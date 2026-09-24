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Slovensko-nemecký hospodársky dialóg: Inovácie a transformácia ako kľúč ku konkurencieschopnosti Európy
Tagy: Hospodárske fórum
Ako môže Európa udržať svoju priemyselnú silu v čoraz dynamickejšom globálnom prostredí? Táto otázka bola v centre pozornosti Slovensko-nemeckého hospodárskeho fóra 2026, ktoré dnes v Bratislave ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Ako môže Európa udržať svoju priemyselnú silu v čoraz dynamickejšom globálnom prostredí?
Táto otázka bola v centre pozornosti Slovensko-nemeckého hospodárskeho fóra 2026, ktoré dnes v Bratislave zorganizovala Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei). Predstavitelia politiky a hospodárstva diskutovali o tom, ako môžu inovácie, nové technológie a udržateľné riešenia prispieť k dlhodobému posilneniu konkurencieschopnosti európskych priemyselných lokalít.
Diskusia poukázala najmä na to, že Slovensko ako významná priemyselná a automobilová krajina stojí pred rozhodujúcou etapou. Pre dlhodobé udržanie svojej pozície v medzinárodných hodnotových reťazcoch sú kľúčové investície do inovácií, produktivity a perspektívnych obchodných modelov. Ako dôležitý faktor pri vytváraní vhodných rámcových podmienok pre transformáciu a rast bol vyzdvihnutý aj dialóg medzi politikou a hospodárstvom.
Na šiestom ročníku fóra sa zúčastnilo približne 200 predstaviteľov firiem, verejnej správy, výskumu a politiky. Podujatie spojilo rôzne perspektívy a na konkrétnych príkladoch z praxe ukázalo, ako firmy zavádzajú technologické zmeny a udržateľnú transformáciu do svojho fungovania. Medzi hlavné témy patrili priemyselné inovácie, umelá inteligencia a automatizácia, udržateľné riešenia, ako aj úloha inovatívneho zdravotníctva pri posilňovaní ekonomickej odolnosti Európy.
Vladimír Šimoňák, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, ktoré prevzalo záštitu nad konferenciou, zdôraznil význam stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia pre ďalší rozvoj slovenského priemyslu.
"Slovensko je priemyselná krajina a našou úlohou je vytvárať také podmienky, aby tu firmy nielen zostávali, ale aby na Slovensku ďalej investovali, inovovali a vytvárali pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. V silnej medzinárodnej konkurencii potrebujeme predvídateľné podnikateľské prostredie, konkurencieschopné ceny energií a podmienky, ktoré podporujú investície a technologickú transformáciu," uviedol Šimoňák.
Susanne Szech-Koundouros, generálna riaditeľka pre európske politiky na Spolkovom ministerstve hospodárstva a energetiky Nemecka, poukázala na význam jednotného európskeho trhu a úzke prepojenie nemeckého a slovenského priemyslu.
"Jednotný trh je základom Európskej únie a kľúčovým pilierom posilňovania konkurencieschopnosti. Posilňovanie konkurencieschopnosti Európy je a musí zostať najvyššou prioritou na európskej úrovni. Potrebujeme komplexný, prierezový prístup. Jeho súčasťou musí byť aj ambiciózne znižovanie byrokracie a regulačnej záťaže. Nemecko a Slovensko sú úzko prepojené prostredníctvom svojich priemyselných hodnotových reťazcov a toto partnerstvo treba ďalej rozvíjať. Prehlbovaním bilaterálnych vzťahov medzi našimi krajinami a spoluprácou v rámci Európskej únie môžeme spoločne prispieť ku konkurencieschopnejšiemu a odolnejšiemu európskemu hospodárstvu," uviedla Szech-Koundouros.
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Peter Stano, poukázal na to, že konkurencieschopnosť Slovenska nemožno vnímať oddelene od konkurencieschopnosti Európskej únie.
"Konkurencieschopnosť Európy sa začína v jej členských štátoch. Keď administratívna záťaž spomaľuje podnikanie a malé a stredné podniky, musíme ju odbúrať. Nekompromisné znižovanie byrokracie a koniec zbytočného sprísňovania európskych pravidiel na národnej úrovni sú pre hospodárstvo kľúčové. Potrebujeme prostredie, v ktorom majú firmy odvahu investovať, inovovať a rozvíjať nové technológie. Signály, ktoré prichádzajú od podnikateľského sektora a obchodných komôr, preto treba pozorne vnímať a pretavovať do konkrétnych rozhodnutí na európskej aj národnej úrovni," povedal Stano.
