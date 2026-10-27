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27. októbra 2026
Obyvatelia Srbska vidia vo výsledku volieb nádej, Moskva sa obáva odklonu Belehradu
Študentské hnutie získalo podľa predbežných výsledkov 53 percent hlasov a väčšinu v parlamente. Víťazstvo vyvolalo masové oslavy a otvára cestu k politickým zmenám po dvoch rokoch protestov proti ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Študentské hnutie získalo podľa predbežných výsledkov 53 percent hlasov a väčšinu v parlamente. Víťazstvo vyvolalo masové oslavy a otvára cestu k politickým zmenám po dvoch rokoch protestov proti korupcii.
Srbské študentské hnutie smeruje k získaniu samostatnej parlamentnej väčšiny po historickom víťazstve v nedeľňajších predčasných voľbách, ktoré prinútilo dlhoročného lídra krajiny Aleksandara Vučića priznať porážku.
Podľa nezávislej organizácie CeSID získala kandidátka študentov po sčítaní 96 percent hlasov približne 53-percentnú podporu, zatiaľ čo Vučićova populistická Srbská pokroková strana (SNS) takmer 39 percent. Výsledok by študentom zabezpečil 140 kresiel v 250-člennom parlamente a SNS 103 mandátov. Zvyšné kreslá by pripadli stranám národnostných menšín.
Volebný triumf je vyvrcholením takmer dvojročných protestov, ktoré sa začali po zrútení betónového prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024. Pri tragédii zahynulo 16 ľudí a verejnosť ju vo veľkej miere pripisovala korupcii a zanedbaniu bezpečnostných pravidiel. Pôvodné požiadavky na transparentné vyšetrenie nešťastia postupne prerástli do celonárodného hnutia za politické zmeny a predčasné voľby. Demonštrácie patrili k najväčším v Srbsku od pádu Slobodana Miloševića v roku 2000.
„Študenti zvíťazili a spolu s nimi aj nádej, že Srbsko môže byť krajinou spravodlivosti, slobody a dôstojnosti,“ vyhlásil kandidát študentského hnutia Radomir Šaičić počas povolebného zhromaždenia. K nečakanému výsledku pravdepodobne prispela takmer rekordná volebná účasť, ktorá dosiahla približne 70 percent.
V Belehrade a ďalších mestách vyšli do ulíc tisíce ľudí, trúbili klaksóny áut a oblohu rozžiarili ohňostroje. „Všetko vonia slobodou,“ povedala agentúre AFP študentka dizajnu Katarina Maleševićová. „Cítim sa fantasticky. Nechodím, ale vznášam sa,“ opísal svoje pocity dôchodca Zvonimir Stanković.
Vučić, ktorý sa vzdal prezidentského úradu, aby sa mohol uchádzať o post predsedu vlády, uznal porážku necelé dve hodiny po zatvorení volebných miestností. Zároveň však tvrdil, že výsledok ovplyvnili zahraničné mocnosti.
„Chcem, aby ľudia vedeli, že to bolo potvrdenie revolúcie uskutočnenej s priamou podporou rôznych európskych krajín a amerického hlbokého štátu, ktorý je aj proti prezidentovi Trumpovi,“ vyhlásil pred svojimi priaznivcami. Pre tieto obvinenia však nepredložil dôkazy.
Oslavy v pondelok pokračovali, pričom v centre Belehradu sa zhromaždili desaťtisíce ľudí. Napätie však vyvolal incident v sídle provládneho bulvárneho média Informer, kam podľa miestnych správ vnikli desiatky osôb vrátane matky jednej z obetí novosadskej tragédie.
Fotogaléria k článku: Búrlivé oslavy po predčasných parlamentných voľbách v Srbsku (fotografie)
Skupina prerušila vysielanie a požadovala ospravedlnenie od šéfredaktora Dragana Vučićevića. Po krátkych potýčkach s poriadkovou políciou sa dav rozišiel. Študentské hnutie vyzvalo svojich podporovateľov na pokoj. „Dnešný večer je časom radosti, spevu a spolupatričnosti. Nie je v ňom miesto pre konflikty a násilie,“ uviedlo na sociálnej sieti X.
Študentská kandidátka pozostáva prevažne z odborníkov z rôznych oblastí, akademického prostredia a kultúry, pričom mnohí nemajú predchádzajúce politické skúsenosti. Jej program sa sústreďuje predovšetkým na boj proti korupcii, obnovu nezávislosti inštitúcií, zlepšenie podmienok volebného procesu a slobodu médií. Politológ Dušan Vučićević upozornil, že hnutie sa odlišuje od iných mládežníckych protestov vo svete a nie je jasné, či by sa podobný model politickej mobilizácie dal zopakovať v ďalších krajinách.
Budúce smerovanie Srbska v zahraničnej politike zostáva otvorené. Študentské hnutie počas kampane zámerne odsúvalo do úzadia vzťahy s Európskou úniou a Ruskom, aby sa sústredilo na domáce problémy. Kremeľ v pondelok vyjadril nádej, že nové srbské vedenie pochopí, že spolupráca s Ruskom je v záujme Srbska. Podľa Vučićevića by však očakávané reformy inštitúcií a posilnenie právneho štátu mohli krajinu priblížiť k členstvu v Európskej únii.
