Slovensko naďalej zaostáva vo výdavkoch na výskum a vývoj

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. novembra (TASR) – Výdavky Slovenska na výskum a vývoj sú najnižšie spomedzi krajín V4. Poukázala na to analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. S nedostatočnými výdavkami do týchto oblastí podľa nej súvisí aj tzv. odliv mozgov zo Slovenska do zahraničia.Slovensko v roku 2016, čo je najnovší dostupný údaj z Eurostatu, vyčlenilo na výskum a vývoj 0,79 % HDP. V rámci krajín V4 je tak slovenská úroveň týchto výdavkov najnižšia.vyčíslila Muchová. Európskym cieľom vo výdavkoch na výskum a vývoj je pritom podľa analytičky hranica 3 %.Výdavky do tejto oblasti v pomere k obyvateľstvu jednotlivých krajín predstavovali v roku 2016 na Slovensku 118 eur. V Českej republike to bol podľa Muchovej viac ako dvojnásobok, konkrétne 281 eur na obyvateľa. Z krajín V4 sa na výskum a vývoj použilo menej peňazí v prepočte na obyvateľa iba v Poľsku, a to 108 eur.podotkla.Výdavky na vedu a výskum majú podľa analytičky vplyv aj na tzv. odliv mozgov zo Slovenska do zahraničia.skonštatovala Muchová.