Diskusia zároveň potvrdila význam slovensko-nemeckých hospodárskych vzťahov. Prezident AHK Slowakei, Pavel Lakatos, zdôraznil, že slovensko-nemecká hospodárska spolupráca sa musí ďalej rozvíjať smerom k inováciám a vyššej pridanej hodnote.
"Slovensko a Nemecko spája mimoriadne silná priemyselná základňa, pričom slovenský priemysel je úzko začlenený do hodnotových reťazcov nemeckej ekonomiky. Práve preto máme spoločný záujem na tom, aby Európa zostala miestom, kde sa oplatí vyrábať, investovať a inovovať. Slovensko má veľký potenciál, no ďalšia etapa jeho hospodárskeho rozvoja musí byť postavená na vyššej produktivite, nových technológiách, kvalifikovaných pracovných silách a stabilných podmienkach pre podnikanie. Dialóg medzi hospodárstvom a politikou je pritom nevyhnutný," uviedol Lakatos.
Jednou z hlavných tém fóra bola technologická transformácia priemyslu – od umelej inteligencie a automatizácie až po digitalizáciu výrobných procesov. Diskusia sa zamerala najmä na otázku, ako premeniť inovácie na vyššiu produktivitu a dlhodobý hospodársky rast. Súčasťou programu bol aj panel venovaný praktickým skúsenostiam s tým, ako inovácie, automatizácia a umelá inteligencia menia priemysel a podnikové procesy.
Milan Jurky, CEO spoločnosti Schaeffler Slovakia, zdôraznil význam rýchleho zavádzania nových technológií priamo do priemyselnej praxe.
"V priemysle dnes nerozhoduje len schopnosť inováciu vyvinúť, ale najmä schopnosť dostať ju rýchlo a efektívne do výroby. Automatizácia, digitalizácia a umelá inteligencia nám umožňujú zvyšovať produktivitu a flexibilitu výrobných procesov. Pre Slovensko je dôležité, aby dokázalo túto technologickú transformáciu využiť a posúvať svoju priemyselnú základňu smerom k činnostiam s vyššou pridanou hodnotou," uviedol Jurky.
Samostatná časť Slovensko-nemeckého ekonomického fóra bola venovaná zdravotníctvu, ktoré bolo zasadené do širšej diskusie o konkurencieschopnosti, produktivite a ekonomickej odolnosti. Diskusia zdôraznila, že výkonnosť zdravotníckych systémov nie je len sociálnou alebo rozpočtovou otázkou. Prístup k inováciám, prevencia, včasná diagnostika a schopnosť udržať ľudí dlhšie zdravých a aktívnych sa stávajú čoraz významnejšími faktormi dlhodobej sily európskych ekonomík.
Lyndsay Sullivan, Country Division Head pre strednú a východnú Európu v spoločnosti Bayer Pharmaceuticals, zdôraznila, že zdravotnícke inovácie by mali byť vnímané ako strategická investícia do budúcej odolnosti Európy, nie iba ako výdavok.
"Zdravotnícke inovácie nie sú len otázkou zdravia. Sú otázkou konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu a jedným z kľúčových pilierov odolnosti Európy. Keď Nemecko a Slovensko diskutujú o svojej spoločnej ekonomickej budúcnosti, musíme hovoriť aj o tom, ako lepšie prilákať investície, urýchliť inovácie a zlepšiť prístup pacientov k inovatívnym liekom," uviedla Sullivan.
Fórum tak prepojilo témy, ktoré sa často diskutujú oddelene – priemyselnú politiku, technologické inovácie, energetiku, udržateľnosť a zdravotníctvo. Spoločným menovateľom diskusií bola potreba zvyšovať produktivitu, podporovať investície a vytvárať prostredie, v ktorom sa inovácie dokážu rýchlejšie pretaviť do hospodárskeho rastu a konkrétnych prínosov pre spoločnosť.
Slovensko-nemecké hospodárske fórum sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitucionálnymi partnermi boli Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave a Nemecký výbor pre hospodárstvo východnej a strednej Európy (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft). Partnermi konferencie boli spoločnosti Ahrend, Bayer, BMB Partners, Boehringer Ingelheim, Dallmayr, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, dm drogerie markt, Evonik, Horváth & Partner Management Consulting, Jungheinrich, Kaufland Slovenská republika, Kinstellar, Knauf Insulation, MAN Truck & Bus Slovakia, MEGGLE Slovakia, Oberbank, Roche Slovensko, Schaeffler Slovakia, Siemens Energy, Siemens Slovakia, Slovak Telekom, Volkswagen Slovakia a ZSE.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovensko-nemecký hospodársky dialóg: Inovácie a transformácia ako kľúč ku konkurencieschopnosti Európy © SITA Všetky práva vyhradené.
