Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Slovensko navštívil historicky prvýkrát albánsky prezident, s Pellegrinim sa zhodli na posilnení vzťahov – VIDEO
Návšteva nadväzuje na Pellegriniho minuloročnú, tiež historicky prvú návštevu slovenského prezidenta v Albánsku.
Prezident Peter Pellegrini v stredu v Prezidentskom paláci prijal albánsku hlavu štátu Bajrama Begaja. Ide o historicky prvú návštevu albánskeho prezidenta na Slovensku. Nadväzuje na Pellegriniho minuloročnú, tiež historicky prvú návštevu slovenského prezidenta v Albánsku.
„Vaša návšteva je dôkazom záujmu o oživenie a posilnenie našich vzájomných vzťahov v čase, keď pevné partnerstvá medzi spriatelenými krajinami potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým,“ uviedol Pellegrini.
Slovensko má podľa jeho slov eminentný záujem využiť stredajšiu návštevu albánskeho prezidenta na zintenzívnenie spolupráce v politickej, ekonomickej či kultúrnej oblasti, ale aj na rozšírenie dialógu na parlamentnej a akademickej úrovni.
Memorandá o spolupráci
Podotkol, že v ostatnom období boli podpísané memorandá o spolupráci medzi samosprávami a vysokými školami na Slovensku a v Albánsku. Aj vďaka novému priamemu leteckému spojeniu medzi Bratislavou a Tiranou, ktoré pribudlo od marca tohto roka, naďalej rastie záujem Slovákov o Albánsko ako turistickú destináciu.
„Minulý rok viac ako 35-tisíc Sloveniek a Slovákov navštívilo Albánsko a objavovalo krásy nielen pobrežia, ale aj bohatú kultúru a tradície,“ poznamenal Pellegrini. Zdôraznil tiež, že Slovensko podporuje európsku integráciu Albánska a vníma krajiny západného Balkánu ako dôležitý stabilizačný prvok Európy.
„Albánsko je veľmi blízko pred vstupom do Európskej únie a Slovensko je pripravené podporovať ho ešte viac ako doteraz. Máme skúsenosti, ktoré chceme zdieľať a ponúkame pomocnú ruku,“ povedal.
Dôveryhodnuý a kľúčový partner
Podľa slovenského prezidenta by rozšírenie Európskej únie o krajiny západného Balkánu mohlo priniesť nový impulz pre ďalší rozvoj Únie aj posilnenie jej bezpečnosti a konkurencieschopnosti. Slovensko podľa neho zostáva silným podporovateľom integračných ambícií regiónu. Prezident Bajram Begaj poďakoval Slovensku za podporu Albánska na jeho európskej ceste a ocenil úroveň vzájomných vzťahov.
„Slovensko vnímame ako dôveryhodného a kľúčového partnera. Naša spolupráca je veľmi dobrá a vidíme priestor na jej ďalšie posilňovanie,“ uviedol. Zároveň pripomenul, že Albánsko v rekordnom čase otvorilo všetky rokovacie kapitoly s Európskou úniou a cieľom krajiny je uzavrieť ich do roku 2027.
„Pre Albánsko nie je vstup do Európskej únie len politickým cieľom, ale celoštátnou misiou,“ zdôraznil. Prezidenti diskutovali aj o bezpečnostnej situácii v regióne, spolupráci v rámci NATO a energetickej bezpečnosti.
Albánsky prezident ocenil tiež slovenskú podporu pre medzinárodné misie v regióne. Súčasťou návštevy bude aj spoločná cesta prezidentov do Pezinka, kde bolo minulý rok podpísané memorandum o spolupráci s albánskym mestom Mirdita.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko navštívil historicky prvýkrát albánsky prezident, s Pellegrinim sa zhodli na posilnení vzťahov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