Zdroj: SITA.sk - Obyvatelia Srbska vidia vo výsledku volieb nádej, Moskva sa obáva odklonu Belehradu © SITA Všetky práva vyhradené.
Srbské študentské hnutie smeruje k získaniu samostatnej parlamentnej väčšiny po historickom víťazstve v nedeľňajších predčasných voľbách, ktoré prinútilo dlhoročného lídra krajiny Aleksandara Vučića priznať porážku.
Podľa nezávislej organizácie CeSID získala kandidátka študentov po sčítaní 96 percent hlasov približne 53-percentnú podporu, zatiaľ čo Vučićova populistická Srbská pokroková strana (SNS) takmer 39 percent. Výsledok by študentom zabezpečil 140 kresiel v 250-člennom parlamente a SNS 103 mandátov. Zvyšné kreslá by pripadli stranám národnostných menšín.
Volebný triumf
Volebný triumf je vyvrcholením takmer dvojročných protestov, ktoré sa začali po zrútení betónového prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024. Pri tragédii zahynulo 16 ľudí a verejnosť ju vo veľkej miere pripisovala korupcii a zanedbaniu bezpečnostných pravidiel. Pôvodné požiadavky na transparentné vyšetrenie nešťastia postupne prerástli do celonárodného hnutia za politické zmeny a predčasné voľby. Demonštrácie patrili k najväčším v Srbsku od pádu Slobodana Miloševića v roku 2000.
„Študenti zvíťazili a spolu s nimi aj nádej, že Srbsko môže byť krajinou spravodlivosti, slobody a dôstojnosti,“ vyhlásil kandidát študentského hnutia Radomir Šaičić počas povolebného zhromaždenia. K nečakanému výsledku pravdepodobne prispela takmer rekordná volebná účasť, ktorá dosiahla približne 70 percent.
V Belehrade a ďalších mestách vyšli do ulíc tisíce ľudí, trúbili klaksóny áut a oblohu rozžiarili ohňostroje. „Všetko vonia slobodou,“ povedala agentúre AFP študentka dizajnu Katarina Maleševićová. „Cítim sa fantasticky. Nechodím, ale vznášam sa,“ opísal svoje pocity dôchodca Zvonimir Stanković.
Vučić uznal porážku
Vučić, ktorý sa vzdal prezidentského úradu, aby sa mohol uchádzať o post predsedu vlády, uznal porážku necelé dve hodiny po zatvorení volebných miestností. Zároveň však tvrdil, že výsledok ovplyvnili zahraničné mocnosti.
„Chcem, aby ľudia vedeli, že to bolo potvrdenie revolúcie uskutočnenej s priamou podporou rôznych európskych krajín a amerického hlbokého štátu, ktorý je aj proti prezidentovi Trumpovi,“ vyhlásil pred svojimi priaznivcami. Pre tieto obvinenia však nepredložil dôkazy.
Oslavy pokračovali
Oslavy v pondelok pokračovali, pričom v centre Belehradu sa zhromaždili desaťtisíce ľudí. Napätie však vyvolal incident v sídle provládneho bulvárneho média Informer, kam podľa miestnych správ vnikli desiatky osôb vrátane matky jednej z obetí novosadskej tragédie.
Fotogaléria k článku: Búrlivé oslavy po predčasných parlamentných voľbách v Srbsku (fotografie)
Skupina prerušila vysielanie a požadovala ospravedlnenie od šéfredaktora Dragana Vučićevića. Po krátkych potýčkach s poriadkovou políciou sa dav rozišiel. Študentské hnutie vyzvalo svojich podporovateľov na pokoj. „Dnešný večer je časom radosti, spevu a spolupatričnosti. Nie je v ňom miesto pre konflikty a násilie,“ uviedlo na sociálnej sieti X.
Budúce smerovanie Srbska zostáva otvorené
Študentská kandidátka pozostáva prevažne z odborníkov z rôznych oblastí, akademického prostredia a kultúry, pričom mnohí nemajú predchádzajúce politické skúsenosti. Jej program sa sústreďuje predovšetkým na boj proti korupcii, obnovu nezávislosti inštitúcií, zlepšenie podmienok volebného procesu a slobodu médií. Politológ Dušan Vučićević upozornil, že hnutie sa odlišuje od iných mládežníckych protestov vo svete a nie je jasné, či by sa podobný model politickej mobilizácie dal zopakovať v ďalších krajinách.
Budúce smerovanie Srbska v zahraničnej politike zostáva otvorené. Študentské hnutie počas kampane zámerne odsúvalo do úzadia vzťahy s Európskou úniou a Ruskom, aby sa sústredilo na domáce problémy. Kremeľ v pondelok vyjadril nádej, že nové srbské vedenie pochopí, že spolupráca s Ruskom je v záujme Srbska. Podľa Vučićevića by však očakávané reformy inštitúcií a posilnenie právneho štátu mohli krajinu priblížiť k členstvu v Európskej únii.
Zdroj: SITA.sk - Obyvatelia Srbska vidia vo výsledku volieb nádej, Moskva sa obáva odklonu Belehradu © SITA Všetky práva vyhradené.
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