme už pozornejší."Vo štvrtok spoznali svojich súperov v 2. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy dvaja slovenskí zástupcovia - FC DAC 1904 Dunajská Streda FC Spartak Trnava . Tím zo Žitného ostrova bude čeliť azerbajdžanskému mužstvu FK Zira, Trnavčania nastúpia proti bosnianskemu FK Sarajevo