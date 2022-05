Fehérváry pred štvrťfinále: Ak chceme uspieť, musíme hrať ako oni

Hokejisti Fínska nedostali gól na domácich MS v Tampere už v troch zápasoch po sebe. Vo štvrťfinále si brúsia zuby na výber Slovenska, ktorý chce favoritovi vzdorovať. Podľa obrancu Martina Fehérváryho bude dôležité vyvarovať sa chýb a pokiaľ možno hrať podobným štýlom ako "Suomi".





Pre slovenského obrancu pôjde vo štvrtok o premiéru vo štvrťfinále MS: "Bude to náročné, Fíni hrajú doma v peknej aréne. Ja sa na to veľmi teším."Zverenci Craiga Ramsayho sa pokúsia prelomiť 18-ročné čakanie na "veľké" víťazstvo nad Fínskom. Na vrcholných podujatiach, akými sú MS, ZOH či Svetový pohár, nezdolali tohto súpera od šampionátu v roku 2004. "To bolo veru celkom dávno," poznamenal Fehérváry a dodal: "Sú po taktickej stránke skvelí, ale sú aj rýchli a zruční. Ak chceme uspieť, musíme hrať tak ako oni, nerobiť chyby a hrať jednoducho."Lídra slovenskej obrany teším, že mužstvo v uplynulých dvoch zápasoch podalo zlepšené výkony: "Boli to slabší súperi, ale naše výkony rástli. Určite si niečo povieme, povzbudíme sa pôjdeme na to. Každý sa teší a odovzdá na ľade všetko. Musíme sa tlačiť do bránky, byť nepríjemní a znepríjemniť im hru."Fehérváry sa teší aj na atmosféru v hale, ktorá patrí medzi najkrajšie v Európe. Je predpoklad, že v zápase ho tréneri vyťažia na maximum. "Bodaj by. Ja som na ľade najradšej, bol by som tam stále. Čím viac hrám, tým sa cítim lepšie. Hala je naozaj krásna, nová. Vždy sa v takých dobre hrá," dodal 22-ročný zadák.