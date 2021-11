Lockdown na Slovensku bude dva týždne a vláda schválila aj núdzový stav, zaočkovaní zatiaľ nebudú mať výhody (video)

Schválila núdzový stav na 90 dní a lockdown aj zákaz vychádzania na dva týždne. „Všetci dúfame, že sa tá situácia zlepší,“ povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Školy sa podľa Sulíka budú zatvárať ako posledné. Doplnil, že v strane SaS sú za to, aby boli školy otvorené, ale zároveň súhlasia s tým, aby bolo testovanie na školách povinné. „Strana SaS uplatnila v tejto súvislosti právo veta, čím docielila, že školy nebudú zavreté,“ uviedol Sulík.

Stabilné Vianoce a situácia po nich

Ako povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO) situácia sa po 10 dňoch prehodnotí následne sa rozhodne, či sa opatrenia predĺžia alebo uvoľnia. Zdôraznil však, že v prípade uvoľnenia by išlo o uvoľnenie pre zaočkovaných a „prekonaných“. Heger zároveň potvrdil, že zatváranie škôl vetoval jeden z koaličných partnerov.

Účelom opatrení je podľa predsedu vlády mať stabilné Vianoce a stabilnú situáciu po Vianociach. „Dnes vidíme ešte rastúci trend. Ak uvidíme v najbližších dňoch stagnujúci trend, alebo klesajúci trend, tak vieme, že sme podľa všetkého dosiahli vrchol,“ zdôraznil Heger s tým, že ak sa zastabilizuje situácia v nemocniciach, bude sa uvoľňovať. Tiež zdôraznil, že je potrebné si zvyknúť na dodržiavanie pravidiel. „Pretože ak takýto tvrdý lockdown nebude účinný, tak to je fenomén sveta,“ skonštatoval premiér.

Heger pripomenul, že v takzvaných čiernych okresoch je lockdown už niekoľko týždňov. „Ako je možné, že to nebrzdí?," opýtal sa s tým, že dôvodom je podľa neho práve nedodržiavanie opatrení. Preto vyzval občanov, aby nečakali, kým bude policajt „na každom semafore". S ministrom vnútra však podľa vlastných slov hovoril o tom, že „chce vidieť" dohľad na dodržiavaním pravidiel. Výnimky zo zákazu vychádzania Zákaz vychádzania neplatí iba počas noci od 1:00 do 5:00. Výnimky zo zákazu vychádzania sa týkajú nákupu nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode. Povolené bude tiež využívanie nevyhnutných služieb, ako sú okienkový predaj gastroprevádzok, výdajne e-shopov, pošta, banky, poisťovne, čistiarne, práčovne, autoservisy a STK, kľúčová služba, optiky, servisy telefónnych zariadení a kúpele zo zdravotných dôvodov. Obmedzuje sa tiež zhromažďovanie, a to na maximálne šesť osôb alebo členov žijúcich v jednej domácnosti.

Možná bude tiež cesta do a zo zamestnania s potvrdením od zamestnávateľa, ako aj cesta na a z očkovania proti ochoreniu COVID-19 v čase od 5:00 do 20:00 hod. V tomto rozmedzí je povolená aj cesta do a z jaslí a škôl so sprievodom. V Bratislavskom kraji a v okresoch Košice a Košice – okolie je povolený aj pobyt v prírode v rámci okresu. Možné je tiež zúčastniť sa pohrebu blízkej osoby, uzavrieť manželstvo či ísť na krst, a to rovnako od 5:00 do 20:00 hod.

Medzi výnimky zo zákazu vychádzania sa radí aj cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu, ak je na to odkázaná, ako aj cesta za účelom zdravotnej starostlivosti, a to platí aj pre doprovod blízkej osoby. Povolené je venčenie psov a mačiek do 500 metrov od bydliska a cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá.

