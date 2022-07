Rusko tvrdí, že ukrajinské sily poškodili plynovod neďaleko Chersonu

V pondelok došlo podľa ruskej agentúry TASS k poškodeniu plynovodu v dôsledku úderu ukrajinských ozbrojených síl pri vodnej elektrárni Kachovka v ukrajinskom meste Cherson. Tento región majú v súčasnosti pod kontrolou ruské sily. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.





Hovorca ukrajinského štátneho plynárenského systému Naftogaz však uviedol, že neexistujú žiadne bezprostredné dôkazy o tom, že by vývoj v Chersonskom regióne ovplyvnil tranzit ruského zemného plynu do Európy.Agentúra Bloomberg v separátnej správe uviedla, že Moskva opäť odmietla ponuku Ukrajiny na zvýšenie dodávok plynu cez jej územie do Európy. Nechala tak európskych kupcov v neistote, keďže aj budúce dodávky cez baltický plynovod Nord Stream 1 do Nemecka sú neisté.Ruská spoločnosť Gazprom sa v pondelok na mesačnej aukcii rozhodla, že si na august nerezervuje ďalšiu kapacitu na prepravu plynu do Európy cez ukrajinské plynovody. To udržuje dodávky na kontinent napäté, pričom narastajú obavy, že transport komodity cez Nord Stream 1 sa po skončení údržby v závere tohto týždňa nemusí obnoviť.Redukcia ruských dodávok plynu znepokojila trh, pričom ceny plynu v Európe sa tento rok viac ako zdvojnásobili. Minulý týždeň začalo Nemecko sťahovať plyn zo zásob, ktoré si vytváralo na zimu, zatiaľ čo Maďarsko vyhlásilo "stav energetickej núdze".