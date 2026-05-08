08. mája 2026

Slovensko nepodporí deklaráciu o pokroku v riadení migrácie na konferencii OSN


Slovensko nepodporí deklaráciu o pokroku v riadení migrácie na 2. Medzinárodnom migračnom hodnotiacom fóre (IMRF) na pôde Organizácie Spojených národov v New Yorku. Ako ďalej pripomenulo ministerstvo zahraničných vecí, už v roku 2018 Slovenská republika odmietla Globálny pakt OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, pretože neprimerane zasahoval do výlučnej národnej kompetencie v oblasti riadenia migrácie.

Odmietavá pozícia Slovenska proti právne nezáväznej politickej deklarácii o pokroku v riadení migrácie je podľa rezortu zahraničia potvrdením dlhodobého a konzistentného postoja vlády SR v otázkach migrácie a ochrany národnej suverenity. Súčasne je tento postoj v súlade s rozhodnutím Národnej rady SR z novembra 2018, ktorým parlament uložil slovenskej vláde povinnosť stiahnuť Slovensko z procesu prijímania Globálneho paktu.

„Na pôde Organizácie Spojených národov v New Yorku sa 5. až 8. mája 2026 uskutočňuje 2. Medzinárodné migračné hodnotiace fórum. V závere zasadnutia pristúpia členské krajiny k prijatiu politickej deklarácie o pokroku v riadení migrácie," vysvetlilo ministerstvo. Doplnilo, že medzinárodné migračné hodnotiace fórum sa od roku 2018 uskutočňuje každé štyri roky.


