Slovensko neakceptuje odporúčanie OSN nezastrašovať sudcov či protikorupčných policajtov, vláda odmieta aj Istanbulský dohovor

28.8.2024 (SITA.sk) - Slovensko neakceptuje odporúčanie Rady OSN pre ľudské práva zdržať sa akýchkoľvek opatrení smerujúcich k zastrašovaniu sudcov a príslušníkov protikorupčnej polície, médií, organizácií občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv Ako vyplýva zo stanoviska k odporúčaniam adresovaným SR počas štvrtého kola Univerzálneho periodického hodnotenia zo strany rady, ktoré v stredu schválila vláda s pripomienkami, SR neeviduje aktivity a ani oznámenia o aktivitách smerujúcich k zastrašovaniu zo strany štátu v zmysle uvedeného odporúčania.„V prípade takýchto úkonov zo strany zástupcov verejnej správy a politikov by bola naplnená skutková podstata niektorého z trestných činov proti poriadku vo verejných veciach uvedených v Trestnom zákone (Zneužívanie právomoci verejného činiteľa; Zasahovanie do nezávislosti súdu; Nebezpečné elektronické obťažovanie, atď.) Všetky podozrenia na spáchanie trestného činu sú riadne a dôsledne preverované a vyšetrené zo strany orgánov činných v trestnom konaní,“ uvádza vláda v dokumente.Kabinet rovnako odmieta požiadavku na ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Národná rada SR , najvyšší zákonodarný orgán SR, požiadala svojím uznesením z 29. marca 2019, aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) Slovenskou republikou a vykonala všetky úkony súvisiace s oznámením Rade Európy, že SR sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru,“ uvádza sa v materiáli.V tejto súvislosti vláda pripomína prijatie Smernice EÚ o boji proti násiliu na ženách, ktorá sleduje obdobné ciele ako Istanbulský dohovor a ktorá bude transponovaná do roku 2027 do slovenského právneho poriadku.Celkovo vláda neakceptovala 39 a čiastočne akceptovala 10 z celkových 242 odporúčaní.