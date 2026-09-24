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24. septembra 2026

Bratislavské Nové Mesto schválilo nový územný plán aj dotácie na rôzne podujatia a aktivity


Tagy: Bratislava-Nové Mesto Športové aktivity územné plány

Ide už o šiesty územný plán zóny, ktorý mestská časť v posledných rokoch pripravila a schválila, dodala hovorkyňa mestskej časti. Bratislavské Nové Mesto na svojom septembrovom zastupiteľstve ...



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6a5105b8c1ac8244366677 scaled e1790234873248 676x464 24.9.2026 (SITA.sk) - Ide už o šiesty územný plán zóny, ktorý mestská časť v posledných rokoch pripravila a schválila, dodala hovorkyňa mestskej časti.


Bratislavské Nové Mesto na svojom septembrovom zastupiteľstve schválilo viaceré dôležité uznesenia. Mestská časť má schválený nový Územný plán zóny Na Revíne, dlhodobo nevyužívané priestory na Športovej chce otvoriť sociálnym alebo zdravotníckym službám a na Kuchajde vytvoriť priestor pre dve nové celoročné gastroprevádzky. Ďalších 13 550 eur zároveň smeruje na podporu vzdelávacích, kultúrnych, športových a komunitných aktivít.

Ide už o šiesty územný plán


Miestne zastupiteľstvo schválilo Územný plán zóny Na Revíne, ktorý podrobnejšie určuje pravidlá ďalšieho rozvoja lokality medzi ulicami Vlárska, Stromová, Bárdošova a Na Revíne," uviedla hovorkyňa mestskej časti Martina Goffová. Ten stanovuje využitie pozemkov a rozsah zástavby, ale rieši aj dopravu, zeleň či občiansku vybavenosť. „Ide už o šiesty územný plán zóny, ktorý mestská časť v posledných rokoch pripravila a schválila," dodala.

Návrh prešiel dvomi kolami verejného prerokovania. Prvé sa uskutočnilo na jeseň 2024, druhé vo februári a marci 2026. „Mestská časť počas nich získala desiatky stanovísk dotknutých orgánov a pripomienok verejnosti, ktoré následne vyhodnotila a akceptované pripomienky zapracovala do výsledného návrhu," spresnila hovorkyňa.

Poslanci odobrili aj vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom dlhodobo nevyužívaných priestorov na Športovej ulici. Ide o bývalé stravovacie zariadenie, dva nebytové priestory a súvisiace pozemky, ku ktorým v súčasnosti nie je uzatvorený nájomný vzťah.

Nájomca zrekonštruuje priestory


Účelom budúceho nájmu je rekonštrukcia priestorov a ich využitie na poskytovanie sociálnych alebo zdravotníckych služieb. V priestoroch tak bude môcť vzniknúť napríklad zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie alebo denný stacionár," priblížila hovorkyňa. Rekonštrukciu bude financovať budúci nájomca z vlastných zdrojov.

Zastupiteľstvo schválilo aj vyhlásenie dvoch obchodných verejných súťaží na prenájom plôch v areáli Kuchajdy, určených na umiestnenie mobilných kontajnerov s celoročnou gastroprevádzkou. V oboch prípadoch sa počíta s desaťročným nájmom a pri vyhodnocovaní ponúk bude okrem výšky nájomného posudzovaný aj návrh mobilného kontajnera. Cieľom mestskej časti je rozšíriť a skvalitniť gastronomickú ponuku v obľúbenom areáli Kuchajdy.

Na jar Nové Mesto v rámci dotačnej výzvy prerozdelilo 31 450 eur na kultúrne, komunitné a športové aktivity na území mestskej časti. V druhom kole teraz rozdelilo ďalších 13 550 eur. „Podpora 13 550 eur opäť smeruje na konkrétne podujatia a aktivity pre obyvateľky a obyvateľov Nového Mesta - najmä v oblasti práce s deťmi a mládežou, rozvoja rôznych druhov športu, kultúry a komunitného života v susedstvách," uzavrela hovorkyňa.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Nové Mesto schválilo nový územný plán aj dotácie na rôzne podujatia a aktivity © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislava-Nové Mesto Športové aktivity územné plány
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