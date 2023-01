Sneženie, poľadovica aj jazyky a záveje. Meteorológovia vydali viaceré výstrahy

21.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred viacerými nebezpečnými javmi.je vydaná pre celé územie Slovenska a platí od soboty 21. januára od 22:00 do nedele 22. januára do 12:00.Zároveň je na nedeľu pre viaceré okresy západného Slovenska v platnosti. Ide o celý Bratislavský a Trnavský kraj, taktiež okres Myjava v Trenčianskom kraji a okresy Komárno a Šaľa v Nitrianskom kraji. Výstraha platí od 02:00 do 12:00.Pre okres Bratislava platí na nedeľu i, meteorológovia očakávajú, že by mohlo napadnúť približne 5 cm nového snehu. SHMÚ o tom informuje na svojej webstránke.