Testovanie vo firmách

Firmy sa pri testovaní svojich zamestnancov budú riadiť manuálom Ministerstva hospodárstva SR. Vláda totiž v stredu uložila ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi úlohu vydať manuál pre zamestnávateľov na vykonanie povinného testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID-19. Kabinet taktiež uložil ministrovi zdravotníctva stanoviť maximálnu regulovanú cenu antigénových testov vo výške 5 eur vrátane DPH a ministrovi financií zabezpečiť zamestnávateľom finančné prostriedky na preplatenie testovania.

Ako po rokovaní vlády priblížil Sulík, tí zamestnanci, ktorí nie sú zaočkovaní alebo neprekonali ochorenie COVID-19, budú musieť byť testovaní, a to formou antigénnych samotestov každých sedem dní. Ak sa pritom situácia nezlepší, je možnosť, že sa uvedený interval skráti. „Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať, túto možnosť si necháme otvorenú,“ skonštatoval Sulík.

Firmy si budú testy kupovať v lekárňach, štát im prostredníctvom rezortu hospodárstva preplatí päť eur za test a jedno euro za manipuláciu a prípadnú kontrolu. „V januári dajú žiadosť a budeme sa to snažiť veľmi rýchlo preplácať,“ spresnil minister. Podľa Sulíka by pritom mohol proces fungovať tak, že zamestnávateľ určí jednu poverenú osobu, pred ktorou sa budú zamestnanci samotestovať. Vydávanie prípadných osvedčení ešte budú dolaďovať.

Testovanie by malo podľa aktuálnych údajov prebiehať do konca roka, teda nasledujúcich 5 týždňov a odštartovať najbližší pondelok.

Čo navrhovalo konzílium odborníkov?

Konzílium odborníkov navrhovalo prijať nové epidemické opatrenia na národnej úrovni, a teda vo všetkých okresoch Slovenska bez rozdielu farby v rámci COVID automatu. Obmedzenia navrhovali pre všetkých občanov na obdobie troch týždňov. Uviedli to vo svojom stanovisku vzhľadom na fakt, že epidemická situácia je kritická a dosahuje úroveň humanitárnej krízy.

Odborníci pripomenuli, že chorobnosť na COVID-19 je vyššia ako na vrchole druhej vlny pandémie a nemocnice kolabujú. Nie sú schopné poskytovať zdravotnú starostlivosť nielen pacientom s ochorením COVID-19, ale ani pacientom s inými ochoreniami.

Odborníci z konzília preto navrhovali, aby sa obmedzil pohyb obyvateľov na cestu do a z práce v režime OTP. Zamestnanci, ktorí nemôžu pracovať z domu, sú neočkovaní a ochorenie COVID-19 neprekonali, by sa mali testovať dvakrát týždenne. Povolená okrem toho mala byť už len cesta do prevádzok a služieb nevyhnutných pre život.

Tiež navrhovali prerušiť prezenčnú výučbu na obdobie od 25. novembra do 3. decembra 2021 pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredných a vysokých škôl. Zachovať sa mala len prezenčná výučba na prvom stupni základných škôl a v materských školách. Zrušiť chceli aj všetky mimoškolské aktivity detí.

Po zlepšení situácie by sa mali začať uvoľňovať opatrenia hlavne pre zaočkovaných občanov a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. V záujme ochrany zdravia, ľudských životov a zlepšenia situácie v zdravotníckych zariadeniach je podľa odborníkov nevyhnutné naďalej zvyšovať zaočkovanosť obyvateľov. „Uvedomujeme si, že nami navrhované opatrenia budú účinné len vtedy, ak ich budeme všetci dodržiavať. Záleží na každom z nás,” dodalo konzílium.

Kritická hranica hospitalizovaných

Hlavný hygienik SR Ján Mikas sa s názorom konzília odborníkov, ktorí navrhujú tvrdý lockdown, stotožňuje. Potvrdil to pred stredajším zasadnutím vlády.

