|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Judita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. decembra 2025
Slovensko nebude súčasťou vojenskej pôžičky pre Ukrajinu. Fico skonštatoval, že svoju úlohu splnil – VIDEO
Slovensko nebude súčasťou žiadnej pôžičky, pokiaľ ide o vojnové potreby pre Ukrajinu. Vyhlásil to predseda vlády SR Robert Fico (
Zdieľať
19.12.2025 (SITA.sk) - Slovensko nebude súčasťou žiadnej pôžičky, pokiaľ ide o vojnové potreby pre Ukrajinu. Vyhlásil to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po samite Európskej únie (EÚ) v Bruseli. Skonštatoval, že svoju úlohu splnil, na samit totiž išiel s mandátom, že Slovenská republika nebude súčasťou žiadnej vojenskej pôžičky pre Ukrajinu. Podľa jeho slov neverí vo vojenské riešenie konfliktu.
„Slovenská republika, Česká republika a Maďarsko nie sú súčasťou tohto vojenského úveru pre Ukrajinu,“ dodal. Fico tiež doplnil, že Slovensko naďalej uznáva európske ambície Ukrajiny, zdôraznil, že to nemá nič spoločné s vojenskou pôžičkou, ktorú odsúhlasila väčšina štátov EÚ. Ukrajina podľa jeho slov potrebuje niečo iné ako zbrane, a to najmä prostriedky na obnovu svojej krajiny. Vyjadril sa tiež, že Slovensko bude podporovať Ukrajinu, no nie vojensky.
„Dodávame Ukrajine elektrinu, aby nemali problémy, využíva sa aj spätný chod plynu,“ uviedol Robert Fico. Zdôraznil tiež, že na samite nepadlo rozhodnutie o použití ruských zmrazených aktív. V Bruseli sa tiež v stredu 17. decembra konal samit EÚ a krajín západného Balkánu.
„Vidíme dve krajiny, ktoré sú slušne pripravené na vstup do Európskej únie, a to je Albánsko a Čierna Hora. Slovensko je veľkým podporovateľom rozširovania, a preto by bolo dobré, aby sme prijali rozhodnutie do roku 2030,“ myslí si Fico. Vystríhal ale pred dvojakým metrom, ktorý sa používa voči Srbsku, považuje to za škodlivé pre celú Úniu a jej dôveryhodnosť. „Srbsko je spomaľované pri vstupe do Únie, a to ma mrzí,“ dodal.
Lídri Európskej rady sa vo štvrtok 18. decembra venovali aj rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034. Slovenský predseda vlády v tomto smere uviedol, že za SR zopakoval postoj týkajúci sa ochrany záujmov poľnohospodárov a kohéznej politiky, aby Slovensko malo dostatok zdrojov na odstraňovanie regionálnych rozdielov. Pri rozpočte s objemom dvetisíc miliárd podľa neho musí európska dvadsaťsedmička robiť obrovské kompromisy.
„Kompromis musí spočívať v tom, že ak máme nejaké ambície, tak sa musíme rozprávať, kde získame zdroje na všetko, čo si naplánovala Európska komisia. Sme ďaleko od dohody. Chceli by sme, aby dohoda prišla do konca roka 2026,“ prízvukoval slovenský premiér. Lídri Únie sa venovali aj téme konkurencieschopnosti. Fico v tejto súvislosti akcentoval, že ak chceme udržať konkurencieschopnosť EÚ, je našou povinnosťou venovať sa najmä cenám energií.
Lídri Európskej únie sa v noci na piatok na samite v Bruseli dohodli na poskytnutí pôžičky vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu, ktorá má pomôcť preklenúť vážne rozpočtové problémy Kyjeva. Členské štáty sa však nedokázali zhodnúť na využití zmrazených ruských štátnych aktív ako zdroja financovania tejto pomoci.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko nebude súčasťou vojenskej pôžičky pre Ukrajinu. Fico skonštatoval, že svoju úlohu splnil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Samit balkánskych krajín
„Slovenská republika, Česká republika a Maďarsko nie sú súčasťou tohto vojenského úveru pre Ukrajinu,“ dodal. Fico tiež doplnil, že Slovensko naďalej uznáva európske ambície Ukrajiny, zdôraznil, že to nemá nič spoločné s vojenskou pôžičkou, ktorú odsúhlasila väčšina štátov EÚ. Ukrajina podľa jeho slov potrebuje niečo iné ako zbrane, a to najmä prostriedky na obnovu svojej krajiny. Vyjadril sa tiež, že Slovensko bude podporovať Ukrajinu, no nie vojensky.
„Dodávame Ukrajine elektrinu, aby nemali problémy, využíva sa aj spätný chod plynu,“ uviedol Robert Fico. Zdôraznil tiež, že na samite nepadlo rozhodnutie o použití ruských zmrazených aktív. V Bruseli sa tiež v stredu 17. decembra konal samit EÚ a krajín západného Balkánu.
„Vidíme dve krajiny, ktoré sú slušne pripravené na vstup do Európskej únie, a to je Albánsko a Čierna Hora. Slovensko je veľkým podporovateľom rozširovania, a preto by bolo dobré, aby sme prijali rozhodnutie do roku 2030,“ myslí si Fico. Vystríhal ale pred dvojakým metrom, ktorý sa používa voči Srbsku, považuje to za škodlivé pre celú Úniu a jej dôveryhodnosť. „Srbsko je spomaľované pri vstupe do Únie, a to ma mrzí,“ dodal.
Rozpočet EÚ
Lídri Európskej rady sa vo štvrtok 18. decembra venovali aj rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034. Slovenský predseda vlády v tomto smere uviedol, že za SR zopakoval postoj týkajúci sa ochrany záujmov poľnohospodárov a kohéznej politiky, aby Slovensko malo dostatok zdrojov na odstraňovanie regionálnych rozdielov. Pri rozpočte s objemom dvetisíc miliárd podľa neho musí európska dvadsaťsedmička robiť obrovské kompromisy.
„Kompromis musí spočívať v tom, že ak máme nejaké ambície, tak sa musíme rozprávať, kde získame zdroje na všetko, čo si naplánovala Európska komisia. Sme ďaleko od dohody. Chceli by sme, aby dohoda prišla do konca roka 2026,“ prízvukoval slovenský premiér. Lídri Únie sa venovali aj téme konkurencieschopnosti. Fico v tejto súvislosti akcentoval, že ak chceme udržať konkurencieschopnosť EÚ, je našou povinnosťou venovať sa najmä cenám energií.
Lídri Európskej únie sa v noci na piatok na samite v Bruseli dohodli na poskytnutí pôžičky vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu, ktorá má pomôcť preklenúť vážne rozpočtové problémy Kyjeva. Členské štáty sa však nedokázali zhodnúť na využití zmrazených ruských štátnych aktív ako zdroja financovania tejto pomoci.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko nebude súčasťou vojenskej pôžičky pre Ukrajinu. Fico skonštatoval, že svoju úlohu splnil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
ÚPN a Matica vedú spor o Clementisovi a ulici nesúcej jeho meno. Bol predstaviteľom totalitného režimu?
ÚPN a Matica vedú spor o Clementisovi a ulici nesúcej jeho meno. Bol predstaviteľom totalitného režimu?
<< predchádzajúci článok
Trestná novela podľa Plavákovej „otvára dvere hrubokrkej mafii“, Pellegrini má na jej vrátenie posledný deň
Trestná novela podľa Plavákovej „otvára dvere hrubokrkej mafii“, Pellegrini má na jej vrátenie posledný deň