Slovensko na MS v hokeji nezdolalo Fínsko od roku 2004, Grman prezradil recept na úspech (video)

26.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odohrajú vo štvrtok večer (19.20 h SELČ) štvrťfinálový zápas MS 2022 proti domácim Fínom, ktorých na svetovom šampionáte nezdolali od roku 2004. Dvakrát im podľahli aj na ZOH v Pekingu, kde získali bronzové medaily.Oproti "Suomi" mali Slováci nevýhodu aj v tom, že sa museli v stredu presunúť z Helsínk do novej haly v Tampere s kapacitou 15-tisíc miest. Tá bude plná fínskych priaznivcov. Fíni stratili v skupinovej časti turnaja iba dva body a skončili na prvom mieste B-skupiny o bod pred Švédmi.Slováci postúpili do štvrťfinále zo štvrtého miesta A-skupiny, pričom medzi najlepších osem tímov sa dostali v druhom roku za sebou. Jasným favoritom duelu bude domáce mužstvo."Je to nová hala, bude neskutočná atmosféra a všetci sa na to tešíme. Favoriti byť môžu, ale je to štvrťfinále a celý turnaj je tu vyrovnaný. Nie je tu žiaden slabší súper. Musíme sa na nich čo najlepšie pripraviť a nejako ich prekvapiť. Dlho sa nám nedarilo postúpiť do štvrťfinále a teraz v ňom hráme v druhom roku za sebou, čo je skvelá vizitka. Ja verím, že ešte neskončíme a niečo sa nám môže podariť," povedal obranca Adam Jánošík vo videu na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Ďalší bek národného tímu Mário Grman si už zahral v novej hale v Tampere ako súper miestnej Tappary. Dvadsaťpäťročný rodák z Topoľčian má za sebou tri sezóny vo fínskej Liige v dresoch klubov SaiPa Lappeenranta a HPK Hämeenlinna. Aký je podľa neho recept na Fínov? "Určite musíme byť stopercentní v defenzíve. Nemôžeme im dovoliť protiútoky, na to si musíme dať pozor. Hlavne aby sme neopakovali chyby z predošlých zápasov a uvidíme, ako to dopadne," myslí si. Andrej Podkonický neočakáva zmeny v zostave Slovenska a nemala by sa meniť ani herná taktika."Fíni majú silný káder a veľmi dobre bránia, v ostatných piatich zápasoch dostali len jeden gól. Dokážu byť dobrí aj v útoku a sú silní na puku, majú šikovných a nebezpečných útočníkov. Musíme podať náš najlepší výkon na turnaji, napríklad taký, aký sme podali proti Dánom, Nemcom či Kanaďanom. My svoj štýl nemeníme, stále hráme rovnako, určite budeme hrať rovnakým systémom. Fíni bránia v pätici, takže s tým si budeme musieť poradiť. Dostupujú v strednom pásme, takže nesmieme strácať puky, musíme ich dostávať hlboko do útočného pásma a čo najviac strieľať na ich brankára," uviedol jeden z asistentov trénera Craiga Ramsayho vo videu na webe TA3. Peter Cehlárik bol jedným z ťahúňov Slovenska na ZOH v Pekingu, no z účasti na MS vo Fínsku ho vyradili zdravotné problémy. Svojim reprezentačným kolegom však verí."Teraz je to už o jednom zápase a môže sa stať čokoľvek, ktokoľvek môže zdolať svojho súpera. Chalani odviedli výbornú robotu pod tlakom v zápase proti Dánom, v ktorom museli zvíťaziť. Verím, že sú dobre naladení a budú pripravení. Bude to najmä o škaredom góle, treba chodiť viac okolo bránky. Pokiaľ dokážeme streliť prvý gól a trochu sa chytiť od začiatku, tak to bude o niečom inom. Fíni nehrajú veľmi atraktívny hokej, ale sú veľmi disciplinovaní a keďže majú aj starších hráčov, zvládnu to uhrať fyzicky. Celý turnaj im vychádza a nie je to náhoda, že majú v ostatných rokoch toľko úspechov. Sú favoritmi, ale napríklad na ZOH sme mali vo vzájomnom zápase navrch. Verím, že chalani dajú prvý gól a chytia sa. Máme im čo vracať," skonštatoval hráč švajčiarskeho EV Zug pre TA3.