Táto otázka bola v centre pozornosti Slovensko-nemeckého hospodárskeho fóra 2026, ktoré dnes v Bratislave zorganizovala Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei). Predstavitelia politiky a hospodárstva diskutovali o tom, ako môžu inovácie, nové technológie a udržateľné riešenia prispieť k dlhodobému posilneniu konkurencieschopnosti európskych priemyselných lokalít.
Diskusia poukázala najmä na to, že Slovensko ako významná priemyselná a automobilová krajina stojí pred rozhodujúcou etapou. Pre dlhodobé udržanie svojej pozície v medzinárodných hodnotových reťazcoch sú kľúčové investície do inovácií, produktivity a perspektívnych obchodných modelov. Ako dôležitý faktor pri vytváraní vhodných rámcových podmienok pre transformáciu a rast bol vyzdvihnutý aj dialóg medzi politikou a hospodárstvom.
Na šiestom ročníku fóra sa zúčastnilo približne 200 predstaviteľov firiem, verejnej správy, výskumu a politiky. Podujatie spojilo rôzne perspektívy a na konkrétnych príkladoch z praxe ukázalo, ako firmy zavádzajú technologické zmeny a udržateľnú transformáciu do svojho fungovania. Medzi hlavné témy patrili priemyselné inovácie, umelá inteligencia a automatizácia, udržateľné riešenia, ako aj úloha inovatívneho zdravotníctva pri posilňovaní ekonomickej odolnosti Európy.
Vladimír Šimoňák, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, ktoré prevzalo záštitu nad konferenciou, zdôraznil význam stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia pre ďalší rozvoj slovenského priemyslu.
"Slovensko je priemyselná krajina a našou úlohou je vytvárať také podmienky, aby tu firmy nielen zostávali, ale aby na Slovensku ďalej investovali, inovovali a vytvárali pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. V silnej medzinárodnej konkurencii potrebujeme predvídateľné podnikateľské prostredie, konkurencieschopné ceny energií a podmienky, ktoré podporujú investície a technologickú transformáciu," uviedol Šimoňák.
Susanne Szech-Koundouros, generálna riaditeľka pre európske politiky na Spolkovom ministerstve hospodárstva a energetiky Nemecka, poukázala na význam jednotného európskeho trhu a úzke prepojenie nemeckého a slovenského priemyslu.
"Jednotný trh je základom Európskej únie a kľúčovým pilierom posilňovania konkurencieschopnosti. Posilňovanie konkurencieschopnosti Európy je a musí zostať najvyššou prioritou na európskej úrovni. Potrebujeme komplexný, prierezový prístup. Jeho súčasťou musí byť aj ambiciózne znižovanie byrokracie a regulačnej záťaže. Nemecko a Slovensko sú úzko prepojené prostredníctvom svojich priemyselných hodnotových reťazcov a toto partnerstvo treba ďalej rozvíjať. Prehlbovaním bilaterálnych vzťahov medzi našimi krajinami a spoluprácou v rámci Európskej únie môžeme spoločne prispieť ku konkurencieschopnejšiemu a odolnejšiemu európskemu hospodárstvu," uviedla Szech-Koundouros.
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Peter Stano, poukázal na to, že konkurencieschopnosť Slovenska nemožno vnímať oddelene od konkurencieschopnosti Európskej únie.
"Konkurencieschopnosť Európy sa začína v jej členských štátoch. Keď administratívna záťaž spomaľuje podnikanie a malé a stredné podniky, musíme ju odbúrať. Nekompromisné znižovanie byrokracie a koniec zbytočného sprísňovania európskych pravidiel na národnej úrovni sú pre hospodárstvo kľúčové. Potrebujeme prostredie, v ktorom majú firmy odvahu investovať, inovovať a rozvíjať nové technológie. Signály, ktoré prichádzajú od podnikateľského sektora a obchodných komôr, preto treba pozorne vnímať a pretavovať do konkrétnych rozhodnutí na európskej aj národnej úrovni," povedal Stano.
Nemecko zostáva kľúčovým hospodárskym partnerom Slovenska
Diskusia zároveň potvrdila význam slovensko-nemeckých hospodárskych vzťahov. Prezident AHK Slowakei, Pavel Lakatos, zdôraznil, že slovensko-nemecká hospodárska spolupráca sa musí ďalej rozvíjať smerom k inováciám a vyššej pridanej hodnote.
