Noví aj dlhoroční policajti budú mať nárok na 5 000 eurový príspevok, štát im viac prispeje aj na bývanie

Zvýši sa aj príspevok na bývanie

Osobný príplatok policajtovi vyplatia ihneď

28.8.2024 (SITA.sk) - Policajti, ktorí nastúpia do služby 1. októbra 2024 do 31. decembra 2025 budú môcť požiadať o dočasný náborový príspevok vo výške 5 000 eur. Rozhodla o tom v stredu vláda , keď odobrila novelu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru Železničnej polície z dielne rezortu vnútra . Kabinet zároveň odsúhlasil, aby sa návrh prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní Pokiaľ policajt príspevok obdrží, bude podľa novely povinný po dobu piatich rokov odo dňa jeho priznania zotrvať v služobnom pomere. V opačnom prípade bude musieť príspevok alebo jeho pomernú časť vrátiť.O stabilizačný príspevok v rovnakej výške môžu požiadať aj policajti, ktorých služobný pomer trvá do 30. júna 2025 aspoň 20 rokov. V prípade obdržania príspevku je takýto policajt povinný ostať v zbore tri roky. Oba spomenuté príspevky môžu za rovnakých podmienok obdržať aj ozbrojení príslušníci finančnej správy Na základe novely sa tiež príspevok na bývanie pre príslušníkov Policajného zboru zvýši z maximálnych 500 na 700 eur. Predmetný príspevok má byť po novom viazaný výlučne na miesto výkonu služby policajta, aby ním služobný úrad v rámci starostlivosti o príslušníkov mohol čiastočne kompenzovať náklady príslušníka spojené s bývaním v konkrétnom regióne. Rovnaký príspevok môže na základe novely poberať aj príslušník finančnej správy.Novela takisto zavádza zmenu, na základe ktorej bude môcť byť osobný príplatok policajtovi vyplatený ihneď po jeho prijatí a zaradení do prípravnej štátnej služby, a nie až po uplynutí skúšobnej doby, ktorá môže byť určená až na 18 mesiacov."Uvedeným opatrením v oblasti odmeňovania sa podporí motivácia vykonávať v služobnom pomere také pozície, ktorých obsadenie je problematické najmä z dôvodu vyššej konkurencieschopnosti súkromného sektora," vysvetlilo ministerstvo vnútra.