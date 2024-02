Slovensko naďalej poskytuje Ukrajine humanitárnu pomoc, podľa ministerstva vnútra je to prejav solidarity

Pomoc vo forme vitamínov

Transport cez Európsku komisiu

13.2.2024 (SITA.sk) - Slovensko naďalej poskytuje humanitárnu pomoc Ukrajine. Ako uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR , táto podpora je nielen prejavom solidarity a spolupatričnosti, ale i základom pre budovanie stabilnejšej a bezpečnejšej Európy.„Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci so spoločnosťou Transpetrol, a.s. a S & D Pharma SK s.r.o. ponúklo Ukrajine humanitárnu pomoc vo forme 4 transformátorov a vitamínov Devit. Ukrajinská strana uvedenú humanitárnu pomoc prijala," informoval ďalej rezort vnútra s tým, že celková hodnota tejto pomoci je temer 158-tisíc eur a jej hmotnosť je desať ton.„Prijímateľom pomoci sú humanitarian hub - JSC Khmelnytskoblenergo a Charitable organization "International Charitable Foundation "CONTRIBUTION TO MEDICINE DEVELOPMENT”," dodalo ministerstvo.Podľa rezortu vnútra sa poskytovaním pomoci zameriavame i na ochranu najzraniteľnejších skupín, teda detí, starších alebo zdravotne postihnutých, ktorých konflikty a krízy najväčšmi postihujú.Humanitárna pomoc bola prepravená 7. februára, a to cez medzinárodné humanitárne logistické centrum v rámci systému Mechanizmu únie v oblasti civilnej ochrany, tzv. SK HUB aktiváciou transportu cez Európsku komisiu . EK tiež bude znášať náklad za prepravu.„V predchádzajúcom období rezort v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 17. januára prepravilo na Ukrajinu humanitárnu pomoc vo forme 144 ton hnojív (močovina N46,5%). Celková hodnota humanitárnej pomoci je 89 999,42 eura. Prijímateľom pomoci bol Ukrajinský inštitút pre skúšanie odrôd rastlín v Kyjeve - Ukrainian Institute for Plant Variety Examination (UIPVE)," dodalo MV SR.