Slovensko nemá páky, aby pomohlo opusteným deťom. Asociácia upozornila na diery v legislatíve a chýbajúceho ombudsmana

Opustené deti z Ukrajiny

Slovensko zasiahli utečenci nepripravené

19.7.2022 (Webnoviny.sk) - Je nešťastné, že stále nebol zvolený ombudsman,. V súvislosti s príchodom ukrajinských utečencov na Slovensko to tvrdí Medzinárodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku (MALnS).Tá v spolupráci s Národnou vedeckou a technologickou asociáciou Ukrajiny a s podporou Národnej akadémie lekárskych vied Ukrajiny zorganizovala začiatkom júla slovensko – ukrajinský okrúhly stôl v Užhorode a v Bratislave.Na Slovensku je podľa MALnS stále veľa detí, ktoré stratili rodičov, ale aj mladí, ktorí utiekli pred vojnou, hoci ich rodičia museli ostať na Ukrajine.„Takýchto príbehov je čoraz viac a pomôcť im je niekedy veľmi ťažké, pretože procesy komplikujú zákony, ktoré nemyslia na vzniknuté situácie,“ vysvetľuje Alona Kurotová , zakladateľka MALnS.Podľa Kurotovej sa ani po upozorneniach nič nezmenilo na postavení 17-ročných ukrajinských študentov, ktorí už majú ukončenú strednú školu, ale napriek tomu nemajú status dospelého.„Bez sprievodu rodičov nemôžu získať dočasné útočisko a všetky výhody, ktoré im z neho plynú,“ konštatuje Kurotová. Problémy majú aj ukrajinské matky s deťmi, ktoré nie sú na Slovensku zamestnané alebo zarábajú menej ako minimálnu mzdu, najčastejšie pri práci na čiastočný úväzok.Vojna na Ukrajine podľa MALnS odhalila až priveľa problémov a nepripravenosť Slovenska na príchod cudzincov. Sociálna a zdravotná stratégia Slovenska, hoci ráta s plnením viacerých problematických bodov, nemá podľa Kurotovej jasnú víziu ako ich realizovať, keďže nám chýbajú odborníci.„Aj tu by mohol byť nápomocný ombudsman, ktorý by sa - okrem iného – mohol pokúsiť o využitie zmeny v prospech občanov Slovenska,“ dodáva zakladateľka MALnS.