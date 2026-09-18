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18. septembra 2026

Slovensko na ukrajinskom samite zastupoval štátny tajomník Eštok, hlavnou témou bolo posilnenie spolupráce


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Samit Štátny tajomník

Na podujatí sa stretli predstavitelia ôsmich štátov - Slovenska, Ukrajiny, Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Srbska. Štátny tajomník



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russia_ukraine_war_47221 676x451 18.9.2026 (SITA.sk) - Na podujatí sa stretli predstavitelia ôsmich štátov – Slovenska, Ukrajiny, Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Srbska.


Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV) SR Marek Eštok v piatok zastupoval Slovensko na samite Karpatskej integračnej iniciatívy v Ivano-Frankivskej oblasti na Ukrajine.

Regionálna spolupráca


Ako uviedol komunikačný odbor MZV, hlavnou témou bolo posilnenie regionálnej spolupráce vo viacerých oblastiach vrátane hospodárstva, cezhraničnej spolupráce a prepájania samospráv, firiem a expertov. Na podujatí sa stretli predstavitelia ôsmich štátov – Slovenska, Ukrajiny, Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Srbska.

Slovensko podporuje konštruktívnu spoluprácu v oblasti Karpát s dôrazom na regionálne prepojenia a konkrétne prínosy pre naše kraje, mestá, obce, podnikateľov a občanov,“ uviedol štátny tajomník s tým, že ide o mierovú a civilnú iniciatívu, ktorá má potenciál aj pri spolupráci a výmene skúseností a expertízy vo viacerých oblastiach vrátane akademickej sféry.

Slovensko-ukrajinské partnerstvo


Slovenská republika je podľa jeho slov pripravená pokračovať v diskusii o konkrétnych formách partnerstva a ich riadenia, financovania a implementácie. Dôležité je pritom efektívne využívať existujúce formáty spolupráce a vyhnúť sa duplicitám či vytváraniu paralelných štruktúr. M. Eštok v tejto súvislosti poukázal na konkrétne výsledky slovensko-ukrajinskej spolupráce, ktoré prináša formát zasadnutí vlád oboch štátov.

Spoločné rokovania vlád Slovenska a Ukrajiny sú dlhodobo zamerané na cezhraničné projekty, budovanie infraštruktúry, posilňovanie a prepájanie energetických sietí, rozširovanie kapacít hraničných priechodov a dopravných prepojení,“ zdôraznil štátny tajomník a pripomenul, že Slovensko a Ukrajina v súčasnosti pripravujú už štvrté spoločné zasadnutie vlád, ktoré by sa malo uskutočniť na Ukrajine.

Obnova Ukrajiny


Osobitnou témou samitu bola povojnová obnova Ukrajiny, ktorá môže priniesť nové možnosti hospodárskeho rozvoja celého karpatského regiónu.

Slovensko má záujem aktívne sa zapojiť do budúcej obnovy Ukrajiny, a to aj vzhľadom na svoje bezpečnostné a energetické záujmy, rozvoj cezhraničnej a dopravnej infraštruktúry či možnosti pre naše spoločnosti. Karpatská spolupráca má pre nás osobitný význam tiež preto, že sa týka celého územia SR a všetkých ôsmich našich krajov,“ uviedol M. Eštok.

Slovenská republika poskytuje Ukrajine humanitárnu a rozvojovú pomoc v oblastiach energetickej infraštruktúry, budovania dopravných spojení, civilnej ochrany či poskytovaní zdravotníckej techniky. Celková pomoc Slovenska pre Ukrajinu od februára 2022 dosiahla v tejto oblasti viac ako 35 miliónov eur.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko na ukrajinskom samite zastupoval štátny tajomník Eštok, hlavnou témou bolo posilnenie spolupráce © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Samit Štátny tajomník
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