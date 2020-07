Sulík: Využiť miliardy eur z EÚ nebude ľahké, dohoda z Bruselu má aj odvrátenú stránku (video)

22.7.2020 - Využiť desiatky miliárd eur z prostriedkov Európskej únie na rôzne projekty v budúcnosti nebude ľahké, keďže Slovensko ich doteraz čerpalo veľmi slabo.Podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) zároveň označil v stredu za historickú dohodu z Bruselu, ktorá umožní krajine využívať ďalšie miliardy eur, no podľa neho má aj odvrátenú stránku práve pre ich pomalé čerpanie v minulosti aj súčasnosti.

Vláda má podľa vicepremiéra na to, aby európske peniaze využila na konkrétne projekty a nenechala ich prepadnúť.

Drobné úlohy a rôzne pravidlá

„Miliardy, ktoré sa podarilo vyjednať, neprídu na striebornej tácke, prídu v podobe veľkého množstva drobných úloh, veľkého množstva rôznych pravidiel. Nebude ľahké tieto peniaze zmysluplne použiť,“ povedal na tlačovej besede Sulík.

Súčasná vláda podľa neho musí byť vo využívaní eurofondov oveľa lepšia ako predošlé. „Vláda v dnešnom zložení má na to, aby čerpala správne a zodpovedne. Rozhodli sme sa presunúť peniaze z eurofondov na jedno miesto, aby sa tomu pod vedením Veroniky Remišovej (Za ľudí) mohli odborníci profesionálne venovať,“ uviedol Sulík v súvislosti so vznikom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Peniaze EÚ nám podľa neho môžu výrazne pomôcť v ťažkých pokoronových časoch. „Chceme realizovať zmysluplné veľké projekty a poučiť sa z toho, čo tí pred nami robili zle. Pomôže len odbornosť a nulová tolerancia korupcie,“ podotkol Sulík, pričom skritizoval expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) za slabé čerpanie eurofondov počas jeho vlád.

Problematické eurofondy

Expert na eurofondy Ján Rudolf povedal, že prvoradou úlohou vlády je dočerpať peniaze EÚ v terajšom programovom období 2014 – 2020 vo výške takmer 10 miliárd eur. Eurofondy v ňom možno dočerpať do konca roku 2023.

„Predchádzajúca vláda nám nenechala žiadne veľké projekty, nechala nám len problematické eurofondy, ktoré sú takmer nezvládnuteľné pri súčasnom systéme čerpania. Slovensko musí do 15. októbra tohto roka vytýčiť plán obnovy,“ uviedol Rudolf, ktorý je ako nominant SaS predsedom Správy štátnych hmotných rezerv.

Pripomenul, že prvý balík zahŕňa 18,6 miliardy eur v budúcom programovom období 2021 až 2027 a druhý z Fondu obnovy 7,5 miliardy eur, ktoré treba vyčerpať do roku 2023.

Investície do veľkých projektov

„Domnievame sa, že jediným spôsobom ako je možné tieto peniaze vyčerpať, je investovať ich do veľkých projektov, do ktorých sa zapojí celá krajina. Do projektov, ktoré budú prioritou pre všetkých,“ poznamenal Rudolf.

Ako príklad uviedol možnosti miliardových investícií do zhodnocovania odpadov v celej krajine. Slovensko má podľa neho veľký problém v efektívnom čerpaní eurofondov a ak sa to nezmení, aj táto vláda si na tom vyláme zuby. Za ďalšie projekty, ktoré je možné financovať z Fondu obnovy, označil odvodový bonus, reformu verejnej správy či riešenie mobility.

„Toto sú veľké projekty, ktoré je nutné z týchto peňazí financovať, aby sme peniaze efektívne čerpali. Strana Sloboda a Solidarita je pripravená sa spolupodieľať a sústrediť všetky naše ekonomické kapacity, aby sme pomohli tejto vláde a aby sa nám podarilo tieto peniaze vyčerpať,“ dodal Rudolf.

Dohoda o fonde obnovy po koronakríze

Slovensko bude mať zo zdrojov Európskej únie v najbližších siedmich rokoch k dispozícii dohromady 34,1 miliardy eur. Povedal to v utorok premiér Igor Matovič po prílete z bruselského summitu EÚ, na ktorom lídri únie dosiahli dohodu o rozpočte a fonde obnovy po koronakríze v celkovej sume 1,82 bilióna eur.

Predseda vlády zároveň uviedol, že z rozpočtu na roky 2014 – 2020 máme nevyčerpaných 8 miliárd eur a pre nasledujúcich sedem rokov máme v rámci rozpočtu EÚ k dispozícii 18,6 miliardy eur, pričom v rokoch 2021 až 2023 môžeme čerpať ďalšie európske peniaze v sume 7,5 miliardy eur.

Navyše Slovensko má možnosť čerpať pôžičky do sumy 6,8 miliardy eur s veľmi nízkou úrokovou sadzbou, podľa predpokladov blízkou k nule. Tieto úvery môžeme začať splácať o sedem rokov a na ich uhradenie budeme mať čas do roku 2058.