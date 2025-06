Slovensko nebude brániť spojencom zvýšiť svoje vlastné výdavky na obranu, uviedol Pellegrini – VIDEO, FOTO

Preferované sú duálne projekty

24.6.2025 (SITA.sk) - Slovensko už skôr komunikovalo, že nebude brániť svojim spojencom v hľadaní konsenzu a rozhodnutí zvýšiť svoje vlastné výdavky na obranu, smerujúc k 3,5 percenta na zbrojné výdavky a 1,5 percenta na projekty duálneho určenia. Prezident Peter Pellegrini to uviedol krátko pred odletom na samit NATO do Haagu. Dodal, ale, že Slovensko trvá na predĺžení lehoty na potenciálne dosiahnutie týchto cieľov.„Slovensko ako suverénna krajina si vyhradzuje právo suverenity a vlastného rozhodnutia, či vôbec verejné financie Slovensku dovolia alebo nedovolia v nasledujúcich rokoch zvýšiť výdavky na obranu. Ak áno, tak Slovenská republika bude primárne preferovať výdavky do duálnych projektov,“ uviedol Pellegrini s tým, že ide napríklad o zlepšovanie infraštruktúry či nemocníc.Zdôraznil význam investícií do infraštruktúry, keďže Slovensko sa nachádza na východnom krídle NATO, a bez infraštruktúry, ako sú cesty či železnice, nie je možné využiť obranné systémy, ktoré Slovensko v súčasnosti má. Zopakoval, že Slovensko nebude brániť dosiahnutiu konsenzu medzi všetkými členmi NATO.„To znamená, že ak všetci členovia budú súhlasiť s prijatím tejto deklarácie, Slovensko nebude jedinou krajinou, ktorá tomu bude brániť. Umožní našim spojencom zvýšiť si svoje výdavky na obranu takým tempom, aké uznajú za vhodné,“ uviedol.Opätovne zdôraznil, že Slovensko sa chce sústrediť na projekty duálneho určenia. Potvrdil i premiérove slová o tom, že SR v budúcom roku nezvýši výdavky na obranu nad dve percentá HDP, ktoré má rezort obrany v súčasnosti k dispozícii.„Zároveň platí, že v roku 2029 sa bude prehodnocovať či ciele stanovené na stredajšom samite v Haagu majú svoje opodstatnenie, či sa ich darí a koľkým krajinám napĺňať. Možno sa budú aj revidovať,“ avizoval. Dovtedy by sa Slovensko malo primárne venovať tomu, aby splnilo spôsobilosti, ktoré mu vyplývajú z členstva v NATO.Prezident zdôraznil, že hoci Slovensko na samite zastupuje ako hlava štátu, prezentovaná pozícia je konzultovaná s vládou SR, s premiérom Robertom Ficom a príslušnými ministrami, ktorí sú súčasťou delegácie. Ide o ministra obrany Roberta Kaliňáka Smer-SD ) a ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD).Pripomenul, že celé týždne o záverečnej deklarácii diskutovali ministri či veľvyslanci, reagujúc najmä na požiadavku niektorých spojencov v NATO navýšiť obranné výdavky z pôvodných dvoch percent. Hlava štátu tiež prízvukovala, že Slovensko nejde súhlasiť s masívnym zbrojením v rámci Slovenska.Prezident Pellegrini apeloval na pragmatickú debatu, držanie sa faktov a neskĺzavanie do „lacných politických skratiek, ktoré sú ľúbivé pre časť voličstva“. V tomto smere zdôraznil, že Slovensko je riadnym a rešpektovaným členom NATO, ktorý si plní svoje úlohy a povinnosti.„Slovenská republika zajtra nebude krajinou, ktorá bude brániť dosiahnutiu konsenzu, ak všetky ostatné krajiny budú súhlasiť,“ akcentoval Pellegrini. Doplnil, že Slovensko si vyhradzuje právo postupovať vlastným tempom.Minister Kaliňák dodal, že sa podarilo vyrokovať znenie textu, ktorý je pre Slovensko vyhovujúci, poukázal na predĺženie lehoty i možnosť vlastného tempa. Rovnako vyzdvihol aj to, že nejde o päť percent obranných výdavkov, ale 3,5, a 1,5 percenta nie sú len výdavky na duálne projekty, ale je to rozšírené ešte viac na zvyšovanie odolnosti.„To znamená, že do týchto výdavkov sa budú môcť zarátať aj také investície, ktoré zvyšujú odolnosť SR nielen voči vojenským hrozbám,” zdôraznil. Blanár vyzdvihol prácu slovenskej diplomacie, a to, že vyrokovala čo Slovensko potrebovalo.