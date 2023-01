Slovensko neplánuje Ukrajine „pustiť“ Leopardy. Ministerstvo vyzýva k opatrnosti vyjadrení, môžu spôsobiť chaos

21.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR sa ohradilo voči medializovaným informáciám o tom, že Slovensko by bolo ochotné v prospech Ukrajiny sa vzdať tankov Leopard 2, ktoré má dostať z Nemecka.„Informácia sa nezakladá na pravde, navyše to od Slovenska nepožadujú ani spojenci," uviedlo ministerstvo v tlačovej správe.Rezort tiež dementoval informáciu, že dostali prísľub týkajúci sa poskytnutia náhrady od USA, a to v podobe starších amerických tankov Abrams, ak by sa Slovensko vzdalo nemeckých Leopardov v prospech Ukrajiny.„Ani počas dnešných rokovaní v Ramsteine nezaznela oficiálna požiadavka zo strany Nemecka, aby sme tanky Leopard, takpovediac, posunuli Ukrajine,” povedal štátny tajomník MO SR Marian Majer priamo po rokovaní na základni Ramstein.Rezort obrany sa tiež obrátil na médiá, aby boli v otázkach obrany a bezpečnosti vo svojich tvrdeniach opatrné, keďže špekulácie môžu spôsobiť informačný chaos.