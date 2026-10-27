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27. októbra 2026
Slovensko, Nemecko či Taliansko. Za požiarom pri zbrojovke v Rumunsku má stáť sabotážna sieť riadená z Ruska
Rumunské úrady spájajú septembrový incident v Brašove s rozsiahlejšou kampaňou sabotáží v Európe. Do prípadu sú zapletení dvaja Bielorusi a jeden Ukrajinec. Za septembrovým požiarom v blízkosti ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Rumunské úrady spájajú septembrový incident v Brašove s rozsiahlejšou kampaňou sabotáží v Európe. Do prípadu sú zapletení dvaja Bielorusi a jeden Ukrajinec.
Za septembrovým požiarom v blízkosti zbrojárskeho závodu v rumunskom meste Brašov stojí podľa rumunských spravodajských služieb sabotážna sieť riadená z Ruska. Úrady v pondelok uviedli, že do prípadu sú zapletení traja občania Bieloruska a Ukrajiny, pričom dvoch podozrivých zadržali v Nemecku.
Požiar vypukol 14. septembra neďaleko zbrojárskeho závodu v Brašove v strednom Rumunsku. Podľa rumunských vyšetrovateľov sa na incidente podieľali dvaja Bielorusi a jeden Ukrajinec, ktorí žili v členských štátoch Európskej únie.
Rumunská prokuratúra pre boj proti organizovanému zločinu DIICOT oznámila, že dvoch podozrivých vypátrali a vzali do väzby v Nemecku v čase, keď sa pripravovali na spáchanie podobných činov. Tretí podozrivý sa podľa úradov nachádza na úteku v Poľsku.
Rumunská spravodajská služba SRI uviedla, že za požiarom stojí „sabotážna sieť koordinovaná z Ruskej federácie“. Incident podľa nej predstavuje súčasť širšej kampane sabotážnych operácií, ktoré Rusko organizuje v Európe proti zbrojárskym podnikom a ďalším vojensky či priemyselne významným cieľom. „Cieľom týchto činov je zastrašovať, podkopávať obranné schopnosti a oslabovať príspevok zasiahnutých štátov k európskej a regionálnej bezpečnosti,“ uviedla spravodajská služba.
DIICOT upozornila, že požiar v Brašove spolu s ďalšími nedávnymi incidentmi v Rumunsku zvýšil obavy o bezpečnosť priemyselných objektov a kritickej infraštruktúry. Podľa rumunských spravodajských služieb sabotážne siete často získavajú spolupracovníkov prostredníctvom sociálnych sietí.
Spočiatku im ponúkajú peniaze za zdanlivo neškodné úlohy, napríklad sledovanie alebo fotografovanie vybraných objektov. „Následne sa úlohy stávajú čoraz závažnejšími a môžu zahŕňať vandalizmus, podpaľačstvo či dokonca vraždu,“ upozornila SRI.
Severoatlantická aliancia a Európska únia už dlhšie upozorňujú na hybridnú kampaň sabotáží a zasahovania, ktorú podľa nich vedie Kremeľ s cieľom oslabiť podporu Západu pre Ukrajinu. V ostatných týždňoch zaznamenali európske krajiny podporujúce Ukrajinu viacero incidentov v zbrojárskom priemysle.
V septembri došlo v Bulharsku k výbuchom a požiaru v muničnom sklade, a to len niekoľko týždňov po požiari v inom muničnom zariadení. Oba objekty prevádzkuje bulharská zbrojárska spoločnosť EMCO, ktorej munícia sa používa na Ukrajine.
Podobný prípad zaznamenali aj na Slovensku. Bezpečnostné zložky v auguste prekazili pripravovaný podpaľačský útok na závod spoločnosti Skyeton, ktorá vyrába drony v Haniske pri Prešove. Polícia v septembri informovala o obvinení štyroch osôb.
Nemecké médiá s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje spojili plánovaný útok s rozsiahlejšou sabotážnou sieťou napojenou na ruskú vojenskú rozviedku GRU, ktorá mala pôsobiť aj zo Slovenska. Priame prepojenie však slovenské úrady verejne nepotvrdili.
V septembri zasa neznámi páchatelia hodili zápalné fľaše v blízkosti kancelárií zbrojárskej spoločnosti v nemeckom Mníchove. Rumunské úrady zároveň zadržali ruského občana podozrivého z fotografovania a filmovania vojenských objektov v rámci príprav na sabotáž.
