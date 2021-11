Slovensko nakúpi 35.000 balení lieku na liečbu COVID-19 s účinnou látkou molnupiravir

Slovensko nakúpi 35.000 balení lieku s účinnou látkou molnupiravir, ktorý sa používa na liečbu ochorenia COVID-19. Návrh z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR schválila v stredu vláda.





MZ SR navrhuje uzatvoriť bilaterálnu zmluvu aj na nákup ďalších až 35.000 dávok predmetného lieku s cieľom zabezpečenia dostupnosti tohto lieku do konca tohto roka.Zo schváleného materiálu vyplýva, že ide perorálne antivirotikum, ktorého mechanizmus účinku zabraňuje množeniu širšieho spektra RNA vírusov vrátane SARS-CoV-2 u infikovanej osoby."Skúšaný orálne podávaný antivirotický liek by mal brániť množeniu vírusu SARS-CoV-2 v tele pacienta tak, aby nedochádzalo k ťažkému priebehu ochorenia COVID-19. Pacienti zaradení do klinického skúšania užívali štyri tablety dvakrát denne po dobu päť dní," dodal rezort zdravotníctva.