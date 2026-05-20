Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
Freddieho hudba ožije na počesť jeho nedožitých 80. narodenín!
Tagy: Koncert Symfónia umenia
V sobotu 5. septembra 2026 bude celý svet spomínať na nedožité 80-te narodeniny famózneho a nenahraditeľného Freddieho Mercuryho.
20.5.2026 (SITA.sk) - V sobotu 5. septembra 2026 bude celý svet spomínať na nedožité 80-te narodeniny famózneho a nenahraditeľného Freddieho Mercuryho.
Chcete si pripomenúť jeho tvorbu a výnimočné skladby? Príďte presne v deň jeho narodenín na veľkolepé podujatie, ktoré oslávi jeho celoživotné dielo ale aj lásku k opernému umeniu.
Freddie operu priam zbožňoval. Považoval ju za vrchol emócií a drámy, čo sa výrazne odrazilo v jeho tvorbe s Queen aj v sólovej kariére. Do najznámejšej skladby "Bohemian Rhapsody" vložil dokonca celú opernú sekciu. Keď túto unikátnu skladu uviedli " Queeni" v roku 1975, vtedajšie rádiá tvrdili, že 6-minútová "operná" rocková pieseň nikdy nebude hitom. A ako všetci dobre vieme, stal sa opak!
Freddieho najväčší sen? Najväčším splneným snom pre Freddieho bola spolupráca so španielskou opernou divou Montserrat Caballé. Tá o ňom vyhlásila, že mal techniku a frázovanie ako operný barytón, hoci bežne spieval ako tenor.
Po nahratí spoločného operno- rockového albumu ostali doživotnými priateľmi a spájala ich nielen hudba, ale aj rovnaký zmysel pre humor. Freddieho album Barcelona (1988) je dodnes považovaný za míľnik v spájaní rocku a opery a titulná skladba "Barcelona" sa stala hymnou Letných olympijských hier 1992.
Festival Symfónia umenia 2026: príďte sa pozrieť a zažijete rockovo-opernú atmosféru. Symfonicko-vokálny koncert k 80. nedožitým narodeninám Freddieho Mercuryho sa bude konať presne v deń jeho narodenín. Pozor, nebude t ale typický koncert kapely Queen. Odhalí vysoko umeleckú stránku Fredieho profesionálnej kariéry a zaznejú aj ikonické skladby Queen v symfonicko-vokálnom spracovaní.
Koho budete počuť? Na Fredieho repertoár si trúfnu vynikajúci slovenskí operní speváci Martin Gyimesi, Tatiana Hajzušová a Gabriela Hrženjak, ktorých bude doprevádzať festivalový symfonický orchester a a dokonca aj 40-členný spevácky zbor pod dirigentskou taktovkou Adriána Kokoša.
Neváhajte, bude to "kráľovská jazda"! www.symfoniaumenia.sk
Facebook: @symfoniaumenia Instagram: @symfoniaumenia
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Freddieho hudba ožije na počesť jeho nedožitých 80. narodenín! © SITA Všetky práva vyhradené.
