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18. septembra 2026

Britku unesenú v Malawi oslobodili po prestrelke, štyria únoscovia zomreli


Tagy: Afrika Briti Policajti Únos Záchrana

Britskú audítorku našli šesť dní po únose neďaleko mesta Blantyre, pri prestrelke utrpel zranenia aj zástupca šéfa polície. Polícia v Malawi ...



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gettyimages 2216273986 676x451 18.9.2026 (SITA.sk) - Britskú audítorku našli šesť dní po únose neďaleko mesta Blantyre, pri prestrelke utrpel zranenia aj zástupca šéfa polície.


Polícia v Malawi vyšetruje únos 47-ročnej Britky Nusrat Osmanovej, ktorú po šiestich dňoch zajatia oslobodila pri dramatickom zásahu. Štyria podozriví únoscovia po prestrelke zomreli a vysokopostavený policajný dôstojník utrpel zranenia.

Únos za bieleho dňa


Osmanovú zachránili vo štvrtok večer v oblasti Mpemba-Chadzunda pri obchodnej metropole Blantyre. „Stále je traumatizovaná.

Keď sa jej stav stabilizuje, vypočujeme ju,“ povedal policajný generálny inšpektor Richard Luhanga.

Ženu, ktorá podľa miestnych médií pracuje v Malawi ako audítorka a pochádza z anglického Leicesteru, uniesli 11. septembra za bieleho dňa štyria muži v sivom vozidle typu SUV. Podozriví boli podľa polície ozbrojení útočnou puškou AK-47.

Pri záchrannej operácii policajti všetkých štyroch postrelili. Po prevoze do nemocnice zraneniam podľahli.

Výkupné nechceli


Postrelený bol aj zástupca generálneho inšpektora polície Noel Kayira. „Je v stabilizovanom stave,“ uviedol Luhanga.

Rodina unesenej nedostala žiadosť o výkupné. Polícia pred jej záchranou ponúkala za informácie vedúce k únoscom odmenu 30 miliónov kwách (približne 14 500 eur).

Motív únosu zatiaľ nie je známy. V Malawi sú únosy aj trestné činy so strelnými zbraňami veľmi zriedkavé.


Zdroj: SITA.sk - Britku unesenú v Malawi oslobodili po prestrelke, štyria únoscovia zomreli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Afrika Briti Policajti Únos Záchrana
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