"Slovensko a Nemecko spája mimoriadne silná priemyselná základňa, pričom slovenský priemysel je úzko začlenený do hodnotových reťazcov nemeckej ekonomiky. Práve preto máme spoločný záujem na tom, aby Európa zostala miestom, kde sa oplatí vyrábať, investovať a inovovať. Slovensko má veľký potenciál, no ďalšia etapa jeho hospodárskeho rozvoja musí byť postavená na vyššej produktivite, nových technológiách, kvalifikovaných pracovných silách a stabilných podmienkach pre podnikanie. Dialóg medzi hospodárstvom a politikou je pritom nevyhnutný," uviedol Lakatos.
Inovácie musia byť súčasťou každodennej priemyselnej praxe
Jednou z hlavných tém fóra bola technologická transformácia priemyslu – od umelej inteligencie a automatizácie až po digitalizáciu výrobných procesov. Diskusia sa zamerala najmä na otázku, ako premeniť inovácie na vyššiu produktivitu a dlhodobý hospodársky rast. Súčasťou programu bol aj panel venovaný praktickým skúsenostiam s tým, ako inovácie, automatizácia a umelá inteligencia menia priemysel a podnikové procesy.
Milan Jurky, CEO spoločnosti Schaeffler Slovakia, zdôraznil význam rýchleho zavádzania nových technológií priamo do priemyselnej praxe.
"V priemysle dnes nerozhoduje len schopnosť inováciu vyvinúť, ale najmä schopnosť dostať ju rýchlo a efektívne do výroby. Automatizácia, digitalizácia a umelá inteligencia nám umožňujú zvyšovať produktivitu a flexibilitu výrobných procesov. Pre Slovensko je dôležité, aby dokázalo túto technologickú transformáciu využiť a posúvať svoju priemyselnú základňu smerom k činnostiam s vyššou pridanou hodnotou," uviedol Jurky.
Zdravotníctvo ako súčasť konkurencieschopnej ekonomiky
Samostatná časť Slovensko-nemeckého ekonomického fóra bola venovaná zdravotníctvu, ktoré bolo zasadené do širšej diskusie o konkurencieschopnosti, produktivite a ekonomickej odolnosti. Diskusia zdôraznila, že výkonnosť zdravotníckych systémov nie je len sociálnou alebo rozpočtovou otázkou. Prístup k inováciám, prevencia, včasná diagnostika a schopnosť udržať ľudí dlhšie zdravých a aktívnych sa stávajú čoraz významnejšími faktormi dlhodobej sily európskych ekonomík.
Lyndsay Sullivan, Country Division Head pre strednú a východnú Európu v spoločnosti Bayer Pharmaceuticals, zdôraznila, že zdravotnícke inovácie by mali byť vnímané ako strategická investícia do budúcej odolnosti Európy, nie iba ako výdavok.
"Zdravotnícke inovácie nie sú len otázkou zdravia. Sú otázkou konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu a jedným z kľúčových pilierov odolnosti Európy. Keď Nemecko a Slovensko diskutujú o svojej spoločnej ekonomickej budúcnosti, musíme hovoriť aj o tom, ako lepšie prilákať investície, urýchliť inovácie a zlepšiť prístup pacientov k inovatívnym liekom," uviedla Sullivan.
Fórum tak prepojilo témy, ktoré sa často diskutujú oddelene – priemyselnú politiku, technologické inovácie, energetiku, udržateľnosť a zdravotníctvo. Spoločným menovateľom diskusií bola potreba zvyšovať produktivitu, podporovať investície a vytvárať prostredie, v ktorom sa inovácie dokážu rýchlejšie pretaviť do hospodárskeho rastu a konkrétnych prínosov pre spoločnosť.
Slovensko-nemecké hospodárske fórum sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR. Inštitucionálnymi partnermi boli Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave a Nemecký výbor pre hospodárstvo východnej a strednej Európy (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft). Partnermi konferencie boli spoločnosti Ahrend, Bayer, BMB Partners, Boehringer Ingelheim, Dallmayr, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, dm drogerie markt, Evonik, Horváth & Partner Management Consulting, Jungheinrich, Kaufland Slovenská republika, Kinstellar, Knauf Insulation, MAN Truck & Bus Slovakia, MEGGLE Slovakia, Oberbank, Roche Slovensko, Schaeffler Slovakia, Siemens Energy, Siemens Slovakia, Slovak Telekom, Volkswagen Slovakia a ZSE.
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Zdroj: SITA.sk - Slovensko-nemecký hospodársky dialóg: Inovácie a transformácia ako kľúč ku konkurencieschopnosti Európy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hospodárske fórum
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