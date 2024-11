Slovensko nemôže tolerovať neonacizmus, strana SaS vyzýva vládu na odvolanie Machalu z funkcie

Postavenie sa proti extrémizmu

25.11.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva vládu, aby okamžite odvolala Lukáša Machalu z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry SR . Dôvodom je medializovaná fotografia, na ktorej sa Machala stretáva s extrémistom Danielom Bombicom , ktorý na nej používa neonacistický symbol „Biela sila“ („White power“).„Je neprijateľné, aby štátny úradník spolupracoval a udržiaval kontakty s osobami, ktoré propagujú symboly rasovej nenávisti či dokonca na videu hajlujú a kričia neonacistické heslá. Takéto správanie poškvrňuje dôveru občanov vo verejnú správu, a zároveň vysiela nebezpečný signál o tolerancii voči extrémistickým postojom,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling Zároveň vyzval predsedu vlády Roberta Fica a lídrov koaličných strán, aby sa jednoznačne postavili proti extrémizmu a prijali opatrenia, ktoré zabránia jeho šíreniu v štátnej správe. Podľa tímlídra SaS pre kultúru Reného Paráka je neakceptovateľné, aby dve väčšinové koaličné strany, ktoré sa nazývajú sociálno-demokratické, tolerovali správanie Machalu a aby výroky Martiny Šimkovičovej o „bielej rase“ prešli nepovšimnuté.„Kedysi Robert Fico vyhlasoval, že chce byť hrádzou proti extrémizmu, dnes je to jeho vláda, ktorá šíri extrémistický naratív. Ak vládnej koalícii ešte zostali zvyšky nejakého morálneho kompasu, tak Lukáša Machala po tom, ako zverejnil fotografiu s Danielom Bombicom, odvolá. Vyzývame vládu, aby to urobila ešte tento týždeň,“ povedal Parák.Podľa SaS sú mimoriadne znepokojivé aj viaceré vyjadrenia ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktoré napríklad útočia na LGBTI komunitu.„Ministerstvo kultúry, ktoré má byť garantom ochrany kultúrnych hodnôt a podporovateľom spoločenskej rovnosti, sa pod vedením Šimkovičovej mení na nástroj rozdeľovania spoločnosti a symbol tichej tolerancie voči extrémizmu,“ uviedol Parák.Strana SaS apeluje na orgány činné v trestnom konaní, aby dôsledne prešetrili všetky okolnosti medializovaných informácií a konali v súlade so zákonom a ústavnými princípmi Slovenskej republiky.„Slovensko nemôže tolerovať neonacizmus či dokonca otvorene podporovať ľudí, ktorí hajlujú alebo skandujú neonacistické heslá. Slovensko stojí na demokratických hodnotách ako je sloboda, solidarita a rešpekt pre všetkých, pričom neonacizmus tieto hodnoty priamo popiera,“ uzavrel Gröhling.Lukáš Machala v sobotu pridal na sieti Telegram fotografiu z Londýna, na ktorej je spolu s hudobníkom Oskarom Rózsom a Danielom Bombicom. Rózsa pripravuje pre Šimkovičovej ministerstvo nový aranžmán štátnej hymny, pričom kritikom adresoval slová, že hymnu nerobí pre nich a majú zaliezť do svojich dier. Na Bombica boli vydané tri medzinárodné zatykače.