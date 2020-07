Slovensko navštívil slovinský prezident, s Čaputovou rokoval o investíciách aj zelenej ekonomike (foto)

Hospodárska výmena presahuje miliardu eur

Plán obnovy Európskej únie

22.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko a Slovinsko by mohli prehĺbiť vzájomnú hospodársku spoluprácu, pričom perspektívnou oblasťou je najmä zelená ekonomika. Skonštatovali to po stredajšom vzájomnom rokovaní v Bratislave prezidentka SR Zuzana Čaputová a slovinský prezident Borut Pahor Súčasťou slovinskej delegácie je totiž aj tridsiatka slovinských subjektov z radov podnikateľov či vedeckých inštitúcií, ktorí budú o perspektívnych oblastiach spolupráce diskutovať so zástupcami slovenských firiem."Predmetom rokovaní bude vzájomná inšpirácia, pokiaľ ide o inovácie, zelenú ekonomiku, čistú dopravu alebo elektromobilitu alebo ďalšie dôležité témy. Výsledkom môže byť konkrétna spolupráca našich a slovinských firiem, napríklad vo forme investícií," povedala na tlačovej konferencii po rokovaní s prezidentom Slovinska Zuzana Čaputová.Záujem o prehĺbenie spolupráce v oblasti zelenej ekonomiky potvrdil aj slovinský prezident Borut Pahor, ktorý pripomenul, že vzájomná hospodárska výmena medzi Slovenskom a Slovinskom už v súčasnosti dosahuje zhruba 1,15 miliardy eur. "Oba štáty sa usilujú o zelené investície a ďalšie investície, ktoré nás spájajú. To je rámec, na ktorom môžeme budovať vzájomnú spoluprácu," tvrdí.Práve zelená ekonomika je aj jedným z prioritných cieľov iba v utorok dosiahnutej dohody európskych lídrov na pláne obnovy Európskej únie , ktorá členským krajinám poskytne miliardy eur na riešenie dopadov koronakrízy a tiež obnovu a modernizáciu ekonomík.Obaja prezidenti sa zhodli, že dosiahnutá dohoda je dôležitým posolstvom jednoty Európskej únie a zároveň je výbornou správou tak pre Slovensko, ako aj pre Slovinsko.Prezidentka Zuzana Čaputová pripomenula, že plán obnovy prináša historickú príležitosť prebudovať ekonomiku na zelenšiu, modernejšiu a inovatívnejšiu, ale zároveň vyžaduje precíznu prípravu vysokokvalitného plánu reforiem vo veľmi krátkom čase.