24.9.2020 - Slovensko naďalej odmieta povinné kvóty pre migrantov. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS) v reakcii na návrh Európskej komisie (EK), ktorý počíta so zdieľanou zodpovednosťou členských krajín v týchto otázkach.Podľa Korčoka ide o veľmi komplikovaný dokument, ktorý si vyžaduje hlbšiu analýzu. „Pozícia Slovenskej republiky je dlhodobá a konzistentná. Odmietame povinné kvóty,“ zdôraznil. Ochranu by však podľa neho mali dostať tí, ktorí si ju zaslúžia.Korčok upozornil, že v čase migračnej krízy v roku 2015 tvorila veľkú časť migrácie práve tá ekonomická. Relokácie by podľa neho mali prebiehať na dobrovoľnej báze. „Nijakým spôsobom nespochybňujeme to, že voči takému fenoménu ako je migrácia, musíme každý prispieť,“ dodal.Pakt navrhuje systém, pri ktorom by členské štáty EÚ pomohli zmierniť záťaž krajín, do ktorých prichádza najviac migrantov po mori, teda Grécko, Taliansko, Malta a Španielsko. A to tak, že niektorých príjmu aj oni alebo poskytnú ďalší materiál a logistickú podporu.Štáty, ktoré nebudú ochotné prijať migrantov, by mali na starosti deportácie osôb so zamietnutými žiadosťami o azyl. To by podľa agentúry AP mohlo vyhovovať Rakúsku, Česku, Maďarsku, Poľsku a Slovensku, ktoré dosiaľ odmietali prijať migrantov a utečencov.