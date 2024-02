Ukrajinská 110. brigáda nedokáže udržať Avdijivku sama, na pomoc však prichádzajú posily a spriatelené jednotky

13.2.2024 (SITA.sk) - Jednotky ukrajinskej 110. brigády nedokážu udržať kontrolu nad Avdijivkou, no prichádzajú im na pomoc posily. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to predstaviteľ brigády Ivan Sekač.„Chýbajú nám dostatočné kapacity na udržanie kontroly nad mestom, ale prichádzajú posily a spoliehame sa na spriatelené jednotky. Prvýkrát za takmer dva roky fungovania 110. samostatnej mechanizovanej brigády boli niektoré naše jednotky úplne stiahnuté z boja z dôvodu odpočinku a rotácie. Naozaj, prišli posily. Nebudem konkretizovať jednotku, ale poskytuje podstatnú podporu. Od jej príchodu sa cítime o niečo pohodlnejšie,“ povedal Sekač.Podľa neho v Avdijivke trvajú boje o mesto a jeho predmestie. Ruské sily sa pokúšajú odrezať ukrajinské zásobovacie linky a majú prevahu v počte vojakov. Sekač tvrdí, že Rusi sa snažia o to, aby dobyli Avdijivku do prezidentských volieb v Rusku, aby sa vodca Vladimir Putin mohol pochváliť aspoň akým-takým úspechom vo vojne, v ktorej pôvodne plánoval dosiahnuť všetky svoje ciele v priebehu niekoľkých dní.„Majú svoje poslanie a snažia sa ho dosiahnuť všetkými potrebnými prostriedkami,“ povedal Sekač.Ukrajinskí vojaci bránia Avdijivku už niekoľko mesiacov. Je totiž považovaná za vstupnú bránu do mesta Doneck a Rusko ju vníma ako kľúčovú oblasť pre prevzatie úplnej kontroly nad Doneckou a Luhanskou oblasťou.