Návrh konzília považuje Mikas za dostatočne tvrdý, sľubuje si od neho sploštenie krivky nárastu nových prípadov koronavírusovej infekcie. Pripomenul, že sme dosiahli hranicu 3200 hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19, ktorá je stanovená aj v COVID automate ako hranica pre zvažovanie celoplošného lockdownu.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) po rokovaní vlády prisľúbil pomoc aj pre živnostníkov, ktorá by mala byť opäť naviazaná na výšku poklesu obratu. Detaily by mal prezentovať v najbližších dňoch

Remišová sa „bije“ za očkovaných

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová hlasovala na stredajšom rokovaní vlády proti lockdownu, ktorý navrhlo konzílium odborníkov. Remišová tvrdí, že koaliční partneri tak v rámci nových opatrení hádžu všetkých zodpovedných ľudí, ktorí sa nechali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, cez palubu. V prijatých opatreniach nevidí navyše žiadnu motiváciu pre ostatných, aby sa zaočkovať dali.

Pre stranu Za ľudí bolo podľa Remišovej vždy dôležité presadzovať dlhodobé systematické riešenie pandemickej situácie. Lockdown však podľa nej nie je riešenie, ktoré zabráni utrpeniu v nemocniciach alebo obetiam, ale ho iba odsúva o niekoľko mesiacov.

„Jeho jediným cieľom je uľahčiť momentálnu situáciu preťaženým nemocniciam. Podobný scenár vidno v celej Európe. Tí, ktorí boli najlepší, sú teraz na tom zle a naopak, podobné opatrenia ako Slovensko dnes rieši Rakúsko, Nemecko, Holandsko či Česká republika,” tvrdí Remišová. Jediným spôsobom, ako zabrániť aj ďalším vlnám pandémie je očkovanie, ktoré strana Za ľudí vždy podporovala.

Preto akékoľvek navrhované opatrenia musia byť zároveň motiváciou k očkovaniu, inak sú z dlhodobého hľadiska neúčinné. Zároveň musia podľa Remišovej opatrenia zjednodušovať život tým, ktorí sú chránení očkovaním.

„Skúsenosti zo zahraničia potvrdili, že najväčší motivačný efekt k zaočkovaniu sa je pre nerozhodnutých občanov práve nastavenie opatrení v prospech ľudí chránených očkovaním a dobrá dostupnosť očkovania. Hoci to robíme ako jediný partner v koalícii, teraz aj v budúcnosti sa budeme zastávať očkovaných tak, aby bol pre nich život jednoduchší. Pretože sú to práve oni, ktorí chránia nemocnice a chránia pracovné miesta,” dodala Remišová.

V strane Za ľudí sa budú preto podľa jej slov v súčasnosti a v budúcnosti zastávať očkovaných tak, aby bol pre nich život jednoduchší.

Povinné očkovanie starších ľudí

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) pred rokovaním vlády povedal, že lockdown je jediná zodpovedná možnosť a všetko ostatné je populizmus. Iná alternatíva podľa neho nie je. Naď doplnil, že si vie predstaviť výnimky z opatrení, ale len pre očkovaných. Záleží to však od toho, aké riešenie predloží kabinetu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Zároveň potvrdil, že bude hlasovať za to, čo Lengvarský predloží.

Epidemiologička z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Alexandra Bražinová si myslí, že tvrdý lockdown je potrebný, ideálne by bolo aj povinné očkovanie starších vekových skupín.

„Myslím, že vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu a kritický stav v nemocniciach je momentálne potrebný tvrdý lockdown pre všetkých,” uviedla pre agentúru SITA. Podľa jej slov je však zároveň potrebné urobiť všetko pre rýchle zvyšovanie zaočkovanosti. Treba tiež nastaviť opatrenia, ktoré prídu po lockdowne tak, aby výrazne zvýhodňovali zaočkovaných v slobode pohybu.

Premiér Heger v pondelok 22. novembra pred koaličnou radou v tlačovej správe informoval, že nechce hazardovať so životmi zaočkovaných či nezaočkovaných, preto sa intenzívne zaoberá možnosťou trojtýždňového lockdownu pre všetkých obyvateľov, ako to navrhuje navrhuje Ministerstvo zdravotníctva SR a konzílium odborníkov.