V auguste zasiahol výbuch aj muničnú továreň neďaleko Ríma, ktorú prevádzkuje zbrojárska spoločnosť KNDS. Rumunský minister zahraničných vecí Dan Neculaescu označil požiar v Brašove za súčasť širšej sabotážnej kampane v Európe namierenej proti výrobe obranného materiálu. „Hybridné útoky nás neodradia od posilňovania našej odolnosti a obrany,“ napísal na sociálnej sieti X.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko, Nemecko či Taliansko. Za požiarom pri zbrojovke v Rumunsku má stáť sabotážna sieť riadená z Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
Za septembrovým požiarom v blízkosti zbrojárskeho závodu v rumunskom meste Brašov stojí podľa rumunských spravodajských služieb sabotážna sieť riadená z Ruska. Úrady v pondelok uviedli, že do prípadu sú zapletení traja občania Bieloruska a Ukrajiny, pričom dvoch podozrivých zadržali v Nemecku.
Požiar vypukol 14. septembra neďaleko zbrojárskeho závodu v Brašove v strednom Rumunsku. Podľa rumunských vyšetrovateľov sa na incidente podieľali dvaja Bielorusi a jeden Ukrajinec, ktorí žili v členských štátoch Európskej únie.
Rumunská prokuratúra pre boj proti organizovanému zločinu DIICOT oznámila, že dvoch podozrivých vypátrali a vzali do väzby v Nemecku v čase, keď sa pripravovali na spáchanie podobných činov. Tretí podozrivý sa podľa úradov nachádza na úteku v Poľsku.
Súčasť širšej kampane sabotážnych operácií
Rumunská spravodajská služba SRI uviedla, že za požiarom stojí „sabotážna sieť koordinovaná z Ruskej federácie“. Incident podľa nej predstavuje súčasť širšej kampane sabotážnych operácií, ktoré Rusko organizuje v Európe proti zbrojárskym podnikom a ďalším vojensky či priemyselne významným cieľom. „Cieľom týchto činov je zastrašovať, podkopávať obranné schopnosti a oslabovať príspevok zasiahnutých štátov k európskej a regionálnej bezpečnosti,“ uviedla spravodajská služba.
DIICOT upozornila, že požiar v Brašove spolu s ďalšími nedávnymi incidentmi v Rumunsku zvýšil obavy o bezpečnosť priemyselných objektov a kritickej infraštruktúry. Podľa rumunských spravodajských služieb sabotážne siete často získavajú spolupracovníkov prostredníctvom sociálnych sietí.
Spočiatku im ponúkajú peniaze za zdanlivo neškodné úlohy, napríklad sledovanie alebo fotografovanie vybraných objektov. „Následne sa úlohy stávajú čoraz závažnejšími a môžu zahŕňať vandalizmus, podpaľačstvo či dokonca vraždu,“ upozornila SRI.
Severoatlantická aliancia a Európska únia už dlhšie upozorňujú na hybridnú kampaň sabotáží a zasahovania, ktorú podľa nich vedie Kremeľ s cieľom oslabiť podporu Západu pre Ukrajinu. V ostatných týždňoch zaznamenali európske krajiny podporujúce Ukrajinu viacero incidentov v zbrojárskom priemysle.
V septembri došlo v Bulharsku k výbuchom a požiaru v muničnom sklade, a to len niekoľko týždňov po požiari v inom muničnom zariadení. Oba objekty prevádzkuje bulharská zbrojárska spoločnosť EMCO, ktorej munícia sa používa na Ukrajine.
Podobný prípad aj na Slovensku
Podobný prípad zaznamenali aj na Slovensku. Bezpečnostné zložky v auguste prekazili pripravovaný podpaľačský útok na závod spoločnosti Skyeton, ktorá vyrába drony v Haniske pri Prešove. Polícia v septembri informovala o obvinení štyroch osôb.
Nemecké médiá s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje spojili plánovaný útok s rozsiahlejšou sabotážnou sieťou napojenou na ruskú vojenskú rozviedku GRU, ktorá mala pôsobiť aj zo Slovenska. Priame prepojenie však slovenské úrady verejne nepotvrdili.
V septembri zasa neznámi páchatelia hodili zápalné fľaše v blízkosti kancelárií zbrojárskej spoločnosti v nemeckom Mníchove. Rumunské úrady zároveň zadržali ruského občana podozrivého z fotografovania a filmovania vojenských objektov v rámci príprav na sabotáž.
V auguste zasiahol výbuch aj muničnú továreň neďaleko Ríma, ktorú prevádzkuje zbrojárska spoločnosť KNDS. Rumunský minister zahraničných vecí Dan Neculaescu označil požiar v Brašove za súčasť širšej sabotážnej kampane v Európe namierenej proti výrobe obranného materiálu. „Hybridné útoky nás neodradia od posilňovania našej odolnosti a obrany,“ napísal na sociálnej sieti X.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko, Nemecko či Taliansko. Za požiarom pri zbrojovke v Rumunsku má stáť sabotážna sieť riadená z Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
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