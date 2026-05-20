 Streda 20.5.2026
 Meniny má Bernard
20. mája 2026

Slovensko navštívil historicky prvýkrát albánsky prezident, s Pellegrinim sa zhodli na posilnení vzťahov – VIDEO


Návšteva nadväzuje na Pellegriniho minuloročnú, tiež historicky prvú návštevu slovenského prezidenta v Albánsku.



20.5.2026 (SITA.sk) - Návšteva nadväzuje na Pellegriniho minuloročnú, tiež historicky prvú návštevu slovenského prezidenta v Albánsku.


Prezident Peter Pellegrini v stredu v Prezidentskom paláci prijal albánsku hlavu štátu Bajrama Begaja. Ide o historicky prvú návštevu albánskeho prezidenta na Slovensku. Nadväzuje na Pellegriniho minuloročnú, tiež historicky prvú návštevu slovenského prezidenta v Albánsku.

„Vaša návšteva je dôkazom záujmu o oživenie a posilnenie našich vzájomných vzťahov v čase, keď pevné partnerstvá medzi spriatelenými krajinami potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým,“ uviedol Pellegrini.

Slovensko má podľa jeho slov eminentný záujem využiť stredajšiu návštevu albánskeho prezidenta na zintenzívnenie spolupráce v politickej, ekonomickej či kultúrnej oblasti, ale aj na rozšírenie dialógu na parlamentnej a akademickej úrovni.

Memorandá o spolupráci


Podotkol, že v ostatnom období boli podpísané memorandá o spolupráci medzi samosprávami a vysokými školami na Slovensku a v Albánsku. Aj vďaka novému priamemu leteckému spojeniu medzi Bratislavou a Tiranou, ktoré pribudlo od marca tohto roka, naďalej rastie záujem Slovákov o Albánsko ako turistickú destináciu.

„Minulý rok viac ako 35-tisíc Sloveniek a Slovákov navštívilo Albánsko a objavovalo krásy nielen pobrežia, ale aj bohatú kultúru a tradície,“ poznamenal Pellegrini. Zdôraznil tiež, že Slovensko podporuje európsku integráciu Albánska a vníma krajiny západného Balkánu ako dôležitý stabilizačný prvok Európy.

„Albánsko je veľmi blízko pred vstupom do Európskej únie a Slovensko je pripravené podporovať ho ešte viac ako doteraz. Máme skúsenosti, ktoré chceme zdieľať a ponúkame pomocnú ruku,“ povedal.

Dôveryhodnuý a kľúčový partner


Podľa slovenského prezidenta by rozšírenie Európskej únie o krajiny západného Balkánu mohlo priniesť nový impulz pre ďalší rozvoj Únie aj posilnenie jej bezpečnosti a konkurencieschopnosti. Slovensko podľa neho zostáva silným podporovateľom integračných ambícií regiónu. Prezident Bajram Begaj poďakoval Slovensku za podporu Albánska na jeho európskej ceste a ocenil úroveň vzájomných vzťahov.

„Slovensko vnímame ako dôveryhodného a kľúčového partnera. Naša spolupráca je veľmi dobrá a vidíme priestor na jej ďalšie posilňovanie,“ uviedol. Zároveň pripomenul, že Albánsko v rekordnom čase otvorilo všetky rokovacie kapitoly s Európskou úniou a cieľom krajiny je uzavrieť ich do roku 2027.

„Pre Albánsko nie je vstup do Európskej únie len politickým cieľom, ale celoštátnou misiou,“ zdôraznil. Prezidenti diskutovali aj o bezpečnostnej situácii v regióne, spolupráci v rámci NATO a energetickej bezpečnosti.

Albánsky prezident ocenil tiež slovenskú podporu pre medzinárodné misie v regióne. Súčasťou návštevy bude aj spoločná cesta prezidentov do Pezinka, kde bolo minulý rok podpísané memorandum o spolupráci s albánskym mestom Mirdita.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko navštívil historicky prvýkrát albánsky prezident, s Pellegrinim sa zhodli na posilnení vzťahov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

