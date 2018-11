Volič, ktorý sám nevie upraviť hlasovací lístok, môže mať asistenta

Komunálne voľby. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. novembra (TASR) - Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok, či už pre zdravotné postihnutie, alebo preto, že nevie čítať alebo písať, si môže vziať so sebou za plentu asistenta. Ten za neho môže vyplniť hlasovací lístok podľa pokynov voliča. Uviedol to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány.zdôraznil Bárány.Nových starostov, primátorov a komunálnych poslancov si v sobotu volia obyvatelia v takmer 3000 mestách a obciach. Voliť môže viac ako 4,4 milióna obyvateľov, a to plnoletí občania SR aj cudzinci. Hlasy možno odovzdať iba v mieste trvalého bydliska. Vo volebnej miestnosti sa občania SR preukazujú platným občianskym preukazom, cudzinci dokladom o pobyte pre cudzinca. Preferovaným kandidátom odovzdáva volič hlas tým, že zakrúžkuje jeho číslo.